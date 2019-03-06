Balık burcunda Neptünyen Yeni Ay’ın dünyaya ve Türkiye’ye etkisi

6 Mart günü Balık burcunun 15. derecesinde Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'da Achernar sabit yıldızı da etkin olacak. Peki bu Yeni Ay'dan dünya ve Türkiye nasıl etkilenecek? İşte ayrıntılar...

Merhaba Hepinize;

6 Mart Çarşamba akşam saatlerinde Balık burcunun 15. derecesinde “NEPTÜNYEN” Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da ACHERNAR sabit yıldızı da etkin olacak. Bu Yeni Ay’ın dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım şimdi de…

BALIK burcu politik-mundane astrolojiye göre de şunları ifade etmektedir, denizler, deniz taşıtları, uyuşturucular, her türlü bağımlılık yapan maddeler, ruhsal yönü güçlü kişileri enerji çalışmaları yapanlar, terapistler, değirmenler, sulak yerler, balık havzaları, alkol ile ilgili konular, halk sağlığı, halkın nevrozları ve psikolojisi, cezaevleri, hastaneler, ezilenler, film endüstrisi, okyanuslar, su kaynakları, büyük hayır işleri, organizasyonlar, manastırlar, toplumsal hareketler, kolektif bilinç, sosyalist hareketler, biyokimyasal maddeler, gazlar, ilaç sektörü, gaz kaçakları, siyasi istikrarsızlık, ekonomik buhran, büyük dolandırıcılık şebekeleri, gaz kaçaklarını sembolize eder. Toplumsal planda ise Neptün; ilaçları, anestezileri, uyuşturucuları, denizleri, kimyevi konuları, politik skandalları, petrolü, sis ve sel durumlarını, sanatçıları, müzisyenleri, film endüstrisini, gemileri, dini liderler, ruhani kişiler, toplumsal hareketler, hayır kurumları, tıp sektörü, yolsuzluk, siyasi iktidarsızlık, gaz kaçakları, enfeksiyonları demektir.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Cezaevleri, hastanelerle ilgili çarpıcı gelişmeler, belki de bu alanlardaki sağlık hizmetlerine ilişkin üzücü durumlar söz konusu olabilir. Özellikle rüyalar, bilinçaltı..vb konularda bol bol filmler çıkabilir. Tüketilebilir, kullanılabilir su kaynakları, havzalar, barajlar, nehirler, dereler bu Yeni Ay’ın etkisi altında olacaktır. Su kaynaklarında sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu dönem büyük hayır organizasyonları yapılabilir, yardıma muhtaç kimselere yardımlar yapılabilir. İlaç, ilaç sektörü, eczanelere ilişkin yeni düzenlemelerde bu Yeni Ay ile birlikte yapılabilir. Bu dönem siyasetin en istikrarsız olacağı dönemdir, alınan kararlardan hızlı bir şekilde vazgeçilebilir, verilen sözler tutulmaz, siyasi güvenin ve istikrarın olmayacağı bir sürece giriyoruz. Özellikle büyük dolandırıcılık hikayeleri ortaya çıkabilir.

Deniz kazaları, denizlerin taşmaları, denizlerle ilgili problemler söz konusu olabilir. Deniz kaynaklı depremler söz konusu olabilir. Sudan gelebilecek tehlikeler olabileceğini gösteriyor. Sel ve su taşmaları da aynı şekilde. Ya da boğulma haberleri çok sık yapılabilir bu aralar. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarda artışlar meydana gelebilir bu Yeni Ay zamanı. Özellikle bunlar deniz ürünleri kaynaklı hastalıklarda olabilir veya su ile bulaşan. Sağlık sektörü, sağlık sektörü çalışanları, eczacılar, ilaç üreten firmalar..vb noktalarda anlaşmazlıkların çıkması, bilgi ve iletişim sistemlerin karışması, sistem sorunları oluşabilir. Ya da SSK'da da aynı şekilde sorunlar oluşabilir.

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yeni Ay Türkiye haritasında 10. evde olacak ve tam da Uranüs'ün üzerinde. 10.ev Cumhurbaşkanı, ülke yönetiminde söz sahibi kişiler, ülkenin ünlüleri, ulusal ticaret, ulusal itibar, kredibilite demektir. Uranüs ise teknoloji, gerginlik, skandallar, sürpriz ani gelişen durumlar, fırtına, sağ fikirler, bilimsel atılımlar demektir. Hafta boyunca siyasi atmosferde gergin bir hava hakim olacağını göstermekte. Yöneticilerin sürpriz ve şok etkisi yaratacak açıklamaları olabilir. Özellikle uluslararası alanda gücümüzü ortaya koyabileceğimiz sürpriz siyasi hamleler yapılabilir. Diğer yandan sağ fikirlerin güç kazanması anlamına gelir. Ülke içinde önemli teknolojik, bilimsel gelişmeler söz konusu olabilir. Hava yolları ile ilgili stresli durumlar söz konusu olabilir. Özellikle ülkenin sanatçı ve ünlülerini öncelikli olarak etkileyecek. Özellikle kadın sanatçıların ani ve fevri çıkışları çok dikkat çekici olabilir. İktidar partisi yeni hedefler ve vizyonlarla ilgili önemli açıklamalar yapabilir hafta boyunca.