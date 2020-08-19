Aslan burcunda Yeni Ay: Kibir ve egonuzun kurbanı olmayın!

19 Ağustos Çarşamba günü Aslan burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bir yandan Merkür Yeni Ay'a eşlik ederken, diğer yandan ise Mars da güzel kontağıyla destekte bulunacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Aslan burcundaki Yeni Ay'ı ilişkiler, sağlık, dünya ve Türkiye üzerinden detaylı inceledi. İşte ayrıntılar...

Merhaba arkadaşlar;

19 Ağustos’ta Aslan burcunun 26 . derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Merkür eşlik edeceğinden dolayı Merküryen bir Yeni Ay olacak. Bu Yeni Ay’ın gökyüzünde Mars ile güzel kontağı olacak. Şimdi bu yeni ayın bireysel, sağlık, özel hayat ve diğer etkileri neler hep beraber göz atalım.

Yeni Ay Aslan burcunda meydana geleceğinden dolayı, gökyüzünde Aslan semboliği iş başında olacak demektir. Bu da merkezde olmak, yaratıcılık, sevgi, otorite, sahnede olmak, ego, dramatik olmak, kendine güven, lüks, ihtişam, gösterişli, saçlar, eğlenceli işler, çocuklar, kumar, parlamak, dikkat çekmek, kişisel tatmin, organizasyon, sosyal, cömert olma, kibir, gösteriş budalası, gururlu, inatçı, risk alan, güç peşinde, gücü koruma peşinde, otoriter, kendini beğenmek, hep ön planda olma gayretinde, buyurgan, küstah, başkalarını yüreklendiren, içten, samimi, sıcak, oyunlar oynamak, demek.

BİREYSEL ETKİLER

Kendimizi özel ve merkezde hissetmek isteyeceğimiz bir zaman diliminde olacağız. Enerjimiz gayet yerindedir, koşulları zorlamaya çalışabiliriz. Bu dönem kendine güven en yüksek noktadadır, her şeyi yapabilecek güce sahibizdir. Daha cesur davranırız, eğlenceli konulara daha çok çekiliriz. Yalnız bu Yeni Ay zamanının en büyük handikabı gururdur, aşırı gururlu davranışlar, burnumuzdan kıl aldırmaz tavırlar zarara uğramamıza neden olabilir. Saçlarımıza şekil verme, bakım yapma, saçlarımızla ilgilenme zamanı. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı şansı çok yüksektir, hele ki ambalajlama kısmını abartıp satılması gereken ürünler çok daha hızlı bir şekilde satılabilir. Bu dönem konser, parti, gösteri, eylem gibi aktivitelere daha fazla zaman ayırabilir, bunlardan daha çok keyif alabilirsiniz. Kendimizi göstermek istediğimiz her alanda rahatlıkla sergileyebiliriz. Lükse olan düşkünlüğümüz, tembelliğe olan meylimiz artabilir. Yalnız bu Yeni Ay zamanı kibir, fazla ego, aşırı hırs, baskıcı tavırlar ciddi zarar verebilir. Kendimizi maksimum merkezde hissetmek isteyecek ve yönetme arzumuz güçlenecek. En yaratıcı işlerimizi tam da bu Yeni Ay zamanı ortaya koyabilir hatta insanların beğenisine sunabiliriz. Bu Yeni Ay zamanı kalpten sevme zamanıdır, hem de en cömert şekilde. Tiyatro, müzik, drama gibi sanat etkinliklerine daha çok katılabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir hatta yeteneklerimizi sınayıp eğitimlere katılabiliriz. Organizasyonlar yapabilir, insanları bir araya getirebiliriz.

Yeni Ay Merküryen olacak demiştik. Astrolojide Merkür bilgi, iletişim, eğitim, ifade, yazılı anlaşmalar, araştırma, fikirler, düşünce, resmi belgeler, öğretmenler, eğitmenler, tüm haberleşme araçları, elektronik aletler, medya, gazeteler, kitaplar, postaneler, telekominikasyon şirketleri, bilgi işlem işleri, öğrenme ile ilgili konular, postacılar demektir. Şimdi işin içinde Merkür olduğundan, bu Yeni ay zamanı yeni bir şeyler öğrenmek, eğitime başlamak, kendimize yeni haberleşme cihazları almak, kitap yazmaya başlamak, imza atmak, seyahate çıkmak, anlaşmalar yapmak için harika bir dönemde olduğumuzu göstermekte. Merkür Aslan burcunda olduğu için kendimizi ifade ederken oldukça net ve özgüvenli olacağımızı gösteriyor. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi samimi, sıcak, spontane, strateji yapmadan oldukça doğal bir şekilde ifade edeceğiz. Yalnız biraz inatçı ve dediğim dedik bir tavır takınabiliriz. Oldukça iddialı, dikkat çeken fikirlerimiz olabilir. Tiyatro, sahne, yaratıcılıkla ile ilgili bir şeylerin eğitimine başlamak için şahane bir dönemdir. Çocuklarla ilgili işlere girişmek, onlara öğretmenlik yapmak, yeni bir şeyler öğretmek için de harikadır. Organizasyonlar yapmak, şirket açmak, organizasyon şirketi açmak, eğlence yeri açmak için de muhteşemdir. Çok güzel aşk şarkıları, şiirler yazıları yazılabilir bu dönem.

