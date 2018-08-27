Astroloji derslerine geri sayım başladı!

Astroloji yetkinlik ve ustalık belgesi almak isteyenler dikkat! Astroloji derslerimiz başlıyor... 2 Ekim'de başlayacak eğitimler çerçevesinde 'temel' ve 'master' seviyelerinde toplam 60 ders verilecek. İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

2 Ekim Salı günü yeni dönem astroloji derslerimiz başlıyor. Temel ve İleri seviyeden oluşan programım aşağıdaki gibidir. İlk etabı bitirenler temel seviye astroloji bilgisine sahip oluyor, katılımcı sertifikası veriliyor. Tüm etabı bitirenlere katılım sertifikası veriliyor. Astroloji yetkinlik ve ustalık belgesini almak için dönem sonundaki bitirme projelerini tamamlamaları gerekiyor.

Bu sene yine her sene olduğu gibi hem gündüz hem de akşam sınıflarımız var. Akşam sınıfı ONLİNE, gündüz sınıfı ise derslikte yapılacaktır. İstediğiniz sınıfa kaydınızı yaptırabilirsiniz. Gündüz sınıfı 12:00 – 15:00 saatleri arasında, akşam sınıfı ise 20:00 – 22:00 saatleri arasında olacak. Siz de astroloji derslerine başlamak istiyorsanız bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0507 716 60 34 veya 0530 101 96 00 telefon numaralarımızı arayabilir veya dincerguner@gmail.com a mail atabilirsiniz.

1. SINIF TEMEL SEVİYE ASTROLOJİ DERS PROGRAMI

1. Ders; Oryantasyon, tanışma, astrolojinin kökleri ve tarihçesi

2. Ders; Astrolojide Eş zamanlılık ve Hermetik prensipler

3. Ders; Elementlere Giriş

4. Ders; Elementler – Nitelik Kombinasyonları – Element Hesaplama

5.Ders; Zodyak ve Burçlar – 1

6.Ders; Zodyak Burçlar – 2

7. Ders; Zodyak Burçlar – 3

8. Ders; Evler ve Anlamları

9. Ders; Haritanın Aksları (Koç – Terazi) ve Ev Sistemleri

10. Ders; Gezegenler 1 (Ay)

11. Ders; Gezegenler 2 (Merkür)

12. Ders; Gezegenler 3 (Venüs)

13. Ders; Gezegenler 4 (Mars)

14. Ders; Gezegenler (Jüpiter)

15. Ders; Gezegenler (Satürn)

16. Ders; Gezegenler (Jenerasyonlar)

17. Ders; Ay Fazları

18. Ders; Temel Asaletler – Asaletler tablosunu kullanmayı öğrenme

19. Ders; Haritanın Lordu – Almuteni

20. Ders; Ptolomik Açılar

21. Ders; Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 1

22. Ders; Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 2

23. Ders; Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 3

24. Ders; Haritanın Rankını – Rütbesini Hesaplama

25. Ders; Evlerin Almuteni Hesaplama

26. Ders; Hermetik Lotlar

27. Ders; Uygulama – Sınav

28. Ders; Meslek İşaretleri

29. Ders; Para – Finans – Kazanç İşaretleri

30. Ders; Sağlık İşaretleri

31. Ders; Evlilik İşaretleri

32. Ders; Çocuk Göstergeleri

33. Ders; Ay Düğümleri

34. Ders; Yıl Sonu Ödevi

36. Ders; Yıl Sonu Ödevi

2. SINIF DERS PROGRAMI – MASTER

İlk 2 hafta ödev ve sunumlarla geçer…

1. Ders; Arap Noktaları

2. Ders; Sabit Yıldızlar

3. Ders; Athla Çemberi

4. Ders; Kısmi Asaletler

5. Ders; Transitler – 1 (Satürn)

6. Ders; Transitler – 2 (Mars – Jüpiter)

7. Ders; Transitler – 3 (Merkür – Venüs)

8. Ders; Transitler (Jenerasyon)

9. Ders; İlerletim – 1

10. Ders; İlerletim – 2

11. Ders; Solar Return

12. Ders; Lunar Return

13. Ders; Profection

14. Ders; Firdaria Periyodu

15. Ders; Sinastri – 1

16. Ders; Sinastri – 2

17. Ders; Sinastri – 3

18. Ders; Midpointler

19. Ders; Rektifikasyon

20. Ders; Karmik – Ezoterik

21. Ders; Horary Astroloji

22. Ders; Uranyen Astroloji

23. Ders; Mundane Astroloji – Ülkeler Astrolojisi

24. Ders; Astro Carto Graphy

25. Ders; Astreoidler

26. Ders; Uygulama

27. Ders; Sınav Bitiş