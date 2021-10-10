Astrolojide yükselen burç: Aldığın ilk nefes

Sizlerden gelen sıklıkla karşılaştığım “Burç yorumlarımızı neden Yükselen burcumuza göre okuyoruz?” sorusuna binaen bu hafta Yükselen burcun tanımını ve doğum haritamızda neyi anlattığını kaleme almak istedim.

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Her daim dile getirdiğim “Bir burcumuz yok, bir doğum haritamız var” konusunu biraz açıklığa kavuşturalım.

Doğduğunuz günde ve saatte, yani nefes aldığınız anda gökyüzünün tüm görünümü, gezegenlerin yerleşimleri, burç ve ev konumları yaşamınıza dair önemli işaretler gösterir. Doğum haritası doğduğunuz anın göksel bir haritasıdır, fotoğrafıdır. Karmadaki çıkış noktasıdır. Bütünsel benliğin ifadesidir aslında, anne kordonu ile çocuğun ayrıldığı andır.

Burcunuz doğum gününüz olan Güneş burcunuzdur. Güneş kişiliktir, yaşam enerjisidir, sağlık göstergesidir. Ebeveyn deneyimi ve ebeveynlerinizle ilişkilerdir. Doğduğunuz yani ilk nefes aldığınız anda Doğu ufkunda yükselmekte olan burç, yürüyeceğiniz yolun, hayata hangi pencereden bakacağınızın göstergesidir. Yükselen burç doğum saatinin kesin ve doğruluğuyla hesaplanır.



Yükselen burcunuz davranışlarınızı, dış görünümünüzü, karşı tarafın sizi nasıl algıladığını, dışarıya verdiğiniz ilk izlenimi anlatır. Başka insanlar tarafından görülen kişilik imgesidir. Enerjinizin nasıl aktığıdır. Özellikle elementine göre (Ateş- Toprak- Hava- Su) enerji akışının kalitesini belirler. Yükselen burç çocukluk sonrasında çevremizi görüş şeklimizi, dış dünyaya olan yaklaşımımızı renklendirir. Benliğin, egonun dışarıya nasıl yansıdığıdır. Eski astrolojik eserlerin “Huy” dedikleri kişinin yaşama genel yaklaşımıdır. Fiziksel bedenimizdir, hem sağlık alanında önemli bilgiler verir hem de imaj değişimi, güzellik alanlarına vurgu yapar.

1. Ev yani yükselen burç potansiyellerimizi, yeteneklerinizi, bu yetenekleri aldığı açılarıyla kullanıp kullanamadığımızı ortaya koyar. Çocukluğunuzun nasıl geçtiğini, nasıl bir aileye sahip olduğunuza dair bilgiler verir.



Doğum saatimizin burada esas nokta olduğunu sanırım kavradık. Bu noktada Yükselenle birlikte gezegenlerin doğum haritamızda hangi evlerde ve hangi açılarla kontak kurduğu, nasıl konumlandığı bütünü değerlendirmek adına çok önemlidir. Günlük, aylık, yıllık tüm yorumlar Yükselen burca göre yapılır, transitler gezegenlerin hangi evde ve hangi burçta ilerlediğini bize bu yolla gösterir. Bu yüzden, güneş burcunuzdan çok Yükselen burcunuzun değerlendirmelerini okumanız doğru olacaktır.

Pek tabii bir doğum haritasında yükselenin üzerinde bir gezegenin var olup olmadığı, aldığı transitler, yükselenin yöneticisinin etkileriyle konu uzar ve gider.

Mutlu pazarlar.

