Aslan burcunda son Güneş Tutulması

Güneş Tutulması oldukça güçlü bir Yeni Ay’dır. Hayatımıza sürpriz başlangıçlar, beklenmedik yenilikler katar. Bu tutulma döneminde Aslan'ın temsil ettiği yönetme ve organizasyon yeteneği, yaratıcı özellikleri, aşk ve romantizm dolu ruhu, liderlik ve prestij kazanma arzusu ile hayatımızda başlangıçlar yapmak üzere eyleme geçebiliriz.

Aslan her birimizin hayatında güç kazanmak, söz sahibi olmak, tanınmak ve adımızı duyurmak istediğimiz bir alanda bize sıcak enerjisini yansıtacaktır. Hayatınıza daha fazla aşk, mutluluk, yaratıcılık, hobiler katmak üzere fırsatınız olacak. Güneş Tutulması dönemleri hayatımızda bir sayfanın kapanıp, yeni bir sayfanın açılması gibidir. Yeni bir bakış açısıyla kendimizi başlangıçlar yapmaya itilmiş buluruz. Bazen bu başlangıçlar zorunluluklarla gelir bizi değişime zorlar, bazen de bir temanın beklenmedik bir biçimde ortaya çıkması ve ani bir kararla bizi harekete geçirmesi ile sonuçlanır.

Yılın bu son tutulması 2017 Ağustos ayından beri hayatınızda sizi meşgul eden konuları, Merkür'ün de geri harekette olması nedeniyle son bir kez daha üzerinden geçmek üzere hayatınıza getirecek ve bu tutulmayla birlikte bu konuların artık etkisi azalacak gündeminizden düşecek ve hayatınıza başka konulara yönelmek üzere yeni bir tema getirecek. 11 Kasım 2018’de Ay düğümleri Yengeç Oğlak aksına geçiş yapacak. Dolayısıyla Aslan burcundaki bu son Güneş Tutulması geçtiğimiz 2 yılın hayatımızda yarattığı değişimleri finalize eden, Aslan ve Kova aksındaki tutulma deneyimlerinizi ve hayat dinamiklerinizi elde ettiğiniz kazanımlarla yeni bir döneme taşıyan başlangıçlar zamanı olacaktır.

Koç: Bu dönem ortaklıklar ve işbirlikleri için oldukça kazançlı ve zevk alacağınız bir dönem olacaktır. İlişkilerdeki ve ortaklıklardaki olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilecek, küslükleri ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırabileceksiniz. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek! Devamı…

Boğa: İş ve çalışma ortamınızda huzur, denge ve barış süreci başlıyor. Birbirinden keyifli iş projeleri gelebilir, yaptığınız işten çok daha fazla keyif alabilir, iş ortamınızda dengeli ve barışı sağlayacak olan kişi siz olabilirsiniz. Ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Sizler için aşk dönemi başlıyor! Ciddi ilişkilere başlamak için hazırlık süreci olacak. Hayattan daha fazla keyif almaya odaklanacaksınız. Özel hayatınızda denge, huzur, barış rüzgarları esiyor olacak. Oldukça yaratıcı iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Kariyer konusunda harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bu hafta, değerlendirmeye bakın. Devamı…

Yengeç: Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Eğer hayatınızda hiç kimse yok ise ya çıkacağınız seyahatlerde birileri ile tanışabilirsiniz ya da kardeşleriniz, komşularınız veya kuzenleriniz sizi birileriyle tanıştırabilirler. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Devamı…

Başak: Farkında olmadan etrafınızdaki bir çok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebileceksiniz. Devamı…

Terazi: Bunun yanı sıra aşkı hayatınıza çok daha kolay bir şekilde çekebileceksiniz. Çevrenizdeki insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var! Devamı…

Akrep: Özellikle hayatında ilişkisi olanlar için birazcık kırmızı alarm zamanı! Gereksiz kıskançlıklar yüzünden ilişkileriniz sekteye uğrayabilir. Gizli ilişkiler gündeme gelebilir, ilişkilerinizi çevrenizdeki insanlara saklayabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Devamı…

Yay: Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan oldukça fayda ve destek görecek, daha sosyal olacak, yeni sosyal ortamlar için içine girecek, yeni insanlarla tanışacaksınız. Dostlarınız, arkadaşlarınız ile olan problemlerin üstesinden çok rahat bir şekilde gelebileceksiniz. Eğer ki bir iş arayışınız var ise çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça destekleyici etkiler altında olacaksınız. Terfi bekleyenler, iş değiştirmek isteyenler, iş arayanlar güzel fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Kova: Eğer ki yalnızsanız ve hayatınızda hiç kimse yok ise sizden uzakta yaşayan, yabancı uyruklu veya yurt dışında yaşayan biriyle flört edebilirsiniz. Partneriniz var ise ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Devamı…

Balık: Bu dönem ilişkilerde daha fazla sahiplenici, daha kıskanç tavırlar sergileyebilirsiniz. Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Devamı…