Aslan burcunda Venüsyen Yeni Ay

1 Ağustos'ta Aslan burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'a Venüs eşlik edeceğinden dolayı Venüsyen Yeni Ay olacak. Bu Yeni Ay'ın gökyüzünde hem Şiron hem de Jüpiter ile güzel kontakları olacak. Fakat Uranüs ile de sert bir kontağı olacak. Bireysel olarak bu etkileşimler ve Yeni Ay ne gibi etkilere gebe olacak? İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 9. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Venüs eşlik edeceğinden dolayı Venüsyen Yeni Ay olacak. Bu Yeni Ay’ın gökyüzünde hem Şiron hem de Jüpiter ile güzel kontakları olacak. Fakat Uranüs ile de sert bir kontağı olacak. Şimdi bu Yeni Ay’ın bireysel, sağlık, özel hayat ve diğer etkileri neler hep beraber göz atalım.

Yeni Ay, Aslan burcunda meydana geleceğinden dolayı gökyüzünde Aslan semboliği iş başında olacak demektir. Bu da merkezde olmak, yaratıcılık, sevgi, otorite, sahnede olmak, ego, dramatik olmak, kendine güven, lüks, ihtişam, gösterişli, saçlar, eğlenceli işler, çocuklar, kumar, parlamak, dikkat çekmek, kişisel tatmin, organizasyon, sosyal, cömert olma, kibir, gösteriş budalası, gururlu, inatçı, risk alan, güç peşinde, gücü koruma peşinde, otoriter, kendini beğenmek, hep ön planda olma gayretinde, buyurgan, küstah, başkalarını yüreklendiren, içten, samimi, sıcak demektir.

BİREYSEL ETKİLER

Aslan burcu Yeni Ay zamanı risk almaya çok daha yatkın oluruz. Enerjimiz gayet yerindedir, koşulları zorlamaya çalışabiliriz. Bu dönem kendimize güven en yüksek noktadadır, her şeyi yapabilecek güce sahibizdir. Daha cesur davranırız, gösterişi, gösterişli, janjanlı, allı, pullu, eğlenceli konulara daha çok çekiliriz. Yalnız bu Yeni Ay zamanının en büyük handikapı gururdur, aşırı gururlu davranışlar burnumuzdan kıl aldırmaz tavırlar zarara uğramamamıza neden olabilir. Saçlarımıza şekil verme, bakım yapma, saçlarımızla ilgilenme zamanı, kuaförlerinizden şimdiden randevunuzu alın derim. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı şansı çok yüksektir, hele ki ambalajlama kısmını abartıp satılması gereken ürünler çok daha hızlı bir şekilde satılır. Bu dönem konser, parti, gösteri, eylem gibi aktivitelere daha fazla zaman ayırabilir, bunlardan daha çok keyif alabilirsiniz. Kendimizi göstermek istediğimiz her alanda rahatlıkla sergileyebiliriz. Lükse olan düşkünlüğümüz, tembelliğe olan meylimiz artabilir. Yalnız bu Yeni Ay zamanı kibir, fazla ego, aşırı hırs, baskıcı tavırlar ciddi zarar verebilir. Kendimizi maksimum merkezde hissetmek isteyecek ve yönetme arzumuz güçlenecek. En yaratıcı işlerimizi tamda bu Yeni Ay zamanı ortaya koyabilir, hatta insanların beğenisine sunabiliriz. Bu Yeni Ay zamanı kalpten sevme zamanıdır, hem de en cömert şekilde. Tiyatro, müzik, drama…vb sanat etkinliklerine daha çok katılabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir hatta yeteneklerimizi sınayıp eğitimlere katılabiliriz. Organizasyonlar yapabilir, insanları bir araya getirebiliriz.

İLİŞKİLER VE AŞK

Aslan Yeni Ay zamanı aşkın ve sevginin en gösterişli zamanı yaşanır. Sevgimizi, aşkımızı paylaşmaktan çekinmez ve bu uğurda harcayacağımız parayı da gözümüz görmez. Yaz aşklarının en heyecanlısının yaşandığı zamandır. Hele ki bu Yeni Ay’a Venüs eşlik edecek. Venüs aşk, meşk, sevgi ve güzellikle ilgilidir. Bu Yeni Ay bu yüzden aşkla dolu olacak aslında. Hoşlandığınız kişilere açılabilir, yeni ilişkiler başlatabiliriz. Romantik ve gösterişli ortamlar yaratmak için en ideal zamanlar. Seviyorsanız gidin konuşun bence. Sevdiğiniz insanlara gösterişli ve pahalı hediyeler alabilirsiniz. Elimizdeki tüm olanakları ve tüm yetenekleri bir şova dönüştürerek beğendiğimiz kişileri tavlamaya çalışabiliriz. İlişkilerinizde rutini kırmak, eğlenceli aktiviteler bulmak, daha fazla gülmek-eğlenmek için bol bol fırsatlarımız olacak. İlişkilere sorun olacak tema, aşırı kırılgan ve yüksek ego olabilir. Sevginizi cömertçe gösterirken karşınızdaki kişiyi ezmemeye de özen gösterin.

