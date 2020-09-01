Balık burcunda Dolunay: Bireysel ve dünya üzerindeki etkileri

2 Eylül Çarşamba günü, Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Etkilerinin yaklaşık iki hafta kadar süreceği Dolunay'a, Güneş de Uranüs ile yapacağı güzel etkileşimle destek olacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay'ın detaylı etkilerini kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Merhaba herkese,

2 Eylül Çarşamba günü Balık burcunun 10. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Situla sabit yıldızı eşlik ederken, Güneş'in de Uranüs ile harika bir etkileşimi olacak. Şimdi Balık burcunda ki dolunayın önce bireysel sonra dünya üzerindeki etkilerine birlikte göz atalım. Dolunay’ın etkisi 10-12 gün kadar sürecek.

Balık burcundaki Dolunay sürecinde merhamet ve vicdan duygularının yükselişe geçtiği, yaratıcılığın arttığı, akıl ve mantık yerine daha duygular, sezgilerle harekete geçtiğimiz bir dönemdir. Bir şeylere inanma ihtiyacımız da aynı oranda artar. Bu inanç, dini değerler üzerine de olabilir, bir konuya da olabilir, bir insana da olabilir. Yalnız kalmak, sessizlik, sakinlik en çok ihtiyacımı olan temalar dönüşür. Koşullarımızın ve şartlarımızın ve aynı şekilde duygusal beklenti veya kişisel duygularımızın da değişken olduğu bir süreçtir. Balık verimli burçlardan bir tanesidir, bu yüzden bu Dolunay zamanında verimlilik, bereket artar, işler ve duygular büyür. Elbette tatlı tatlı hayallere dalmak hoşumuza gider, geleceğe dair hayallerde kurabiliriz. Ruhsal anlamda şifalanma, terapi almak, bilinçaltı çalışmaları yapmak, enerji çalışmaları yapmak, mistik ve spiritüel konularla ilgilenmek ve meditasyon yapmak için en verimli dönemdir. Rüyalar etkileyici olabilir, rüyalar size özel anlamlar içerebilir. İçsel denge ve huzuru yakalamak istediğimiz bir dönemdir bu süreç. Ama bir o kadar da alıngan olduğumuz, çabucak küsüp kabuğumuza da çekilmek isteyebileceğimiz bir döneme de işaret edebilir. Sevdiklerimiz için veya zamanın kalitesi ve getirisine göre yeri geldiğinde kendimizden de fedakarlıklar yaptığımız zamandır. Başkalarına yardım etmek önem kazanırken, başkalarını kurtarmaya çalışırken de kurban durumuna düşmemeye dikkat etmemiz gerekir. Oldukça yaratıcı olacağımız, sanatın her türlü dalı ile ilgilenebileceğimiz, özellikle dansa daha da çok ilginin artabileceği, ilhamlarla dolu olacağımız bu dönemi verimli kullanabiliriz. Zor koşulları bile rahatça kabule geçeceğimiz, hırslarımızı bir kenara bırakacağımız ‘akışta’ kalabilmenin daha mümkün olacağı bir zaman diliminde olacağız. Dikkat etmemiz gereken en önemli mesele, kendimizi kandırmamak ve gerçeklerden uzaklaşmamak.

Balık burcunun aldatıcı tarafı bazen doğruları görmemize engel olabilir. Akılcı ve gerçekçi olmakla duygular arasında bir denge kurmanın gerekliliğini hissedeceğiz. Alma verme dengenizi oluşturmamız gereken bir sürece işaret ediyor. Kendimizden özveride bulunduğumuz, fedakarlık yaptığınız konularla, yüklendiğimiz hayır diyemediğimiz sorumluluklara yönelik bir farkındalık yaşayabiliriz. Hem ruh hem beden sağlığımıza odaklanmalıyız. Duygusal anlamda bizi etkileyen konular, hassasiyetler bu dönemde yoğun bir biçimde su yüzüne çıkabilir. Hayatın getirdiği sorumluluklardan bir süreliğine de olsa uzaklaşmak isteyebiliriz. Dalgınlığa, unutkanlığa karşı dikkatli olmalısınız. Evden, işten çıkarken ya da bir mekandan ayrılırken paranız, cüzdanınız, anahtarlarınızı kontrol ederek harekete geçin. Kararsız kalmak ve ne yöne gideceğimizi bilememek durumu söz konusu olabilir. Özellikle Dolunay’ın yönetici gezegeni Jüpiter'in de Oğlak burcunda geri harekette olması içsel disiplinimizi sağlamakta zorlanabileceğimize, gerekli motivasyonu bulmak için çaba göstereceğimize işaret ediyor. Bir işi iki kere söylenmeden yapmak için harekete geçemeyebiliriz. İlişkiler gezegeni Venüs ile ciddiyet sorumluluk gezegeni Satürn'ün karşıt durması sebebiyle ilişkilerde aradığımız güveni bulmakta zorlanabiliriz. İş ve ilişkiler iş ortaklıkları ve sosyal hayat alanlarında alttan almak katı tutumlara karşı kendimizi korumak ve karşımızdakileri yumuşatmak için daha fazla çaba harcayabiliriz.

