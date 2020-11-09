Astrolojik göstergelerle 9 Kasım Haftası

Pazartesi günü Venüs ve Mars karşı karşıya gelecekler. Çarşamba günü Ay, Başak burcunda seyahat edecek. Pazar günü ise Venüs ve Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Pazartesi günü Venüs ve Mars karşı karşıya gelecekler. Bu ikili ilişkiler, aşk ve sevgi ile ilgili konularda nispeten destekleyicidir. Duygular yükselmeye ve libido artmaya başlar.

Salı gününe geldiğimiz vakit ise Güneş ve Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. İşlerin daha yolunda gitmesi, yaratıcı olma ve sezgilerin yükselmesi ile ilgilidir. Merkür 1 Aralık’a kadar Akrep burcunda seyahat edecek. Bilinmeyeni bilmeye çalışacağımız, söylenmeyeni söyleyeceğimiz ve derin araştırmalar içerisinde olacağımız bir zaman dilimi olacak.

Çarşamba günü 12:57 ile 18:09’a kadar Ay, Başak burcunda seyahat edecek. Çok önemli işlerinizi bu saatlere denk getirmemeye özen gösterin. İnsan ilişkilerinin daha ön planda olduğu bir zaman başlayacak. Perşembe günü ise Gökyüzünde Jüpiter ve Plüton tekrar bir araya geliyor. Bu birliktelik büyük değişim, dönüşüm, güç kazanmak ve fırsatlarla ilgilidir. Oğlak burcunda olduğu için yatırım, finansal, iş ve kariyer anlamında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.



Cuma günü ise Ay yine 13:30 ile 18:18 arası boşlukta olacak. Önemli işlerinizi bu saatlere denk getirmemeye özen gösterin. Cumartesi gününe geldiğimiz vakit ise Mars’ın geri hareketi sona eriyor. Artık enerjimiz, heyecanımız, motivasyonumuz, savaşma gücümüz yerine gelmeye başlayacak. Pazar günü ise Venüs ve Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. İlişkilerde büyük çıkar ve ego çatışması içerisine girmemekte fayda var.