Yalnız Yeni Ay zamanı Venüs ile Uranüs arasında olacak olan gergin görünüm ilişkilerde özgürlük ve kişisel alan ihtiyacının da artacağına işaret etmekte. Bu dönem sevgiliniz varsa eğer üzerinde çok fazla baskı ve otorite kurmamaya özen gösterin. Eğer sınırlar ve kurallar koymaya kalkar, otoriter davranırsanız ilişkiniz zarar görebilir. Eğer ki yalnızsanız değişik, sıra dışı, enteresan, marjinal, farklı ilişkilere çekilebilirsiniz. Eğer partneriniz var ise, daha önce yapmadığınız, denemediğiniz değişik şeyler yapabilirsiniz. Cinsel anlamda her zamankinden daha çabuk bir şekilde uyarılabiliriz. Kısa süreli cinsel aktiviteli buluşmalar oldukça heyecan verici olabilir.

SAĞLIK OLARAK

Aslan burcunda Yeni Ay zamanı kalp, omurga, üst mide, dolaşım sistemi ve sırt bölgesine dikkat etmek gerekir. Yeni Ay Aslan burcunun 8. derecesinde meydana gelecek. Bu derece toplar damarlar ve alkol ile ilişkilendirilir. Bu Yeni Ay zamanı alacağınız alkol daha çok zarar verebilir. Bu dönem daha çok sıvı tüketilmesinde fayda vardır. En çok terlediğimiz ve sıvı kaybettiğimiz zamandır. Sırt ağrıları çok oluşabilir bu dönem. Çok fazla kafeinli veya uyku kaçıracak gıdalar almamakta fayda var. Zira bu Yeni Ay zamanı uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalp ile ilgili bir probleminiz varsa bu Yeni Ay haftasında kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Bu Yeni Ay’a Uranüs de eşlik edeceğinden dolayı kalp çarpıntılarında artışlar, kalp spazmlarında artışlar meydana gelebilir. Kalbinizi yoracak aktivitelerden, stresli ortamlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Yeni Ay’a Venüs eşlik edeceğinden dolayı tatlı ve şekerli gıdaları canımız daha çok çekebilir, tatlı ihtiyacımız artabilir. Şeker, insülin, kilo ile ilgili sorunları olanların dikkatli olmalarında fayda var. Yine işin içinde Venüs olduğundan kadınlarda yumurtalıklar, genital bölge veya regl düzensizlikleri görülebilir.

DİĞER ETKİLER

VENÜS VE URANÜS BAŞROLDE OLACAK

Bu Yeni Ay’a Venüs eşlik edecek. Bununla beraber etrafımızı güzelleştirmeye başlayacağız. Estetik kaygıların artacağı bir zaman diliminde olacağız. Yaşamda daha çok eğlenmek, mutlu olmak için olanaklar yaratacağımıza işaret etmekte. Sevgi aşk konularında daha cömert olacağımız, finansal konularda da sürpriz hesapta olmayan harcamalarında ortaya çıkabileceğine işaret etmekte. Estetikle ilgili konular için genel anlamda olumlu olmakla beraber, daha önce denenmemiş, test aşamasında olan uygulamalardan uzak durmakta fayda var. Zira bu Yeni Ay’a Uranüs sert bir görünüm yapmakta. Yine hem Ay hem de Güneş'in Uranüs ile kuracağı sert kontak ile otorite figürlerle çatışma olasıdır. Asilik yapmaya, başkaldırmaya müsait zamanlarda olacağız. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz, ama sakince yapın ne yapacaksanız. Huzursuz, panik, sabırsız davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazılarınız aniden istifa edebilir, bazılarınız aniden ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz. Dengesizce davranmaya eğilimli olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir. Beğenmediğiniz veya tahammül edemediğiniz ortamlardan kibarca ve hızla uzaklaşmanızı öneririm.

DİĞER ETKİLER

Bu Yeni Ay’a Nemesis ve Niobe astroeidleri de eşlik edecekler. Nemesis'in etkisi ile aslında hatalardan ders çıkarmayı bilmek, hataların farkında olmak ve kabul etmekle ilgilidir. Olası bu Yeni Ay süreci içinde sorunlarda payınıza düşen hataları kabul eder ve ona göre aksiyon alabilirsiniz sizler için oldukça geliştirici bir Yeni Ay olacaktır. Niobe ile de çocuklarınıza gurur duymayı unutmayın ve onları destekleyin. Çocuk sahibi olmak ve çocuklarla ilgili yatırımlar yapmak için de uygun bir Yeni Ay’dır.