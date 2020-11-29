Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Bu hafta İkizler burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Bu Ay tutulması ile birlikte Sonbahar – Kış döneminin tutulma mevsimi açılıyor olacak. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 30 Kasım haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Ay tutulmaları bildiğiniz gibi oldukça güçlü birer Dolunay’dır ve İkizler burcunda gerçekleşen bu tutulma hepimizin hayatında zihinsel projeler, iletişim, eğitimler, tutum ve davranışlarımızı dış dünyada nasıl yansıttığımız, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz ve bilgiyi nasıl aktardığımız konusunda bizlere bir farkındalık kapısı açacaktır.

Ay tutulmaları duyguların oldukça yoğun olduğu ve duygusal konuların normalden daha fazla bizi ve günlük hayatımızı etkilediği dönemlerdir. Ay duygusal gereksinimleri de sembolize ettiği için bu tutulmada hepimiz hayatımızda alternatifler belirlemek seçeneklerimizi çoğaltmak bir yaşam alanı tıkanırsa bir diğer yolu denemekle ilgili kendimizi güvene almak isteyeceğiz. İki işten para kazanmak iki ayrı eğitimi aynı anda yürütmek yaratıcı zihinsel işlerde emek harcamak satış pazarlama tanıtım reklam işleriyle uğraşmak ve bilgi paylaşmakla ilgili konularda kararlar almak durumundayız.

Yaptığımız seçimlerin doğruluğundan emin olmak için çaba harcamak durumunda kalabiliriz zira Neptün hayaller ve idealler gezegeni Ay Düğümlerine kare açı yapıyor ve köklü değişimlere değil de yüzeysel günü kurtaracak rötuşlarla değişiklikler yapmak istiyoruz. Ancak bir sonraki Yay Güneş tutulmasında doğruluk kesinlik etik olmak ve doğru olanı yapmak zorunluluğu ortaya çıkabilir ve zaman kaybına uğrayabilirsiniz. Bu nedenle detaylara önem verin hedeflerinizin sizin için ne anlam ifade ettiğini fark edin ve kişiliğinize uygun seçimler yapmayı ihmal etmeyin.

BU TUTULMA BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

*Koç – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Boğa – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*İkizler – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yengeç – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Aslan – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Başak – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Terazi – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Akrep – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yay – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Oğlak – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Kova – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Balık – 30 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.