Yeni Ay zamanı Ay ve Güneş'in Mars ile olumlu bir kontağı da olacak. Özellikle ikili ilişkilerde ne istediğimizi bileceğimiz ve kendimizi net ifade edeceğimiz bir zaman dilimi! İnsiyatifi rahatlıkla alabileceğiz. İçgüdülerimize göre daha doğru harekete geçeriz. İddialı olacağımız, dürüst ve samimi davranmaktan ötürü takdir toplayabiliriz. İfadelerimizle, konuşmalarımıza, fikirlerimizle daha popüler ve çekici olacağız. Evi, yuvayı, aileyi korumak ve savunmak için güzel bir zaman. Yine belli konulara liderlik edip, etrafınız insan toplayıp grup çalışmalar yapmak içinde şahane bir zamandır. Özgüven ve coşkumuzun artacağı, her türlü yeni projelere başlamak içinde harika bir dönem.

İLİŞKİLER VE AŞK

Aslan burcundaki Yeni Ay zamanı aşkın, sevginin en gösterişli zamanı yaşanır. Sevgimizi, aşkımızı paylaşmaktan çekinmez ve bu uğurda harcayacağımız parayı da gözümüz görmez. Yaz aşklarının en heyecanlısının yaşandığı zamandır. Özellikle Mars'ın bu Yeni Ay ile kuracağı olumlu kontak hem libidoyu arttıracak hem de cazibemizi arttıracak. Tutkuların yoğun yaşanacağı, fantezilerin gerçekleşebileceği bir Yeni Ay olacak. İlişkilerde ne istediğimizi ve bu isteklerimizi nasıl elde edeceğimizi bileceğimize işaret etmekte. Beğendiğimiz ve hoşlandığımız kişilere açılmak ve randevu koparmak için de uygundur.

SAĞLIK OLARAK

Bu Yeni Ay zamanı kalp, omurga, üst mide, dolaşım sistemi ve sırt bölgesine dikkat etmek gerekir. Yeni Ay Aslan burcunun 26. derecesinde meydana gelecek. Bu derece kalp ve guatr ile ilgilidir. Bu yüzden bu noktalara dikkat etmekte fayda var. Bu dönem daha çok sıvı tüketilmesinde fayda vardır. En çok terlediğimiz ve sıvı kaybettiğimiz zamandır. Sırt ağrıları çok oluşabilir bu dönem. Çok fazla kafeinli veya uyku kaçıracak gıdalar almamakta fayda var. Zira bu Yeni Ay zamanı uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalp ile ilgili bir probleminiz varsa bu yeni ay haftasında kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin.

DÜNYA VE TÜRKİYE

Aslan burcu dünya astrolojisine göre yöneticiler, ünlü kişiler, çocuklar, eğlence yerleri, lüks mekanlar, kumarhaneler, gazinolar, merkez yerler, başkentler, tiyatrocular, şov dünyası, altın ile sembolize edilir. Yeni Ay zamanı Mars'ın da işin içinde olması, yüksek egoları, ucuz şovları, gerginliğe işaret etmekte. Siyasi arenada da her şey fazlası ile şova dönüşmeye başlayacaktır. Yine altını yakından izlemekte fayda olacağını düşünüyorum, yatırımları bu yönde olanların. Lüks mekanlar, kumarhane, şov yerleri, tiyatro gibi eğlence yerlerinde Mars etkisinden dolayı yangınlar söz konusu olabilir. Yine başkent yerleri, merkez yerlerde patlama, yangın, çatışmalar söz konusu olabilir. En nihayetinde Mars, Koç burcunda seyahat ediyor ve buradaki Mars sabırsız ve istediği şeyi hemen elde arzusunda olacaktır. Bu yüzden liderlerin hızlı, bencil, elde etme odaklı, liderlik yarışı hallerini görebiliriz. Liderlerin egoları çarpışabilir bu Yeni Ay zamanı.

Yeni Ay Türkiye haritası üzerinde haritasında 3. evde bulunan Neptün'ün tam üstüne düşmekte. Neptün genel olarak, skandallar, sis perdesi, bulaşıcı hastalıklar, deniz kaynaklı depremler, sisler, su ve deniz kenarı yerler, seller, deniz kazaları, uyuşturucu, solcu fikirler ve komünizm, sahtekarlık demektir. 3. ev ise, eğitim, ulaşım, iletişim ile ilgilidir. Bu Yeni Ay zamanı eğitim, ulaşım, iletişim ile ilgili konularda bazı skandal sayılacak durumlar ortaya çıkabilir veya gerçeği hiç yansıtmayan, gerçeği çarpıtan durumlar. Tam da bu Yeni Ay zamanı eğitim kurumlarında sağlık ile ilgili konularda daha hassas olmalarında fayda var. Uyuşturucu ile ilgili operasyonlar artabilir bu Yeni Ay ile birlikte. Deniz merkezli depremler olabilir. Yağışlar artarsa su taşkınları, seller söz konusu olabilir. Denizlerde boğulma vakaları artabilir. Bir takım evraklarda sahtecilik yapılması ile ilgili konular ortaya çıkabilir. Yeni Ay’ın Türkiye haritasında 5. evde yer alan Venüs ile sert bir kontağı olacak. Venüs kadın, yaratıcılık, sanat ve sanatçı, değerli taşlar demek. Kadınlara yönelik saldırılar söz konusu olabilir. Özellikle sanatçı kadınlar olabilir. Sanatçı kadınların özel hayatları üzerinden stresli durumlar oluşabilir. 5. ev ise borsa ve spekülasyonlarla da ilgilidir. Yine ekonomiyi sık sık konuşacağımız bir Yeni Ay bekliyor bizleri. İşin içinde Mars olduğu için ekonomik olarak belki sert ve agresif müdahalelere işaret ediyor olabilir. Yine meclis içinde tartışma sahneleri görebiliriz. Özelikle bu dönem kadın siyasetçilerin ön planda olacağı bir Yeni Ay bekliyor bizleri.

Sevgiler…

Dinçer Güner