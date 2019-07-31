Aslan burcunda Yeni Ay’ın Türkiye ve dünya etkisi

1 Ağustos'ta Aslan burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'a Venüs eşlik edeceğinden dolayı Venüsyen Yeni Ay olacak. Gökyüzünde hem Şiron hem de Jüpiter ile güzel kontakları olacak. Fakat Uranüs ile de sert bir kontağı olacak. Türkiye'yi ve dünyayı bu etkileşimler ve Yeni Ay nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 9. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Venüs eşlik edeceğinden dolayı Venüsyen Yeni Ay olacak. Bu Yeni Ay’ın gökyüzünde hem Şiron hem de Jüpiter ile güzel kontakları olacak. Fakat Uranüs ile de sert bir kontağı olacak. Şimdi bu Yeni Ay’ın dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım.

DÜNYA ÜZERİNDE

Aslan burcu dünya astrolojisine göre yöneticiler, ünlü kişiler, çocuklar, eğlence yerleri, lüks mekanlar, kumarhaneler, gazinolar, merkez yerler, başkentler, tiyatrocular, şov dünyası, altın ile sembolize edilir. Yeni Ay zamanı Venüs ile Uranüs arasında zorlu da bir görünüm olacak. Öncelikle aşk sansasyonları, özel hayata dair skandallar söz konusu olabilir. Yine lüks mekanlarda, eğlence yerlerinde skandal gelişmeler meydana gelebilir. Bazen bu skandallara ülkelerin üst düzey yöneticileri karışabilir. Parasal konularda ani gelişen durumlar, krediler, para politikalarına ilişkin ani kararlar alınabilir. Ünlülerin de aynı şekilde özel hayatlarına dikkat etmeleri gereken bir dönem. Sahne üzerinde şok edici gelişmeler olabilir. Önemli büyük organizasyonlarda yapılabilir dünya üzerinde. Tiyatro, oyuncular ve şov dünyasına ilişkin önemli haberler, gelişmeler olabilir. Bunların arasından özellikle kalp rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerekir. Ani ölüm haberleri olabilir. Yeni liderler, yeni oluşumlar, heyecan verici isimler ön planda olacaktır. Siyasi arenada da her şey fazlası ile şova dönüşmeye başlayacaktır. Yine altını yakından izlemekte fayda olacağını düşünüyorum, yatırımları bu yönde olanların.

TÜRKİYE ÜZERİNDE

Yeni Ay Türkiye haritası üzerinde haritasında 2. eve denk düşmektedir. 2. ev ekonomi, finans, ülkenin gelirleri, kazançları, ganimetleri, ekonomi bakanlığı, bankalar, ulusal zenginlikle alakalı bir alandır. Yeni Ay daha çok Türkiye'nin ekonomi ile ilgili konuları üzerinde etkili olacaktır. İşin içinde Aslan olduğu için lüks harcamaların bu aralar çok göze batacağını düşünebiliriz. Ekonomi ile ilgili piyasayı etkileyecek gerçekçi olmayan haberler, kuru gürültülerde söz konusu olabilir, dikkatli olunmasında fayda var. Piyasalar bir süreliğine istikrarsızlaşabilir. Özellikle Türkiye'nin Güneş'i ile sert etkileşimde olacağı için sanatçılar, sahne alan kişilerin hem özel hem de sağlıkla ilgili (kalp) dikkatli olması gereken bir zaman.