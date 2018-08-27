Astroloji derslerine geri sayım başladı!

Merhaba Arkadaşlar;
2 Ekim Salı günü yeni dönem astroloji derslerimiz başlıyor. Temel ve İleri seviyeden oluşan programım aşağıdaki gibidir. İlk etabı bitirenler temel seviye astroloji bilgisine sahip oluyor, katılımcı sertifikası veriliyor. Tüm etabı bitirenlere katılım sertifikası veriliyor. Astroloji yetkinlik ve ustalık belgesini almak için dönem sonundaki bitirme projelerini tamamlamaları gerekiyor.
Bu sene yine her sene olduğu gibi hem gündüz hem de akşam sınıflarımız var. Akşam sınıfı ONLİNE, gündüz sınıfı ise derslikte yapılacaktır. İstediğiniz sınıfa kaydınızı yaptırabilirsiniz. Gündüz sınıfı 12:00 – 15:00 saatleri arasında, akşam sınıfı ise 20:00 – 22:00 saatleri arasında olacak. Siz de astroloji derslerine başlamak istiyorsanız bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0507 716 60 34 veya 0530 101 96 00 telefon numaralarımızı arayabilir veya dincerguner@gmail.com a mail atabilirsiniz.
1. SINIF TEMEL SEVİYE ASTROLOJİ DERS PROGRAMI
1. Ders; Oryantasyon, tanışma, astrolojinin kökleri ve tarihçesi
2. Ders; Astrolojide Eş zamanlılık ve Hermetik prensipler
3. Ders; Elementlere Giriş
4. Ders; Elementler – Nitelik Kombinasyonları – Element Hesaplama
5.Ders; Zodyak ve Burçlar – 1
6.Ders; Zodyak Burçlar – 2
7. Ders; Zodyak Burçlar – 3
8. Ders; Evler ve Anlamları
9. Ders; Haritanın Aksları (Koç – Terazi) ve Ev Sistemleri
10. Ders; Gezegenler 1 (Ay)
11. Ders; Gezegenler 2 (Merkür)
12. Ders; Gezegenler 3 (Venüs)
13. Ders; Gezegenler 4 (Mars)
14. Ders; Gezegenler (Jüpiter)
15. Ders; Gezegenler (Satürn)
16. Ders; Gezegenler (Jenerasyonlar)
17. Ders; Ay Fazları
18. Ders; Temel Asaletler – Asaletler tablosunu kullanmayı öğrenme
19. Ders; Haritanın Lordu – Almuteni
20. Ders; Ptolomik Açılar
21. Ders; Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 1
22. Ders; Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 2
23. Ders; Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 3
24. Ders; Haritanın Rankını – Rütbesini Hesaplama
25. Ders; Evlerin Almuteni Hesaplama
26. Ders; Hermetik Lotlar
27. Ders; Uygulama – Sınav
28. Ders; Meslek İşaretleri
29. Ders; Para – Finans – Kazanç İşaretleri
30. Ders; Sağlık İşaretleri
31. Ders; Evlilik İşaretleri
32. Ders; Çocuk Göstergeleri
33. Ders; Ay Düğümleri
34. Ders; Yıl Sonu Ödevi
36. Ders; Yıl Sonu Ödevi
2. SINIF DERS PROGRAMI – MASTER
İlk 2 hafta ödev ve sunumlarla geçer…
1. Ders; Arap Noktaları
2. Ders; Sabit Yıldızlar
3. Ders; Athla Çemberi
4. Ders; Kısmi Asaletler
5. Ders; Transitler – 1 (Satürn)
6. Ders; Transitler – 2 (Mars – Jüpiter)
7. Ders; Transitler – 3 (Merkür – Venüs)
8. Ders; Transitler (Jenerasyon)
9. Ders; İlerletim – 1
10. Ders; İlerletim – 2
11. Ders; Solar Return
12. Ders; Lunar Return
13. Ders; Profection
14. Ders; Firdaria Periyodu
15. Ders; Sinastri – 1
16. Ders; Sinastri – 2
17. Ders; Sinastri – 3
18. Ders; Midpointler
19. Ders; Rektifikasyon
20. Ders; Karmik – Ezoterik
21. Ders; Horary Astroloji
22. Ders; Uranyen Astroloji
23. Ders; Mundane Astroloji – Ülkeler Astrolojisi
24. Ders; Astro Carto Graphy
25. Ders; Astreoidler
26. Ders; Uygulama
27. Ders; Sınav Bitiş