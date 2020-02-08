Aslan burcunda Dolunay haftasında burçları neler bekliyor?

Bu hafta Dolunay haftası! Aslan burcunda meydana gelecek olan bu Dolunay'da yaratıcılığımız, kendimizi ortaya koyuş şeklimiz tıpkı bir Aslan burcu gibi olacak. Farklı ve gösterişli olmak öne çıkarken, dürüstlük yeteneğimiz de artacak. Dolunay haftasında burçları neler bekliyor? İşte yanıtı...

Her Dolunay bir farkındalık zamanıdır ve Dolunay zamanlarında bir kararı alabilmek için hem zihnimizi hem kalbimizi dengeye oturtmak için çaba sarf ederiz. Yaşadığımız bir ikilemi aşmak ve eyleme geçebilmek için bazı durumları daha net görme ihtimalimiz olur. Dolunay’da Ay, ışığının en parlak olduğu konumdadır, bu etki duygularımızı ve isteklerimizi de büyütür ve aydınlatır, bir konuda farkındalık yaşamamıza sebebiyet verir.

Bu Dolunay Aslan burcunda meydana gelecek ve yaratıcılığımızı kullanmayı, kendimizi ortaya koymayı, aşkı romantizmi ve eğlenmeyi hayatımıza daha fazla katmamız gerektiğini hissedeceğiz. Aslan burcunun temsil ettiği bireysellik, bağımsızlık, farklı olmak önem kazanırken, objektif ve gerçekçi bakış ile duygularımızı daha net ortaya koymak isteyeceğiz. Bunu yaparken dürüst olmak gerekliliği olacak. Yaratıcı çalışmalar içindeysek bunu parlak fikirlerle zenginleştirmek, orijinalliğimizi ortaya dökmek ve beğenilmek için çaba sarf edeceğiz. Her konunun sadece teknik tarafı değil yaratıcı ve eğlendiren tarafını da işin içine katmak zorundayız. Bireysel ilişkilerde karşımızdaki kişilerin dürüstlüğünden emin olabiliriz ancak duygularını da aynı dürüstlükle samimiyetle ve kalpten ifade etmesini bekleyeceğiz. Aslan burcu Dolunay’ında etkinlikler, organizasyonlar, PR çalışmaları ve sahne ambiyansı gerektiren her konuda dikkat çekici olabilirsiniz. Bireysel yaratıcılığınızın ve size özel orijinal yanlarınızın açığa çıktığı ve bunu keyifle ortaya koyduğunuz bir Dolunay dilerim.

Koç: Ummadığınız birinden bir ilan-ı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evliyseniz şayet, eşiniz de size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer hamilelikle ilgili bir beklentiniz varsa bu Dolunay zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Dolunay ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home office tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Devamı…

İkizler: İş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Bir yatırım için kredi araştırması içine girebilirsiniz. Ev almak, iş yeri açmak gibi bir durum için de olabilir bu. Yalnız miras veya nafaka ile ilgili konularda koşullar ilk etapta gergin ve sınırlarınızı zorlayıcı bir etki yapsa da koşullar lehinize dönecektir. Bu dönem eşiniz veya ortağınız daha çok para kazanabilmek uğruna çok daha fazla çaba sarf edebilir, daha çok emek verebilir yapılan işler için. Devamı…

Yengeç: Kişisel anlamda kazançlarınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer işiniz bir ortakla gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise, bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Devamı…

Aslan: Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de harekete geçebilirsiniz. Devamı…

Başak: Aşk hayatınız canlanmaya başlıyor, cinsel enerjiniz yavaş yavaş yükseliyor. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda stresli koşullar olabilir. İlişkilerinizin temeli daha çok cinsellik olabilir. Bu süreçte hayatınızı daha keyifli bir hale getirmek için vücut enerjinizi ve kaslarınızı çalıştıracak aktivitelere yönelebilirsiniz. Sportif faaliyetlere katılabilirsiniz. Diğer yandan bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Devamı…

Terazi: Bu hafta özellikle sizi fiziksel anlamda yoracak koşullar olabilir. Fakat sağlamcı, daha organize ve planlı davranışlarınızla üstesinden gelebilirsiniz. Eviniz içinde kesici, delici, yanıcı aletler kullanırken dikkat edin. Evden çıkmadan önce birkaç kere son kontrollerinizi yapmanızda yarar var. Bu dönem ev satın almak gibi bir planınız varsa, harika bir pazarlık yapabilirsiniz bu konuda gökyüzü sizden yana olacaktır. Devamı…

Akrep: Size yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. Hayatınıza hız ve heyecan katacak sözleşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Kuzenlerinizin veya kardeşlerinizin hayatında iş konularında özellikle olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Devamı…

Yay: Para ile ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerekecektir, mücadele alanınız para ve kazançlara yönelecektir. Bütçeyi dengelemek bu süreçte çok önemli olacaktır. Gelen gider çünkü ve parayı elde tutmak zorlaşabilir. Hemen canınızı sıkmayın, para gelecek ki gidecek öyle düşünün. Para ile ilgili konularda daha stratejik ve akıllıca davranabileceksiniz. Bu dönem elinizden çıkarmak istediğiniz, satmayı planladığınız bir şey varsa bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Her türlü satış konusunda gökyüzü destekleyici konumda olacaktır. Devamı…

Oğlak: Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Hayatınızda odaklanacağız konular, krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak için de kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Kova: Eğer bir partneriniz varsa ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Ya da sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Her şekilde bu Dolunay, size destek olacak kişileri hayatınıza çekmeniz konusunda sizin için fayda odaklı çalışacaktır. Devamı…

Balık: Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Devamı…