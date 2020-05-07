Ay Düğümleri burç değiştiriyor: Yeni sınavlar yolda

5 Mayıs itibari ile Kuzey ve Güney Ay Düğümleri burç değiştirerek İkizler ve Yay burcuna geçiş yaptı. Peki bu ne demek? Ünlü astrolog Dinçer Güner, Ay Düğümlerini ve tüm etkilerini kaleme aldı...

5 Mayıs itibari ile gökyüzünde karmanın elçileri olan Kuzey ve Güney Ay Düğümleri burç değiştirerek İkizler ve Yay burçlarına geçiş yaptı. Artık hayatımızın, kaderimizin yönü değişmeye başlıyor!

Kuzey ve Güney Ay Düğümleri bize o sene meydana gelecek olan Güneş ve Ay tutulmalarının hangi burçlarda meydana geleceğini belirtirler. Ve unutmamak gerekir ki, Ay Düğümleri ve tutulmalar, hayatımızda aldığımız çok önemli virajları, keskin dönüşleri, radikal değişimleri, majör bir takım olaylara işaret eder. Ve bu olaylar hem kişisel anlamda ruhsal gelişimimiz açısından çok önemlidir diğer yandan dünya üzerinde değişen trendlere ve meydana gelecek olan olaylara da vurgu yaparlar. Ay Düğümleri ve tutulmaların etkileri ile hayatımızda istesek de istemesek de aksiyonun meydana geldiği zamanlardır. Kaçarsanız aksiyon evren sizin adınıza ve sizin kontrolünüz dışında alır.

Bu Ay Düğümlerinde, Güney Ay Düğümü tarafı konforumuz, rahatlıkla yapabildiğimiz, çok fazla emek sarf etmemize gerek kalmayan temalara işaret ederken, Kuzey Ay Düğümü ise gelişmek, büyümek, mutlu olmak, ruhsal anlamda gelişmek, tekamüle ulaşmak için nasıl bir yol izlememiz gerektiğine işaret eder. Güney Ay Düğümünden öğrendiğimiz bilgilerle Kuzey Ay Düğümüne doğru bir yolculuktur bu. Ay Düğümleri artık burç değiştirdi. İkizler ve Yay burcu aksına geçiş yapıyor. Kuzey tarafı İkizler, Güney tarafını ise Yay burcu temsil edecek. Bunlar bize, önümüzdeki 18 aylık süreçteki hem kişisel anlamda hem de dünya trendleri hakkında önemli bilgiler veriyor. Büyümenin ve olgunlaşmanın yolu Yay burcunda başlayıp, İkizler burcuna doğru uzanan bir yolculuk olacak bu. Özellikle Ay Düğümleri, Güneş ve Ay tutulmaları meydana geldiği zamanlar varlıklarını güçlü bir şekilde hisettirir. 18 aylık süreçte tutulmaların meydana geleceği zamanları ise şu şekilde;

5 Haziran 2020 – Yay burcunda Ay Tutulması

30 Kasım 2020 – İkizler burcunda Ay Tutulması

14 Aralık 2020 – Yay burcunda Güneş Tutulması

26 Mayıs 2021 – Yay burcunda Ay tutulması

10 Haziran 2021 – İkizler burcunda Güneş Tutulması

4 Aralık 2021 – Yay burcunda Güneş Tutulması

Tutulmalar meydana geldikleri tarihler içinde +/- 1 ay içinde etkilerini gösterirler. Bu bilgilerden sonra bakalım bizleri neler bekliyor, yeni Ay Düğümleri yolculuğumuzun bize öğreteceği temalar neler olacak? İkizler ve Yay burcu aksları bilgi, iletişim, öğrenme, seyahatler, ticaret, öğrenme, satış, pazarlama, inançlar, din, belgeler, sınavlar, akademik eğitim, eğitim sistemi, mailer, bilişimle ilgili konular, medya, lansmanlar, internet, web siteleri, yayıncılık, eller, kollar, sinir sistemi, bronşlar, sinir sistemi, nefes ve solunum yolları problemleri, astımlar, alerjiler, kalça,kaslar, şifreler, teknoloji ile ilgili konular, deneyim, umut dolu olmak, spor, felsefe, ideoloji, kültürel kimlikler, imamlar, kiliseler, papazlar, dini yerler, kanunlar- yasalar, profesörler gibi konular İkziler ve Yay burcu aksının sembolize ettiği konulardır. 18 ay boyunca tutulmalar meydana geldikçe bu saydığım temalarla ilgili irili ufaklı bir çok olayın meydana geleceğine işaret etmekte.

Bireysel olarak daha çok öğreneceğimiz, türlü eğitimlerle yeni kariyer planları yapacağımız bir dönem olacak. Bilginin çok değerli olacağı bir zaman başlıyor. Daha çok okuyacak, daha çok yazacak ve daha çok gezip, görüp, öğreneceğiz aslında. Bazılarımız satış, pazarlama, reklam konularında kendilerini geliştirecek. Bir ürün doğru bir şekilde nasıl satılır, nasıl pazarlanır bu konuda deneyimler kazanacaklar. Bazılarımız ise şansını yurt içi veya yurt dışı ticarette deneyecek. Belki de internet üzerinden satış yapacak, online ticaret yapmayı öğrenecek. Ortaya çıkan yeni teknolojilere daha hızlı bir şekilde adapte olacağız. Merak duygumuz gelişirken, sürekli sorular sorarak çevremizi ve dünyayı keşfedeceğiz. Farklı kültürler, farklı diller öğrenerek ufkumuzu genişletmenin yollarını arayacağız.

