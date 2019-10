Ayakta kalabilen hayatta kalır: Akrep burcunda Uranüsyen Yeni Ay

28 Ekim günü Akrep burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'a Uranüs'ün de güçlü bir etkisi olacak. Aynı zamanda Syrima ve Princeps sabit yıldızlarının da etkisi kaçınılmaz. Peki bütün bu etkileşimlerin sonucunda biz nasıl etkileneceğiz? Sağlık, kariyer, aşk konuları hakkında merak ettiğiniz her şeyi ünlü astrolog Dinçer Güner yazdı...

Merhaba Arkadaşlar;

28 Ekim’de 4. derece Akrep burcunda işin içinde güçlü bir şekilde Uranüs'ün olduğu, Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da, Syrima, Princeps sabit yıldızları etkin olacak. Şimdi bu Yeni Ay’ın, bireysel olarak genel, aşk, sağlık, kariyer ve para konularında hepimizi nasıl etkileyecek göz atalım.

GENEL ETKİLER

Bu Yeni Ay’ın ne gibi etkileri olacağını anlayabilmek için öncelikle Akrep sembolizminin neleri işaret ettiğini çok iyi bilmek gerekiyor. Akrep burcu astrolojide cinsellikle ilgili her türlü akla gelebilecek konu, yer altı kaynakları, kimyevi maddeler, benzin, ölüm, bitiş, sonlanma, en derindeki bilgiye ulaşma, gizli ve saklı olan her türlü konu, bilinçaltı, büyük krizler, karanlık her türlü konu, mafya, gizli saklı kayıt ve belgeler, maden, petrol ve yer altı kaynakları, mezarlıklar, büyü, simya, zehir, hırs, tutku ve kıskançlık gibi kavramlara işaret etmektedir. Yeni Ay’ın temel sembolik prensipleri bunlar üzerine odaklı olabilecektir.

Genel olarak bu Yeni Ay zamanı duygular açısından iki uç arasında gidip gelmeler, duygusal hezeyanlara sıkça açık olacağız demektir. Yeni Ay sürecinde sezgilerimiz inanılmaz güçlü olacaktır, fakat genelde kötü şeyleri sezebilir, duyabilir ya da rüyalarını görebiliriz. Hayatımızda ölüm semboliği sıkça karşımıza çıkabilir veya en azından günlük sohbetlerimizde sık sık bunun üzerine konuşmalar yapılabilir. Ölüm, ölüm ötesi konular gibi en derin korkularımızla yüzleşebilir, korkularımızın üstesinden gelebilecek güce sahip olabileceğiz. Libidomuz da oldukça yüksek seyredebilir, cinsel anlamda daha istekli ve arzulu olabiliriz. Bu Yeni Ay ile birlikte hayatımızda her türlü belirsizliğe son vermek adına kolları sıvayabiliriz, her şeyin çok net ve çok belirgin olmasını için çaba sarf edeceğiz demektir.

Uğraştığımız konu her ne ise, güç kazanmak, gücü elimizde tutmak, güçlü olmak için çaba sarf edeceğimiz anlamına geliyor. Ne yazık ki Akrep burcu temasında, ayakta kalabilen hayatta kalmayı başarır teması vardır. Ölümüne bir mücadele vermemiz gerekebilir de. Her ne kadar bizler gizlilik içinde hareket etmeye çalışsak dahi bu pek mümkün olmayacaktır. Hatta bizlerden saklanmış, gizlenmiş ne varsa bunları da öğrenebiliriz. İçimize minik bir dedektif kaçabilir, belki de üstümüze vazife olmayan şeyleri bile araştırmak , öğrenmek isteyebiliriz. Veya biz istemesek bile önümüze düşebilir. Biraz daha kendimizi hafta boyunca kriz yönetimi konusunda eğitmemiz gerekebilir, ya da çevremizde ki insanların krizlerin çözümlememiz gerebilir de. Elbette Akrep burcunun olduğu yerde seksten bahsetmezsek olmaz, ilişkilerinizde cinsellikle ilgili sorunlarınız var ise, bunları çözmek, bunun için destek almak için de harika bir süreç.

