Balık burcunda Kraliyet Dolunay’ı

26 Ağustos Pazar sabah saatlerinde Balık burcunun 3. derecesinde “KRALİYET” Dolunay’ı meydana gelecek. Kraliyet Dolunay’ı dememizin sebebi ise gökyüzünde 4 tane olan kraliyet yıldızlarından biri olan FOMALHAUT yıldızın tam üstünde meydana gelmesi. Bunun yanı sıra Dolunay zamanı gökyüzünde YOD nam-ı diğer tanrının parmağı dediğimiz özel bir açı kalıbı oluşacak. Ve tabii ki 3 derece Balık burcunun Sabian sembollerdeki anlamına da göz atacağız.

Peki bu Dolunay’ın etkileri nasıl olacak? Bunu anlayabilmemiz için öncelikle astrolojide “BALIK” sembolizminin nasıl çalıştığını, neleri ifade ettiğini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Şimdi adım adım gidelim. İçe dönük olmak, hayallere dalmak, kabuğumuza çekilmek, değişken koşullar, verimlilik, bilinç ile bilinçaltının kesişmesi, büyük bir fedakarlık, kurban olma, mistik konular, yaratıcı esinler, inziva, içe dönme, kabullenme, ruhsal konular, merhamet, vicdan, gerçeklerden uzaklaşma, sanat, dans, her türlü bağımlılıklar, karmaşa düşme, hedeften şaşma, verilen sözlerin tutulmaması, sevginin paylaşılması, koşulsuz inanç… Bunlar hayatımızda işleyecek olan sembollerin anahtar kelimeleri aslında. Bunların yanı sıra BALIK burcu politik, mundane astrolojiye göre de şunları ifade etmektedir; denizler, deniz taşıtları, uyuşturucular, her türlü bağımlılık yapan maddeler, ruhsal yönü güçlü kişileri enerji çalışmaları yapanlar, terapistler, değirmenler, sulak yerler, balık havzaları, alkol ile ilgili konular, halk sağlığı, halkın nevrozları ve psikolojisi, cezaevleri, hastaneler, ezilenler, film endüstrisi, okyanuslar, su kaynakları, büyük hayır işleri, organizasyonlar, manastırlar, toplumsal hareketler, kolektif bilinç, sosyalist hareketler, biyokimyasal maddeler, gazlar, ilaç sektörü, gaz kaçakları, siyasi istikrarsızlık, ekonomik buhran, büyük dolandırıcılık şebekeleri, gaz kaçaklarını sembolize eder.

Şimdi buradan yola çıkarak, Dolunay zamanı bireysel anlamda biraz daha kendi kabuğumuza çekilmek isteyebilir, yalnızlık ihtiyacımız çok fazla artabilir. Alma verme dengenizi oluşturmamız gereken bir sürece işaret ediyor. Kendimizden özveride bulunduğumuz, fedakarlık yaptığınız konularla, yüklendiğimiz hayır diyemediğimiz sorumluluklara yönelik bir farkındalık yaşayabiliriz. Hem ruh hem beden sağlığımıza odaklanmalıyız. Dışsal koşullarımıza uyum sağlamak ve içsel enerjimizi bu koşullara uyumlamak için mücadele verebiliriz. Hayatımızın dağınık alanlarını toparlamak, pratik ve pragmatik bir yaklaşımla detaylara önem vererek toparlanmak gerekliliği hissedebiliriz. Duygusal anlamda bizi etkileyen konular, hassasiyetler bu dönemde yoğun bir biçimde su yüzüne çıkabilir. Bir süre gündelik hayatın akışına kendimizi bırakmak ve yapmanız gereken işleri kendi yapmak isterken üzerimize aldığımız işleri bitirmekte zorlandığımız anlar olabilir.

Enfeksiyonlar bu dönemde artış gösterebilir, dalgınlığa, unutkanlığa karşı dikkatli olmalıyız. Koşulların her an değişebileceğini bilmeli, bu yüzden cebimizde sürekli bir B planı ile dolaşmamızda yarar vardır. Verilen sözlerin tutulması gecikebilir veya tutulmayabilir. Bilinçaltımızdaki konuları görünür hale getirerek onlar üzerinde çalışmalar yapmak, ruhsal sorunlarımızı çözmek, terapi desteği almak için en uygun dönemdir. Kendimizi bizimle hiçbir ilgisi olmayan, üzerimize vazife olmaya konular için kurban etmemeliyiz. Yaratıcı çalışmalar yapmak veya hobiler edinmek, resim yapmak, dans etmek, resim veya dans kurslarına yazılmak için de çok uygun bir dönemdir. İnatçılık etmek, ayak diremek yerine yaşamın bize getirdiği iyi veya kötü tüm koşulları ruhumuzla kabul etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yaşamınızın ana hedeflerinden sapmamak, gerçeklerden uzaklaşmadan hareket etmek en doğrusu olacaktır. Her türlü bağımlılıklarımızdan kurtulmak bunun için de destek almak için harika bir dönemdeyiz aslında.

KRALİYET YILDIZI ETKİLİ OLACAK

Dolunay’da FOMALHAUT kraliyet yıldızı etkin olacak. Bu yıldız Güney'in bekçisi olarak bilinir. Bu yıldız kişilere mistik güçler, idealleri gerçekleştirme yeteneği ve müthiş bir karizma verir. Yalnız çıkarcılık devreye girdiği anda maddi ve manevi kayıpları beraberinde getirir. Dolunay haftasında, yapacağınız tüm iyilikleri ve paylaşımları hiçbir karşılık beklemeden yapmalısınız, iyi niyetle. Eğer ki çıkar ilişkileri ile adım atarsanız zararlı çıkarsınız. Bunun yanı sıra şunu sorgulamamıza neden olur bu yıldız; yaşamdaki hayallerin, ideallerin ne kadar gerçekçi? Gerçekçi olmayan hayaller, kumdan kaleler misali yıkılmaya mahkum bu Dolunay’da? Bu yüzden dikkatli olunmasında fayda var. Gerçekçi olmayan tüm düşünceler, hayal kırıklığı yaşatabilir. Bu yıldız Ay ile beraber olması kehanet yeteneği anlamına geliyor. Bu hafta boyunca içinize doğan şeyler, gördüğünüz rüyalar önemli durumların işareti olabilir.

TANRININ PARMAĞI

Ve bu Dolunay’da gökyüzünde YOD nam-ı diğer tanrının parmağı dediğimiz özel bir açı kalıbı oluşacak gökyüzünde. Bu açı kalıbı aslında yeteneklerin ortaya çıkması ve parlaması ile ilgilidir. Herhangi bir yaratıcı yeteneğiniz var ise o halde harekete geçin, kendinizi geliştirin ve yeteneklerinizi parlatın. Hangi alanda olursa olsun. Özellikle tasarımcılar, tiyatrocular, dansçılar, yaratıcı işler yapan kişiler için bu Dolunay oldukça verimli geçecek.

Dolunay Balık burcunun 3. derecesinde olacak. Sabian sembollere göre bu derecenin anlamı ise ne istediğinle ne yaptığın arasındaki denge ile alakalı. Bu yüzden kendine dön, bir düşün bakalım. Arzu ettiklerinle yaşadıkların, arzu ettiklerin ile yaptıkların aynı mı? Aralarında bir denge var mı? Bunun muhasebesini yapma zamanı tam olarak. Kişisel büyük fikirlerin ve ideallerin için harekete geç!

Özellikle Balık burcunun 3. derecesinde kişisel doğum haritanızda bir gezegeniniz var ise Dolunay sizi birinci dereceden etkileyecek demektir. Kişisel doğum haritanızda Yay, İkizler, Başak burçlarında 3 derece civarında bir gezegeniniz var ise Dolunay hayatınıza stresli durumları, kafa karışıklığını, bir zorlukla uğraştıracağına işaret eder. Kişisel doğum haritanızda Yengeç, Akrep burcunun 3. derecesi civarında bir gezegeniniz var ise Dolunay size destek olacak, duygusal anlamda kendinizi daha rahat ifade edebilecek, duygusal, içsel ve manevi destekler alabileceksiniz.

AŞK KONUSUNDA

En romantik zamanlardır! Yalnızsanız sevgi dolu, romantik, yardımsever kişilerle tanışmak çok olasıdır. İlişkilerde romantizm rüzgarları esebilir, sevgi ve merhamet duyguları güçlü bir şekilde beslenir. İlişkilerdeki olası sorunlar sevgi prensibi ile rahatlıkla çözülebilir, affetme ve bağışlama zamanıdır.

PARA KONUSUNDA

Güven ve istikrarın azaldığı zamandır! Parasal konular her ne kadar bereketli bile olsa zemin güvenilmezdir, kişisel anlamda büyük harcamalara karşı dikkatli olmak gerekir. Başkalarına yardım etmemiz gereken durumlarla karşılaşabiliriz.

SAĞLIK KONUSUNDA

Ayaklar ve bağışıklık sistemine dikkat edilmesi gereken zaman. Enfeksiyonlar hızla yayılabilir. Zehirlenmeler artabilir. İlaç kullanırken de dikkatli olunması gereken bir haftadayız.

DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Cezaevleri, hastanelerle ilgili çarpıcı gelişmeler, belki de bu alanlardaki sağlık hizmetlerine ilişkin üzücü durumlar söz konusu olabilir. Özellikle rüyalar, bilinçaltı..vb konularda bol bol filmler çıkabilir. Tüketilebilir, kullanılabilir su kaynakları, havzalar, barajlar, nehirler, dereler bu Dolunay’ın etkisi altında olacaktır. Su kaynaklarında sıkıntılar söz konusu olabilir. Deniz kazaları, denizlerle ilgili problemler oluşabilir. Sudan gelebilecek tehlikeler olabileceğini gösteriyor. Sel ve su taşmaları da aynı şekilde. Ya da boğulma haberleri çok sık yapılabilir bu aralar. Bu dönem büyük hayır organizasyonları yapılabilir, yardıma muhtaç kimselere yardımlar yapılabilir. İlaç, ilaç sektörü, eczanelere ilişkin yeni düzenlemelerde bu Dolunay ile birlikte yapılabilir.

Bu dönem siyasetin en istikrarsız olacağı dönemdir. Alınan kararlardan hızlı bir şekilde vazgeçilebilir. Fakat kraliyet yıldızı etkisi ile liderlerin halkla daha iyi iletişim kurabileceğini, olumlu etkileşimler içinde bulunacağını söyleyebiliriz. Özellikle büyük dolandırıcılık şebekelerine baskınlar yapılabilir sık sık. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarda artışlar meydana gelebilir bu Dolunay zamanı. Özellikle bunlar toprak ürünleri kaynaklı hastalıklarda olabilir veya topraktan bulaşan. Sendikalar, işçi kesimiyle ilgili, onların haklarına ilişkin önemli konuları gündeme getirebilir. Ya da sağlık sektörü, sağlık sektörü çalışanları, eczacılar, ilaç üreten firmalar..vb noktalarda yeni düzenlemelere gidilebilir. Ülke olarak, başka ülkelere yardım etmemiz gereken durumlar söz konusu olabilir.

Dolunay ile hayallerinizi geniş tutun.. Geniş ama gerçekçi.. Gerçekçi somut adımlar atmaya özen gösterin, boş hayaller peşinde koşmayın…

Dinçer GÜNER