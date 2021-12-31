Aslan burcunu 2022’de neler bekliyor?

Mutlu yıllar Sevgili Yükselen Aslan’lar. Satürn Kova seyri 7.evinizde gerçekleşecek. Tüm ikili ilişkiler göz önünde olurken, evlilik, ortaklık, aşk alanında neyi eksik bıraktıysanız gün yüzüne çıkacağından emin olun. Yıl genelinde sorunlu bir ortaklığı bitirme yoluna gidebilirsiniz. Birlikteliklerde problemleri masaya yatırarak çözümleme yoluna gitmeniz fayda sağlayacaktır.

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Astrolog Seyran Ataklı

Satürn bu konumda sizden kararlı ve sağlam adımlar atmanızı bekler ve karşılıklı sorumluluk alarak çözüme ulaşacağınızın bilinmesini ister. İyi giden bir ilişkiniz varsa ciddiyete dönebilir, evlenebilirsiniz. Doğum haritanızda uyumlu görünümler varsa bu yeni bir ortaklık başlangıcına da işaret edebilir.

Satürn üzerinden geçen evlilikler sağlam olacaktır unutmayın. Yanlışları ve hatalarınızı bu dönem gözden geçirin. Paylaşmayı öğrenin. Yıl genelinde Satürn gerekli sınavlarını ve öğretilerini anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, arkadaşlıklar, boşanma ve evlilik konularıyla öne çıkartacaktır.

1 Ekim 2022 civarı Satürn- Uranüs karesi yukarıda saydığım arkadaşlıklardan sosyal ilişkiye; evlilikten partner ilişkilerine kadar sınava tabii tutabilir. Ticari ilişkilerde, mahkeme, dava gibi hukuksal konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda beklenmedik durumlar meydana gelebilir. Sağlığınıza bu dönem dikkat edin.

BEREKET SİZİNLE.

Jüpiter 29 Aralık 2021- 11 Mayıs 2022 arası Balık burcunda seyahat edecek. Bereketiniz artacak. 8.ev alanında ilerleyen Jüpiter sizi önemli değişim ve dönüşümlerden geçirecek. Sezgilerinize bu dönem kulak verin. Beklediğiniz ya da çözülememiş bir miras, ortaklı kazançlarda artış, eşinizin iş ve kariyerinde yükseliş ve finansal olarak iyileşme yaşayabilirsiniz.



Nafaka çözümü, tazminat almak, emekli ikramiyesi almak, gelir artışı söz konusu olabilir. Kredi alabilir, yatırım yapmaya karar verebilirsiniz. Araba, ev almak, işinizi büyütme kararı yıl boyu gündeminizde yer alacaktır. Bilinçaltı çalışmaları yapmak isteyebilir, psikolojik terapilere katılabilir, okült eğitimlere başlayabilirsiniz. Ruhsal iyileşme ve tedaviler için çok güzel bir dönem olacaktır. Cinsel hayatınız aktifleşebilir.

12 Nisan 2022 tarihindeki Jüpiter- Neptün kavuşumu aile bütçeniz, ortaklı gelirler konularında temkine davet edecek. Riskli işlerden bu dönem uzak kalın. Vergi, miras, kredi konuları gündemde olurken, ailenizin yada eşinizin desteğini alabilirsiniz. Bu kavuşum global olarak krizleri getirecektir. O yüzden bireysel olarak da etkileri ortaya çıkabilir. Mülk alım satımını bu döneme denk getirmemeye dikkat etmelisiniz. Aşk, flört konularında aldanmalara, kanma ve kandırılma temasına da dikkat edin. Güven vermeyen kişilerden uzak durun. Çocuklarınızla ilgili bazı gündemlerle karşılaşabilirsiniz.

11 Mayıs -28 Ekim arasındaki kısa Jüpiter Koç transiti ise 9. evinizi aktifleştirecek. Manevi konular, hayata bakış açınız, hayat felsefenizi besleyecek konular bu dönem öne çıkacak. Yurtdışı seyahatleri, eğitimlerde başarı, yeni eğitimler, uzaklara seyahat anlamında sizi geliştirecek ve değiştirecek bir döneme hazır olun. Medya, basın yayın, sosyal medya, yazmak çizmek, doktora anlamında destekler alabilir, yurtdışı ticaret alanında başarı sağlayabilirsiniz. Hukuksal konular beklediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Eve torun haberi gelebilir.



EBEVEYNLERİNİZE ZAMAN AYIRIN.

2022 Ay düğümleri Boğa- Akrep hattında olacak. Yıl boyu yaşanacak tüm Güneş ve Ay tutulmalarını 4 ve 10. evlerde deneyimleyeceksiniz. Köşe evlerde gerçekleşen tutulmalar yaşamınızda büyük değişimleri getirecektir, sevgili Aslan'lar. Kariyerde sorumluluklar artabilir. Mücadele ettiğiniz sabır gösterdiğiniz konularda ödüllerinizi alabilirsiniz. Bu hat sizlere işiniz ve aile hayatınız arasındaki dengeyi kurmanız gerektiğine vurgu yapacaktır. Ebeveynlerinizin konuları, sağlık durumları gündeme gelebilir. Taşınabilir, yer ya da şehir değiştirebilirsiniz. Bu kimi zaman sorunlu bir evliliğin bitmesi ve boşanma kararı şeklinde de çalışabilir.

MERKÜR RETRO TARİHLERİNE DİKKAT!

14 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında Kova burcunda geri gidecek Merkür, ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmalara dikkat çekecek. Bu dönem kontrat yapmayın, ortak işlerde, ticarette anlaşma ve sözleşmelerden kaçının. Var olan işinize yönelin, geçmişte ertelediklerinize ve yarım bıraktıklarınıza odaklanın. Aman diyeyim evlenmeyin, yeni imzalardan kaçının.



9 Mayıs 2022- 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek İkizler retrosu 11. evinizde, 8 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında Terazi burcu retrosu 3. evinizde meydana geleceğinden bilgi hırsızlıklarına bu dönemlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlık ilişkilerinde iletişim sorunları yaşanırken, ticari konularda kandırılmalara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem teknolojik aletlerde bozulma yaşanabilir, yenisini almayın. Araç değişimi yapmayın. Bilgilerinizi yedekleyin. Yarım kalmış işlerinize yönelin.

BAZI ARKADAŞLIKLAR BİTEBİLİR.

2022 yılını Mars retrosuyla bitireceğiz. 29 Ekim 2022- 13 Ocak 2023 arası meydana gelecek Mars retrosuyla kariyerin getirilerinde bazı aksaklıklar, sosyal çevrenizde gerginlikler, arkadaşlıklarınızda dargınlık ve bitişler yaşanabilir. Plan, proje, sunum, sosyal medya, topluluklar alanında yavaşlama, organizasyon sıkıntıları, iletişimde kopukluklara karşı sakin hareket etmelisiniz.

Yeni yılın mottosu; başarı ve para konusunda şanslar sizinle.. Tüm toksik ilişkilerinizden arınma adına harika bir yıl. Sorunları çözüme ulaştırmak için gösterilen karşılıklı çabayla ne mucizeler olmaz ki..

2022'nin sağlık ve esenlik getirmesini dilerim..

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