Bir grubun ve zümrenin fikirlerine körü körüne inanmaktansa sorgulamayı, kendi fikirlerimizi oluşturmayı ve en önemlisi objektif olmayı öğrenmeye çalışacağız. Holigan tavırlardan uzak durmamız gereken bir dönem olacak. Geçtiğimiz iki sene Ay Düğümleri Yengeç ve Oğlak burcu aksında idi ve bu bizi biraz depresif yaptı ve korkularımızla yüzleşmemize neden oldu. Şimdi ise yaşama ve hayata karşı olumlu yaklaşımlar geliştirmeyi, pozitif olmayı, diğer insanları motive etmeyi öğreneceğiz. Fikirlerimizi ve düşüncelerimizi dogmatik, inatçı ve baskıcı bir şekilde ifade etmek yerine, eğlenceli, yaratıcı bir şekilde ifade etmenin yöntemlerini öğreneceğiz. Güdülerimizle değil, bilgiyle ve somut verilerle harekete geçeceğimiz, her türlü yeni fikir ve bilgiye açık olmayı öğreneceğiz. Önyargılarımızdan sıyrılıp, elimizdeki bilginin ne kadar kullanışlı olup olmadığını, bilginin yaşamın gerçekleri ile uyumlu olup olmadığını sorgulayacağız. İşe yaramayan bilgilere artık hayatımızda yer vermeyeceğiz. Mesele sertifika peşinde koşmak değil, faydalı ve işe yarayan bilgi olacak.

Elbette bu dönem düşünce ve fikir özgürlüğünün önemi sıkça vurgulanacak. Açık sözlü olmayı öğreneceğiz, ama başkalarının kalbini kırmadan bunu başarmanın metodlarını öğreneceğiz. Etik ve ahlaki değerler çok daha ön plana çıkacak. Kişisel etik ve ahlaki değerlerimizi daha fazla koruma gayretinde olacağız. Bilgiyi herkesin anlayabileceği bir düzeye indirmek, herkesin anlayabileceği bir şekilde ifade etmeyi de öğreneceğiz. Bazılarımız el yeteneklerini geliştirecek, bazılarımız ilk defa kitap çıkaracak, yayın evi kuracak. İnançlarımız bu dönemde güçlenmeye başlayacaktır, din ve inançla ilgili konularda daha fazla derinleşebilir, inancınız, dininiz ne ise o konuda daha da fazla derinleşebiliriz. Tabii bunu gerçek bilgi ile yapacağız. Aşırılıklara kaçmadan, holigan gibi yaşamadan. Hayatımızda hareket ve spora daha fazla yer vereceğiz tabii ki. Özellikle koşu, yürüyüş, atıcılık, okçuluk, binicilik gibi sporlar daha ön plana çıkabilir. Bazılarımız yarım kalan üniversite eğitimlerini tamamlayabilir bazılarımız ise aynı anda farklı iki konuda eğitim almaya başlayabilir. Ya da bazılarımız yurt dışında eğitime gitmenin yollarını ararken bazılarımız ise uzaktan eğitimlerle, yabancı ülkelerden eğitimler alabilirler. Ya da yabancı dillere olan merakımız artabilir ve öğrenebiliriz. Yatırım yapmayı düşünenler, turizm, hukuk, felsefe, eğitim, dış ticareti gibi konulara yatırım yapabilirler.

DÜNYA ÜZERİNDE İSE

Değişen eğitim ve öğretim sistemleri, yeni iletişim metodları ve yeni sosyal medya uygulamaları, yeni bir çok keşfi beraberinde getirecektir. Uluslararası ticaret kanunlarında değişimler olabilir bu dönemde. Apartmanlardan bozma üniversiteler yerine, daha düzenli, bilginin önemli olduğu, bilginin güç olduğu bir dönem olacak. Eğitim sistemlerine daha çok bütçe ayrılabilir. Tabii bunun yanı sıra dini eğitimlere de ağırlık verilebilir. Daha fazla dini yerler, dini merkezler açılabilir, dini eğitimlere hız verilebilir. Daha fazla yol, daha fazla ulaşım aracı, daha fazla havalimanı açılabilir bu 18 aylık süreçte. Ülkelerin vize şartlarında değişiklikler olabileceği gibi daha önce vize isteyen ülkeler vize istemekten vazgeçebilirler mesela bu süreçte. Daha özgür seyahat etmeye yarayacak olan olanaklar ne ise bu dönemde uygulanması çok olasıdır. Seyahat etme ile ilgili yeni düzenlemelerde gelecektir bunlarla birlikte.

Yayıncılık, medya sektöründe gelişme ve büyüme gözlemlenebilir. Yeni sosyal ağlar , yeni sosyal ağ oluşumları söz konusu olabilir bu dönemde. Ve elbette düşünce ve fikir özgürlüğü konuları sürekli gündemde olacaktır. Yeni bir çok teknoloji hayatımıza giriş yapacak. Katlanabilir telefonlar, gerçek dünyayı sanal nesnelerle harmanlayan teknolojiler karşımıza çıkacak. Elbette sınavlarda bir takım şaibeler, skandal belgelerin ortaya çıkması, bilgi kirliliğininde artması kaçınılmaz olacaktır. Aynı şekilde asparagas haberler hızla yayılabilir. Yine dini liderlerden şok edici skandal açıklamalar yapılabilir bu dönemde. Yeni bir çok gazete, dergi çıkacaktır. Düşünce ve fikir özgürlüğü ile ilgili bir çok eylem, gösteri yapılabilir dünya üzerinde. Dünya üzerinde dini fanatizmde artış söz konusu olabilir. Ve tabii ki göç konusu dünyanın bir numaralı sorunu haline de gelebilir.