Bu Yeni Ay’ın tam karşısında Uranüs duracak. Otorite figürleri ile çatışmaya işaret eder. Yani kuralları yıkmak, asice davranmak isteyebiliriz. Özgürlük temaları aşırı bir şekilde vurgulanır. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz, çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz fakat bu değişiklikler ve kararlar için gökyüzü hiç de uygun değil. Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun, kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin, sakin olun. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama ne yapacaksanız sakince yapın. Huzursuz, panik, sabırsız davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazılarınız aniden istifa edebilir, bazılarınız aniden ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz, dengesizce davranmaya eğilimli olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir. Beğenmediğiniz veya tahammül edemediğiniz ortamlardan kibarca ve hızla uzaklaşmanızı öneririm.

Bu Yeni Ay’da Syrima isimli bir sabit yıldız etkin olacak. Bu yıldızın arapça ismi Al-Ghafar’dır. Örtmek, korumak, bastırmak anlamına gelmektedir. Ruhsal güce ulaşmak ile ilgilidir. Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın doğum haritalarında olduğu düşünebilen bir yıldızdır. Ruhsal olarak büyümek, olgunlaşmak, af dilemek, affetmek ve affedilmek ile ilgilidir. Ve her türlü iş için hayırlı olduğu kabul edilir. Bu Yeni Ay’da ruhsal konulara eğilmek, bu konularda kendimizi olgunlaştırmak için şartların çok müsait olduğuna işaret etmekte. Yine bu Yeni Ay’da Princeps sabit yıldızı etkin olacak. Merkür ve Satürn doğasında olan bu yıldız, derin araştırmalar, keskin zeka demektir. Bu Yeni Ay’da derinleşmek istediğiniz her konuda derinleşmek, araştırmak için de koşulların uygun olduğuna işaret etmekte.

İLİŞKİLER VE AŞK

Bu dönemde ilişkiler, iş ortaklıkları, evlilik ve flört konuları önceliğimiz olacak. Çünkü Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, ilişkileri, evliliği ve ortaklıkları sembolize eden Terazi burcunda ve Venüs de Akrep burcunda yer alıyor. Birbirlerinin yönettiği burçlarda yer alan Mars ve Venüs arasındaki dengeleyici açı sayesinde krizlerimizi dönüştürmeyi becerebiliriz. Kıskançlık ve tutkulu olma potansiyelimiz fazla. Ancak ne olursa olsun ilişkiler için destekleyici bir görünüm bu. Önce kriz, sonrasında barışmalar söz konusu. Fakat unutmayın ki Uranüs bu Yeni Ay’a kafa tutacak adeta, ilişkilerde alan açma, özgürlük, kendi alanını koruma ihtiyacı, inatçılık ani öfkelenmeler, asice davranışlar yüzünden sıkıntılar oluşabilir. Özellikle özel hayatınızda finansal konularda krizler çıkarmamaya özen gösterin.

PARA VE KARİYER

Akrep burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay’da hayatımızda zekice planlanmış, stratejik düşünülmüş, maddi konularda genişlemeye ve büyümeye odaklı başlangıçlar yapabiliriz. Diğer yandan iş hayatında dikkatli olmak gerekir iş ortamında bu dönemde ketum olmak ve dengeleyici davranmak gerekir, otorite figürleri ile tartışmaktan tersleşmekten kaçınmalı. Bu Yeni Ay’da Uranüs sert bir noktada duracağı için, beklenmedik sürpriz harcamalar, ani masrafla çıkabilir. Özellikle bu masraflar elektronik aletler, telefonlar, kullandığınız cihazların aniden bozulması ile ortaya çıkabilir. İş konusunda oldukça hırslı olacağımız, başarı takıntısı ile hareket edebileceğimiz bir dönem olabilir. Patronla tartışmamak, ipleri germemek en güzeli. Bu Yeni Ay’da Princeps sabit yıldızı etkin olacak. İnşaata başlamak, arazi satın almak için güzel bir Yeni Ay.

SAĞLIK OLARAK

Sağlıkla ilgili konularda kontroller yapabilirsiniz. Böbrekler, boşaltım sistemi ve üreme organları alanında özenli olmalı. Detoks yapmak, toksinlerden arınmak veya rejim başlatmak için uygun bir dönemdeyiz. Uranüs bu Yeni Ay’a sert bir kontak kurduğundan kalp çarpıntılarında ve kalp spazmlarında artışlar meydana gelebilir. Kalbinizi yoracak aktivitelerden, stresli ortamlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Yeni Ay 4. derecede olacağından bu derece prostat ile ilgilidir. Özellikle erkeklerin bu Yeni Ay zamanı daha dikkatli olmaları gerekli.