İLİŞKİLER KONUSUNDA

Dolunay zamanı Venüs ile Satürn arasında da sert bir etkileşim olacak. Venüs Yengeç, Satürn ise Oğlak burcunda. Her ne kadar Dolunay zamanı romantik ve duygusal ihtiyaçlar artsa bile, bunun karşılanacağını pek sanmıyorum. Zira Venüs ile Satürn'ün karşı karşıya olması aşkta ve ilişkilerde limitler, sınırlamalar, kopmalar anlamına gelmektedir. Belki ilişki arayışında olmak yerine, kendimizle ve yalnızlığımızla mutlu olmaya çalışmak daha iyi gelebilir. Bir ilişki içindeysek bile, kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Bu dönem ilişkilerinizde olası problemlerinizi çözmeye çalışmak sorunları daha da büyütebilir. Kabule geçip, bir şey yapmayıp karşılıklı olarak yalnız kalmak ilişkiye daha iyi gelebilir. Belki de ilişkilere dair sorumluluklar fazla gelebilir ve bir süreliğine bu sorumluluklardan uzaklaşmak isteyebiliriz. Elbette bu dönem aile ilişkilerinde de dikkatli olmakta fayda var. Zira Venüs'ün Yengeç burcunda seyahat ediyor olması, aileden de ihtiyacımız olan desteği belki de yeteri kadar alamayabileceğimize işaret ediyor olabilir.

Estetik operasyon olmak için pek de uygun zamanlar değildir, fiziksel olarak majör değişimler yaratmak için de. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bizlere böyle hissettirebilirler, buna mahal verecek ortamlardan kaçınmakta yarar vardır. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebilirsiniz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Bu dönem partnerinizden, eşinizden gerekli ilgi, samimiyet ve sevgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz bugünlerde testten geçebilir. Daha az sosyalleşebileceğimiz, yalnızlığı tercih edebileceğimiz bir süreçtir bu. Sosyal yaşamda, dostlarla ilişkilerde problemler meydana gelebilir, aralar açılabilir. Özel ilişkilerde ayrılıklar gündeme gelebilir. İlişkilerde beklenmedik ilişki problemleri ve stresler ortaya çıkabilir. Çevrenizden soğuk, katı ve esnek olmayan tavırlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerde çıkarını düşünen, pragmatik veya ne verirsen karşılığında onu alırsın gibi bir tutum içerisinde olunabilir.

PARA VE KARİYER

Parasal konular her ne kadar bereketli bile olsa zemin güvenilmezdir, kişisel anlamda büyük harcamalara karşı dikkatli olmak gerekir. Başkalarına yardım etmemiz gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Venüs ile Satürn arasındaki gerginlik finansla ilgili konularda gecikmelere işaret etmekte. Beklediğiniz ödemeler, planladığınız zamanlarda gelemeyebilir. Güneş ile Uranüs arasındaki güzel etkileşim ile aniden oluşacak iş veya pozisyon fırsatlarına işaret etmekte. Bu dönem iş değiştirmek, başvurular yapmak için de uygun bir süreçtir. Güneş'in özellikle Başak burcunda oluşu, iş ile ilgili konularda düzenleme, tertip, temizleme, gereksiz olan evrak, kağıt, dolapları ve masanızı derleme toplama zamanıdır. İş konusunda titizlikle çalışacağınız ve verimli de olacağınız bir dönemdir. Yalnız hesapta olmayan işlerin ve mesai gerektirecek durumlara da hazır olmakta fayda var. İşimizi yaparken balık dolunayı içinde olduğumuz için oldukça yaratıcı olacağımıza işaret etmekte.

