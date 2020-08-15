Aslan burcunda Yeni Ay haftası: Burçları neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Yeni Ay ile ön plana çıkıyor. Aslan burcu gibi bir burçta meydana gelen Yeni Ay ile birlikte daha çok sosyal olmak isteyek, çocuk yönümüzü besleyecek şeylere yöneleceğiz. Peki bu Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Aslan burcunun sımsıcak, samimi, candan, yaratıcı, eğlenceli enerjisini hissedeceğiniz bir Yeni Ay dönemindeyiz. Güneş ile Ay Aslan burcu gibi ateş elementinden kalp enerjisini, aşkı, sadakati ve romantizmi sembolize eden bir burçta yan yana geldiği zaman, hepimizin içinde ve düşüncelerinde hayatına daha fazla aşkı eğlenceyi katma, flörtler yaşama, içindeki çocuğu yaşama arzusu doğar.

Aslan burcundaki Yeni Ay’da hobilerinize yönelik kurslar eğitimler alabilir yaratıcılığınızı ortaya koymak için fırsat yakalayabilirsiniz. Daha fazla sosyal olmaya eğlenmeye başlarsınız ve sevdiklerinizle bir arada olacağınız etkinliklere faaliyetlere katılabilirsiniz. Kendi çocuk yanınızı mutlu edecek şeylerle ilgilenebilir aynı şekilde kendi çocuklarınız için yaratıcı oyunlar ve eğlenceler yaratabilirsiniz, tatil yapmak için iyi bir fırsat olabilir. Aşk yaşamak, flört etmek ve kendinizi güzel şık, hoş, havalı hissetmek için şansınız olacaktır. Takılarla süslerle dekorasyon ve promosyonlarla ilgili işlerde bu Yeni Ay önünüzü açacaktır. Organizasyonlar, düğün dernek, nişan, söz, davet ve yemekler için plan yapabilir bu süreçte. Aslan burcunun şaşaalı enerjisini bu tip konulara kanalize edebilirsiniz. Mars da ateş elementindeki Koç burcundan bu Yeni Ay’a olumlu açı yapıyor olacak. Oldukça enerjik dinamik hızlı ve atik olmak mümkün. Enerjinizi ve konsantrasyonunuzu hangi alana çevirirseniz mücadele edecek üstesinden gelecek ve rekabet edebilecek gücünüz olacaktır.

Koç: İş ile ilgili bir eğitim başlayabileceği gibi, hali hazırda yaptığınız iş ile ilgili yeni şeyler öğrenmeye çok daha açık olacaksınız. Günlük rutin işlerinizi akılcı yöntemlerle çözebileceksiniz. Bu dönemde daha sağlıklı beslenme, daha sağlıklı yaşamakla ilgili titiz araştırmalar yapabilirsiniz. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız, kendinize yeni çalışanlar alabilirsiniz. Bu dönem alacağınız yeni çalışanlar zeki, metodik, detaycı, mükemmeliyetçi kişiler olacaktır. Kendinize kafası çalışan bir mentor, koç, yol gösterici de bulabilirsiniz. Devamı…

Boğa: Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home ofis tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır. Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Yalnız olanlar birden fazla kişi ile flört edip karar verme aşamasına gelebilirler, bolca mesajlaşma, mailleşme ve telefonlaşmalar gündemde olacak. Devamı…

İkizler: Öncelikle Yeni ay ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz. İş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. İnternet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi açabilir, blog açabilirsiniz. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda önemli kararlar alınabilir, aile içinde önemli konuşmalar, toplantılar meydana gelebilir. Bazılarınız köklerinizi araştırabilir, aile geçmişinizle ilgilenebilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkilerde daha detaycı ve titiz olabilirsiniz. Bu dönem zihniniz çok daha fazla çözüm odaklı olacak, özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızın sorunlarını çözmeye yönelik akıl verebileceksiniz. Yeni okunacak, araştırılacak kitaplar alabilir, yakın çevrenizle sık sık kitap alışverişleri yapabilirsiniz. Bu dönem araba kullanmayı öğrenebilir, dans kurslarına gidebilir, ufkunuzu genişletecek yeni eğitimler alabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de harekete geçebilirsiniz. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularda önemli anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler, projeler, detay gerektiren işlerde başarı sizinle olacaktır. Devamı…

Başak: Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz varsa tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz varsa, bu hafta artık sona erebilir. Farkında olmadan etrafınızdaki birçok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Devamı…

Terazi: Bu hafta kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aleti alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz. Eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim hayatınızda biraz geri planda kalabilir ve kendinizi ifade etmek için çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekir. Devamı…

Akrep: Sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun, kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. Devamı…

Yay: Eğer elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var ve bir yayın evi arayışı içindeyseniz, yayın evi ile yollarınızı kesiştirebilir. Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak için de fırsatlarınız olacaktır. Eğitimle ilgili de, radikal kararlar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeniden üniversite okumaya karar verebilir, ya da yarım bıraktığınız bir eğitime dönmek isteyebilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz destekler görebilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Hayatın anlamı, din, felsefe, gibi konularda daha fazla araştırmaya, okumaya yöneltebileceği gibi, uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ile ilgili işler, uluslararası işler, pasaport ve vize işleri ile uğraşabileceksiniz. Yine hukuksal konularla ilgili beklentisi olanlar, bu süreçte keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Mevki ve statü sahibi önemli kişilerle görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir sık sık. Zihniniz her zamankinden çok daha işlek olacaktır. Değişik, farklı kültürler hakkında da okuyabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Devamı…

Kova: Eğer bir partneriniz varsa ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Ya da sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Her şekilde size destek olacak kişileri hayatınıza çekmeniz konusunda sizin için fayda odaklı çalışacaktır. Devamı…

Balık: Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Birçok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışanda alabilirsiniz. Devamı…

