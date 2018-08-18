Balık burcunda Dolunay haftası

Bu hafta Balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın sembolikleri neler olacak? Burçlar Balık burcundaki Dolunay'dan nasıl etkilenecek? İşte ayrıntılar...

İçe dönük olmak, hayallere dalmak, kabuğumuza çekilmek, değişken koşullar, verimlilik, bilinç ile bilinçaltının kesişmesi, büyük bir fedakarlık, kurban olma, mistik konular, yaratıcı esinler, kabullenme, ruhsal konular, merhamet, vicdan, gerçeklerden uzaklaşma, her türlü bağımlılıklar, karmaşa düşme, hedeften şaşma, verilen sözlerin tutulmaması…

Bunlar hayatımızda işleyecek olan sembollerin anahtar kelimeleri aslında meydana gelecek olan Balık burcundaki Dolunay ile birlikte… Bakalım burçları bu Dolunay ile birlikte neler bekliyor?

Koç: Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risklerden uzak durmak, finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. İş düzeninizde sizi yoran, kafanızı dağıtan, bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Devamı…

Boğa: Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Devamı…

İkizler: İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Kafanız biraz dağınık olabilir, konsantre olmakta biraz zorlanabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Devamı…

Aslan: Finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Devamı…

Başak: Dolunay’ın odak noktası ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ile ilgili konular olacaktır. İlişkilerinizde, evlilikle ilgili konularda romantik rüzgarlar esmeye başlıyor. Daha huzurlu, anlayışlı, romantik günler çok yakında! Çevrenizdeki insanlardan manevi olarak rahatlıkla destek görebileceksiniz. Devamı…

Terazi: Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir. İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. İşinizle ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Devamı…

Akrep: Bu Dolunay sizlerin aşkı gösteren alanında meydana gelecek. Öncelikle yalnız olanlar için bu Dolunay, manevi tarafı güçlü, huzur veren, romantik, sevgi dolu bir partnerle yollarınızı kesiştirebilir. Dostlarınızla manevi olarak destek olabilir, onların sorunlarına çözümlerde üretebilirsiniz. Devamı…

Yay: Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım veya satım konuları ön planda olacak. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Devamı…

Oğlak: Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. Devamı…

Kova: Finansal konular ön planda olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Devamı…

Balık: İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Devamı…