SAĞLIK OLARAK

Sağlık konularına, özellikle ruh ve beden sağlığı temalarına öncelik vermek gerekebilir. Bilinçaltımızdaki konuları görünür hale getirerek onlar üzerinde çalışmalar yapmak, ruhsal sorunlarımızı çözmek, terapi desteği almak için en uygun dönemdir. Her türlü bağımlılıklarımızdan kurtulmak, bunun konularda destek almak için harika bir dönemdeyiz aslında. Ayaklar ve bağışıklık sistemine dikkat edilmesi gereken zaman. Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönlenin, metabolizmanızı güçlendiren doğal besinlere ağırlık verin. Aşırı şeker ve tuz tüketiminden uzak durun. Vücutta ve ayaklarda ödemler oluşabilir. Dolunay zamanı Venüs ile Satürn arasındaki gergin görünüm genital bölge, üreme organları, mesane, böbrekler, boğaz, tiroit ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. Dikkatli olunmalı, rutin kontrolleri aksatmamak gerek.

DÜNYA ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE

Balık burcu politik, yani mundane astrolojiye göre de şunları ifade etmektedir; denizler, deniz taşıtları, uyuşturucular, her türlü bağımlılık yapan maddeler, ruhsal yönü güçlü kişileri enerji çalışmaları yapanlar, terapistler, değirmenler, sulak yerler, balık havzaları, alkol ile ilgili konular, halk sağlığı, halkın nevrozları ve psikolojisi, cezaevleri, hastaneler, ezilenler, film endüstrisi, okyanuslar, su kaynakları, büyük hayır işleri, organizasyonlar, manastırlar, toplumsal hareketler, kolektif bilinç, sosyalist hareketler, biyokimyasal maddeler, gazlar, ilaç sektörü, gaz kaçakları, siyasi istikrarsızlık, ekonomik buhran, büyük dolandırıcılık şebekeleri, gaz kaçaklarını sembolize eder. Balık burcundaki Dolunay zamanı su ve denizlerle ilgili konular ön plana çıkar. Denizlerle ilgili konularda gerginlik, stresli gelişmelere işaret eder. Yine deniz merkezli sarsıntılar ve depremlerde olması olası. Sel ve su taşmaları da aynı şekilde. Ya da boğulma haberleri çok sık gelebilir bu aralar. Dolandırıcılık ve uyuşturucu ve alkol konuları daha sık gündemde olur. Siyasette istikrarın zor olduğu ve daha çok hayal satıldığı bir dönemdir. İlaç, ilaç sektörü, eczanelere ilişkin yeni düzenlemelerde bu Dolunay ile birlikte yapılabilir. Sendikalar, işçi kesimiyle ilgili, onların haklarına ilişkin önemli konuları gündeme getirebilir. Ya da sağlık sektörü, sağlık sektörü çalışanları, eczacılar, ilaç üreten firmalar gibi noktalarda yeni düzenlemelere gidilebilir bu dolunayla. Covid-19 ile ilgili aşı haberleri daha çok yapılabilir. Venüs ile Satürn arasındaki gerginlik ise ünlü kişilerin boşanma haberleri gündemi oluşturabilir. Güneş ile Uranüs arasındaki ilişki ile de, ülke yöneticilerinin çılgın açıklamaları, skandal çıkışlarına işaret edebilir. Uzay ile ilgili önemli açıklamalar yapılabilir. Yeni teknoloji ile ilgili bir çok haber okuyabiliriz. Türkiye haritasında ise 10. evde ve Güney Ay düğümü ile birlikte olacak. Bu da uluslar arası ilişkiler veya diplomatik ilişkilerde yönetilmesi gereken krizler gibi düşünebiliriz. Bizim için önemli bir dolunay çünkü bu Dolunay sürecinde alınacak olan pozisyonlar dünya sahnesinde ki imajımızı etki edecek. İktidar bu dolunayda halkın duygusal desteğini arkasında hissedecektir.