20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiş yapacak. Hem baharın kapıları açılıyor hem de bugün ekinoks günü. Bu dönemde yeni her türlü başlangıçları yapabilecek gücü kendinizde bulacaksınız. Plan yapın, hedef belirleyin!

20 Mart’ta Güneş Koç burcuna geçiş yapacak. Hem baharın kapıları açılıyor hem de bugün ekinoks günü. Daha da önemlisi bugün “Dünya Astroloji Günü”. Güneş’in Koç burcuna geçmesi ile birlikte aslında hepimizin 6 aylık kaderinin yazıldığı bir dönemdir, bu yüzden de önemlidir. Yeni her türlü başlangıçları yapabilecek gücü kendimizde bulacağız, hayatımızda toprağa tohum ekme zamanı! Plan yapın, hedef belirleyin!

Güneş Koç burcunda tam bir ay kalacak ve bu dönemde daha önce yapmadıklarınızı yapma zamanı. Bu dönem daha atılgan, motive, cesaretli, gözü pek, eee biraz sabırsız ve azıcıkta kendimizi düşünerek hareket edeceğiz. Tam da baharın başlaması ile birlikte, bahar temizliği yaparak fiziksel, maddi, manevi gereksiz yüklerden kurtulmanın tam zamanı! Bu süreçte sadece kendinizi değil, etrafınızdaki diğer insanları da çok rahat bir şekilde motive edebilir, harekete geçirebilirsiniz. Bu dönem gözü pek, korkusuz ve savaşmaktan yeri geldiğinde kavga etmekten hiç çekinmeyeceğiz, elimizi rahatlıkla taşın altına sokabileceğiz. Bir durun düşünün, şu dönem hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz, neyi arzu ediyorsunuz. Hedefinizi belirleyin ve harekete geçin! Tabii bu dönem biraz daha dürtüsel davranacağız, yenilikler bizi heyecanlandıracaktır. Dikkat edilmesi gereken mesele maymun iştahlılık olacaktır. Bu maymun iştahlılıkla başlatılan işlerin yarım kalma riski var, işte buna çok dikkat! Alelade, plansız ve programsız harekete geçmesin sakın! Ölçün, tartın tabii Koç enerjisi ile yapabilirseniz :) Adeta bir çocuk edasıyla, bir şeyler yolunda gitmediğinde de tutturmayın, saldırgan ve öfke dolu olmayın arkadaşlar. Daha cesaretle ileri gitmeyi hedefleyerek girişimci yanınızı daha rahat ortaya koyabilirsiniz.

Koç ateş enerjisini yansıtan öncü nitelikte bir burç olduğu için siz de enerjik, hevesli, dayanıklı ve daha mücadeleci olursunuz. Spor yapmak, hızlı düşünmek ve harekete geçmek, risk alabilmek, dürüstçe düşündüklerinizi söylemek, yaratıcı fikirleri hayata geçirmek için hevesli olursunuz. Öfkeli ve bencilce tavırlardan, trafikte hızdan, kesik ve çarpmalardan bu dönem de korunmak gerekebilir. Bu enerjiler oldukça iddiacı, maceraya açık, abartılı ve laf dinlemez kişileri etrafınıza çekebilir, sakin olmalı ve işbirliği yapmayı denemeli, egosantrik isteklerden, sivri veya patavatsız laflardan uzak durmalı. Vücutta baş ve kalça, bacaklar gibi bölgelere dikkat etmeli, aşırı hareketten kas tutulması, ağrısı, lif kopması gibi rahatsızlıklar baş gösterebilir. Yanma kesiklerden, keskin aletlerden zarar görülebilir.

Güneş'in Koç burcuna geçtiği gün dünyada “Dünya Astroloji Günü” olarak kutlanır. Astrolojiye kendini adamış, katkı sağlayan, üreten, tüm dostlarımın gününü kutlarım…

Sevgiler…

Dinçer Güner

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