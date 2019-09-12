Balık burcunda Dolunay’ın Türkiye ve dünya üzerindeki etkisi

14 Eylül'de Balık burcunda, Neptün, Mars ve Jüpiterin de eşlik ettiği bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Merhaba Hepinize;

14 Eylül günü sabaha karşı Balık Burcunun 21. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’ın başrollerinde hem Neptün hem Mars hem de Jüpiter var. Bu yüzden oldukça zorlayıcı ve de yanıltıcı etkileri olan bir Dolunay bekliyor aslında bizleri. Astrolojinin zorlu açı kalıplarından biri olan T- Kare açı kalıbı mevcut bu Dolunay’da. Ayrıca Dolunay zamanı Güneş; Denebola yıldızı ile beraber olacak.

Peki bu Dolunay’ın etkileri nasıl olacak? Bunu anlayabilmemiz için öncelikle astrolojide “Balk” sembolizminin nasıl çalıştığını, neleri ifade ettiğini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Şimdi adım adım gidelim…

Balık burcu Politik – Mundane astrolojiye göre de şunları ifade etmektedir; denizler, deniz taşıtları, uyuşturucular, her türlü bağımlılık yapan maddeler, ruhsal yönü güçlü kişileri, enerji çalışmaları yapanlar, terapistler, değirmenler, sulak yerler, balık havzaları, alkol ile ilgili konular, halk sağlığı, halkın nevrozları ve psikolojisi, cezaevleri, hastaneler, ezilenler, film endüstrisi, okyanuslar, su kaynakları, büyük hayır işleri, organizasyonlar, manastırlar, toplumsal hareketler, kolektif bilinç, sosyalist hareketler, biyokimyasal maddeler, gazlar, ilaç sektörü, gaz kaçakları, siyasi istikrarsızlık, ekonomik buhran, büyük dolandırıcılık şebekeleri, gaz kaçaklarını sembolize eder.

Toplumsal planda ise Neptün; ilaçları, anestezileri, uyuşturucuları, denizleri, kimyevi konuları, politik skandalları, petrolü, sis ve sel durumlarını, sanatçıları, müzisyenleri, film endüstrisini, gemileri, dini liderler ve ruhani kişiler, toplumsal hareketler, hayır kurumları, tıp sektörü, yolsuzluk, siyasi iktidarsızlık, gaz kaçakları, enfeksiyonları sembolize ediyor.

Mars; ateşli konular, savaş, mücadele, yangınlar, ateşli silahlar, saldırılar, cephaneler, askeri konular demektir.

Jüpiter ise; eğitim, akademisyenler, üniversiteler, din ve ibadet yerleri, din adamları, ticaret yerleri, ticari konular, finansal durumlar, yayıncılık, medya, diplomatlar, dış işleri demektir.

DÜNYA ÜZERİNDE

Üniversiteler, din ve ibadet ve eğitim yerlerinde stresli durumlar meydana gelebilir. Deniz kazaları söz konusu olabilir. Diplomatik skandalların yanı sıra başarısız suikast girişimleri de meydana gelebilir. Cinsellikle ilgili skandal haberler, zehirli gazlar, zehirlenmeler, kimyasal madde kullanımına ilişkin haberler sıkça karşımıza çıkabilir. Eğitim ve sağlık sektörüne ilişkin yine skandal durumlar meydana gelebilir. Doğal afetler, özellikle sel, su taşmaları yüzünden sıkıntılar söz konusu olabilir. Aşırı sis yüzünden kazalar da meydana gelebilir. Boğulma oranlarında da artışlar olabilir, keza zehirlenmeler de meydana gelebilir. Bulaşıcı hastalıkların yayılma oranı artar, deniz kaynaklı depremler meydana gelir. Dünya üzerinde dini kurumlarla ilgili skandal durumlar meydana gelebilir. Yayıncılık, sosyal medya, basın ile ilgili skandal durumlar ve bazı operasyonlar söz konusu olabilir. Sosyal medyada veya geleneksel medyada gördüğümüz bir çok insanın maskesi düşebilir. Benzin fiyatlarında artışlar söz konusu olabilir. Dünya üzerinde petrol ve veya doğal gaz krizi patlak verebilir. Ekonomik dalgalanmaların olabileceği zamanlardayız. Dünya üzerinde yanılgılar, kandırılmalar siyasi düzeyde söz konusu olabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE

Türkiye haritasında Dolunay, 10. ev dediğimiz bir alana düşmekte. Bu alan; iktidar, ülkenin diğer ülkeler üzerinde ki imajı, ülkenin ünlü kişileri, cumhurbaşkanı, başbakan, ülkenin lideri demektir. Bu Dolunay, Türkiye haritasında Jüpiter ile güzel bir kontak kurmakta.Bu dönem iktidarın daha ön planda olacağı, yeni hayaller ve vizyonlar ortaya koyacağı bir Dolunay olabilir. Ama bunun yanı sıra yaklaşık 15 gün önce meydana gelen yeni başlangıçlar ve adımların da artık sonuna gelindiği durumlara da işaret eder. Diğer ülkelerle kurulan diplomatik ilişkileri ekstra hassasiyet ile yönetilmesi gereken bir dönem. Yine yardımlaşma, göç konuları gündeme gelebilir ve bu konuyla ilgili yeni düzenlemeler ve yaptırımlar söz konusu olabilir.

Askeri konular, sağlık, medya, eğitim ile ilgili konularda stresli gelişmeler meydana gelebilir. Kör noktalar, kandırılma ya da yanlış karar ve uygulamalar söz konusu olabilir. Ekonomik anlamda sert müdahaleler ve hamleler gelebilir. Medya, sosyal medya üzerinde yanlış bilgiler ve resimler ciddi sorunlar yaratabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner

