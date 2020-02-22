Balık burcunda Kraliyet Yeni Ayı’nın bireysel etkileri

23 Şubat'ta Balık burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Gökyüzünde dört tane olan kraliyet yıldızlarından biri olan Fomalhaut yıldızının tam üstünde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay aşk, kariyer, para ve sağlık konularına nasıl etki edecek? İşte yanıtı...

Merhaba Hepinize;

23 Şubat Pazar günü akşam üzeri Balık burcunun 4. derecesinde “Kraliyet” Yeni Ayı meydana gelecek. Kraliyet Yeni Ay’ı dememizin sebebi ise, gökyüzünde 4 tane olan kraliyet yıldızlarından biri olan Fomalhaut yıldızın tam üstünde meydana gelmesi. Bunun yanı sıra Yeni Ay zamanı gökyüzünde Merkür de geri harekette olacak.

Peki bu Kraliyet Yeni Ayı’nın etkileri nasıl olacak? Bunu anlayabilmemiz için öncelikle astrolojide “Balık” sembolizminin nasıl çalıştığını, neleri ifade ettiğini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Şimdi adım adım gidelim… Balık burcu içe dönük olmak, hayallere dalmak, kabuğumuza çekilmek, değişken koşullar, verimlilik, bilinç ile bilinçaltının kesişmesi, büyük bir fedakarlık, kurban olma, mistik konular, yaratıcı esinler, inziva, içe dönme, kabullenme, ruhsal konular, merhamet, vicdan, gerçeklerden uzaklaşma, sanat, dans, her türlü bağımlılıklar, karmaşa düşme, hedeften şaşma, verilen sözlerin tutulmaması, sevginin paylaşılması, koşulsuz inançla tasvir edilir. Şimdi buradan yola çıkarak, Yeni Ay zamanı bireysel anlamda biraz daha kendi kabuğumuza çekilmek isteyebilir, yalnızlık ihtiyacımız çok fazla artabilir. Alma verme dengenizi oluşturmamız gereken bir sürece işaret ediyor. Kendimizden özveride bulunduğumuz, fedakarlık yaptığınız konularla, yüklendiğimiz hayır diyemediğimiz sorumluluklara yönelik bir farkındalık yaşayabiliriz. Hem ruh hem beden sağlığımıza odaklanmalıyız. Dışsal koşullarımıza uyum sağlamak ve içsel enerjimizi bu koşullara uyumlamak için mücadele verebiliriz.

Hayatımızın dağınık alanlarını toparlamak, pratik ve pragmatik bir yaklaşımla detaylara önem vererek toparlanmak gerekliliği hissedebiliriz. Duygusal anlamda bizi etkileyen konular, hassasiyetler bu dönemde yoğun bir biçimde su yüzüne çıkabilir. Bir süre gündelik hayatın akışına kendimizi bırakmak ve yapmanız gereken işleri kendi yapmak isterken üzerimize aldığımız işleri bitirmekte zorlandığımız anlar olabilir. Koşulların her an değişebileceğini bilmeli, bu yüzden cebimizde sürekli bir B planı ile dolaşmamızda yarar vardır. Verilen sözlerin tutulması gecikebilir veya tutulmayabilir. Bilinçaltımızdaki konuları görünür hale getirerek onlar üzerinde çalışmalar yapmak, ruhsal sorunlarımızı çözmek, terapi desteği almak için en uygun dönemdir. Kendimizi bizimle hiçbir ilgisi olmayan, üzerimize vazife olmaya konular için kurban etmemeliyiz. Yaratıcı çalışmalar yapmak veya hobiler edinmek, resim yapmak, dans etmek, resim veya dans kurslarına yazılmak için de çok uygun bir dönemdir. İnatçılık etmek, ayak diremek yerine yaşamın bize getirdiği iyi veya kötü tüm koşulları ruhumuzla kabul etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yaşamınızın ana hedeflerinden sapmamak, gerçeklerden uzaklaşmadan hareket etmek en doğrusu olacaktır.

Balık nitelik bakımından sezgilerin, şefkatin, merhametin, koşulsuz sevginin burcudur. Merkür'ün de Balık burcundan eşlik ettiği bu Yeni Ay sürecinde gönülden bağlı olduğumuz kişilere daha fazla tolerans göstererek anlayışlı ve affeden bir tutum ile davranabileceğimizi, istersek yardım ve destek verecek gönül zenginliği ile davranmak isteyeceğimize işaret ediyor. Kırılsak da affedebiliriz, alınganlık ve küskünlük duysak da geriye atabileceğimiz, akışta kalarak ve kabullenerek yolumuza devam edebileceğimizi gösteriyor. Balık Yeni Ay’ında oldukça spiritüel ve manevi duygularla hareket edebiliriz. Yoga, meditasyon, bilinçaltı çalışmaları, Reiki benzeri şifa çalışmaları yapabilir, bu konularda bilgi edinip eğitimlere ve seminerlere etkinliklere katılabiliriz. Sanatsal konularda yeteneklerimiz varsa bunu ortaya çıkaracak çalışmalar yapabiliriz. Resim müzik tasarım dekorasyon dans ve ritim içeren her konuda çalışmalar yapmak ve ilhama açık olmak bu Yeni Ay’da daha kolay ulaşabileceğimiz alanlar olacak. Renkli rüyalar görebileceğimiz, dileklerimizin ve umutlarımızın gerçekleşmesi için enerji çalışmaları yapabileceğimiz bir dönem. Balık burcu ayrıca kozmetik ve dekoratif konularda oldukça zevki açığa açığa çıkarabilecek bir etkidir. İmajımızı daha yumuşatır, bizi fantezi dünyasına davet eder çevremizde romantik bir ambiyans isteriz ve sinematik bir sahne gibi yıldızlar dünyasına merak duyarız. Katı kötü çirkin aşırı gerçekçi temalar hoşumuza gitmez ve acı gerçeklerden bir süreliğine kopmak bize iyi gelir.

Yeni Ay’da Fomalhaut kraliyet yıldızı etkin olacak. Bu yıldız Güney'in bekçisi olarak bilinir. Bu yıldız kişilere mistik güçler, idealleri gerçekleştirme yeteneği ve müthiş bir karizma verir. Yalnız çıkarcılık devreye girdiği anda maddi ve manevi kayıpları beraberinde getirir. Yeni Ay haftasında, yapacağınız tüm iyilikleri ve paylaşımları hiçbir karşılık beklemeden yapmalısınız, iyi niyetle. Eğer çıkar ilişkileri ile adım atarsanız zararlı çıkarsınız. Bunun yanı sıra şunu sorgulamamıza neden olur bu yıldız; Yaşamdaki hayallerin, ideallerin ne kadar gerçekçi? Gerçekçi olmayan hayaller, kumdan kaleler misali yıkılmaya mahkum bu Yeni Ay’da. Bu yüzden dikkatli olunmasında fayda var. Gerçekçi olmayan tüm düşünceler, hayal kırıklığı yaşatabilir. Bu yıldızın Ay ile beraber olması kehanet yeteneği anlamına geliyor. Bu hafta boyunca içinize doğan şeyler, gördüğünüz rüyalar önemli durumların işareti olabilir.

Yeni Ay süresince Merkür de geri harekette olacağından dolayı yeni, sıfırdan bir şeylere başlamak, yeni elektronik aletler almak içinde uygun değildir. Zihnimiz her zamankinden çok daha karışık ve bulanık olabilir. Unutkanlık, odaklanma sorunları, hesap hataları söz konusu olabilir. Bu dönem alacağımız kararlarda hem duygularımızın hem de dışarıdan gelen etkilere açık bir halde olacağız. Yanlış kararlar almak çok olası, bir çok şey kör noktamıza düşebilir, göremeyebiliriz. Aldığımız kararların arkasında çok duramayabiliriz, sürekli sorgulamak durumunda kalabiliriz. Özellikle duygusal meselelerde. Dolandırılma ve kandırılma hikayelerine karşı dikkat etmek gerekir. Güvenmediğiniz etmediğiniz hiçbir sanal platformdan alışveriş yapmayın. Sezgisel yanınızın artacağı, hayal gücünüzün, rüyalarınızın, duygusallık ve romantizmin güçlü olacağı, evrensel bilince, kolektif sevgiye açık, inançların spiritüel ve manevi konuların ön planda olacağı bir süreç olacak. Yalnız bu konularla ilgili de savunmasız kalabiliriz. Şarlatan, yaptığı işin uzmanı olmayan spiritüalistlerin eline düşebilir ve kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu Yeni Ay sürecinde Ay ve Güneş'in Uranüs ve de Mars ile olumlu kontağı olacak. Bu harekete geçmek için gerekli olan içsel motivasyona ve heyecana sahip olacağımıza işaret eder. Hayalleri gerçekleştirmek için, birilerine yardım etmek için, yaratıcı çalışmalar yapmak için, ruhsal çalışmalar ve destek için ihtiyacımız olan desteği hızlı bir şekilde alabileceğiz.

AŞK

En romantik zamanlardır, yalnızsanız sevgi dolu, romantik, yardımsever kişilerle tanışmak çok olasıdır. İlişkilerde romantizm rüzgarları esebilir, sevgi ve merhamet duyguları güçlü bir şekilde beslenir. İlişkilerdeki olası sorunlar sevgi prensibi ile rahatlıkla çözülebilir, affetme ve bağışlama zamanıdır. Yalnız Merkür'ün geri harekette olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu yüzden karşımıza çıkan kişileri çok iyi tartmadan, analiz etmeden teslim olmamakta fayda var. Olası başlayan ilişkilerde iletişim sorunları, yanlış anlamaların olabileceğini aklınızda tutmakta fayda var. Ya da ilişkilerde eskiden yaşanan ama üstü örtülen durumlar yeniden gündeme gelebilir fakat bu gibi durumlarla uğraşmak yerine kaçmayı tercih edebiliriz.

PARA VE KARİYER

Güven ve istikrarın azaldığı zamandır, parasal konular her ne kadar bereketli bile olsa zemin güvenilmezdir, kişisel anlamda büyük harcamalara karşı dikkatli olmak gerekir. Başkalarına yardım etmemiz gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle tasarımcılar, tiyatrocular, dansçılar, yaratıcı işler yapan kişiler için bu Yeni Ay oldukça verimli geçecek. Merkür de geri harekette olduğundan, para konularında hesap hataları, yanlış ödemeler söz konusu olabilir.

SAĞLIK

Yeni Ay balık burcunun 4. derecesinde meydana gelecek. Bu derece sol ayağa ve astıma işaret eder. Özellikle sağlıkta, yeni ayakkabı alacak iseniz eğer ayak sağlığınızı ön plana almalısınız. Ayaklarınıza yaptıracağınız bakımlar ekstra iyi gelecektir. Yine bedeninize yaptıracağınız rahatlatıcı masajlar da bu Yeni Ay zamanı iyi gelir. Yoga, meditasyon, bilinçaltı çalışmaları, Reiki benzeri şifa çalışmaları yapabilir, bu konularda bilgi edinip eğitimlere seminerlere etkinliklere katılabiliriz. Sağlık konularına, özellikle ruh ve beden sağlığı temalarına öncelik vermek gerekebilir. Bilinçaltımızdaki konuları görünür hale getirerek onlar üzerinde çalışmalar yapmak, ruhsal sorunlarımızı çözmek, terapi desteği almak için en uygun dönemdir. Her türlü bağımlılıklarımızdan kurtulmak bunun için de destek almak için harika bir dönemdeyiz aslında. Zehirlenmeler artabilir. İlaç kullanırken de dikkatli olunması gereken bir haftadayız. Tam sebebi belli olmayan rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bilmediğiniz ilaçları almaya kalkmayın. Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönelin. Metabolizmanızı güçlendiren doğal besinlere ağırlık verin, aşırı şeker ve tuz tüketiminden uzak durun. Vücutta ve ayaklarda ödemler oluşabilir. Sağlık anlamında, teşhis zorlaşabilir, bugünlerde tek bir doktorun görüşü ve tavsiyesi ile hareket etmemek en doğrusu olacaktır.

Özellikle Balık burcunun 4. derecesinde kişisel doğum haritanızda bir gezegeniniz varsa, Yeni Ay sizi birinci dereceden etkileyecek demektir. Kişisel doğum haritanızda Yay, İkizler, Başak burçlarında 4. derece civarında bir gezegeniniz varsa, Yeni Ay hayatınıza stresli durumları, kafa karışıklığını, bir zorlukla uğraştıracağına işaret eder. Kişisel doğum haritanızda Yengeç ve Akrep burcunun 4. derecesi civarında bir gezegeniniz varsa Yeni Ay size destek olacak, duygusal anlamda kendinizi daha rahat ifade edebilecek, duygusal, içsel, manevi destekler alabileceksiniz.

Yeni Ay ile hayallerinizi geniş tutun. Geniş ama gerçekçi… Gerçekçi somut adımlar atmaya özen gösterin, boş hayaller peşinde koşmayın.

Sevgiler…

Dinçer Güner

