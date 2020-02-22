Balık burcunda Yeni Ay haftası: Burçları neler bekliyor?

24 Şubat haftasında gerçekleşecek olan Yeni Ay'da sezgiler, koşulsuz sevgi, affetme gücü gibi konular ön planda olacak. Merkür'ün de Balık burcunda geri hareketiyle eşlik ettiği bu yeni haftada burçları neler bekliyor? İşte ünlü astrolog Dinçer Güner'in haftalık burç analizleri...

Balık burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay hepimiz için yoğun duygular hissettiğimiz başlangıçların kapısını açacak. Balık burcu nitelik bakımından sezgilerin, şefkatin, merhametin, koşulsuz sevginin burcudur. Merkür'ün de Balık burcundan eşlik ettiği bu Yeni Ay sürecinde gönülden bağlı olduğumuz kişilere daha fazla tolerans göstererek anlayışlı ve affeden bir tutum ile davranabileceğimizi, istersek yardım ve destek verecek gönül zenginliği ile davranmak isteyeceğimize işaret ediyor.

Kırılsak da affedebiliriz, alınganlık ve küskünlük duysak da geriye atabileceğimiz, akışta kalarak ve kabullenerek yolumuza devam edebileceğimizi gösteriyor. Balık Yeni Ay’ında oldukça spiritüel ve manevi duygularla hareket edebiliriz. Yoga, meditasyon, bilinçaltı çalışmaları veya Reiki benzeri şifa çalışmaları yapabilir, bu konularda bilgi edinip eğitimlere seminerlere etkinliklere katılabiliriz. Bakalım bu Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek?

Koç: Bu Yeni Ay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler gibi konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Devamı…

Boğa: Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin.Özel hayatınızda da bir şeyleri takıntı haline getirmeyin, cinsel sorunlar, cinsel problemler söz konusu olabilir. Veya birileri size şu dönem kendinizi değersiz hissetmenize neden olacak davranışlarda bulunabilirler ama çok da fazla sallamayın. Devamı…

İkizler: Balık burcundaki Yeni Ay ile kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir. Ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarınızla aranızda hırs, rekabet gibi durumlar olursa bundan uzak durmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlarınız sizi veya siz arkadaşlarınızı bu hafta takıntılı bir şekilde sahiplenebilirsiniz. Devamı…

Yengeç: İkili ilişkiler, özel hayattan gergin etkiler söz konusu. Varsa partneriniz aldatmamaya özen gösterin. İlişkilerinizde olası küçük bir hatayı gereksiz yere çok fazla büyütmeyin. Eşinizin veya ortağınızın üzerinde baskı kurmayın, gereksiz kıskançlık veya kaprislerle onları hayattan soğutmayın. İkili ilişkilerde intikam ve hırs duygularından uzak durmanızda yarar var. Eğer hayatınızda kimse yoksa, partneri iş ortamınızdan seçmemeye özen gösterin. Devamı…

Aslan: Bu Yeni Ay size ihtiyacınız olan finansal kaynağı, hayatınızın dinamikleri nasıl ise o şekilde getirecektir. Öğrenciyseniz burs olabilir, davalarınız var ise nafaka veya tazminat şeklinde olabilir, kredi arayışı içindeyseniz krediniz onaylanabilir, borç arayışınız var ise buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda olacaktır. Devamı…

Başak: Bu hafta biraz daha hobilerinize yönelmeli, hayatın keyifli yanlarını daha çok görmeye özen göstermenizde yarar var. Yalnızsanız yeni birileri ile tanışabilirsiniz, yalnız kalbinizi açacağınız kişiyi dikkatli seçmelisiniz. Özel hayatınızdaki kişiye karşı takıntılı davranışlardan uzak durmalı, rastgele cinsel yaşamdan uzak durmalı, varsa çocuklarınıza karşı daha sakin ve anlayışlı olmanızda fayda var. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Devamı…

Terazi: Bu hafta aileniz ve partneriniz arasında kalabilir, dengeleri kurmakta da zorlanabilirsiniz. Evinizde, ailenizle ilişkilerinizde takıntılı davranışlardan uzak durmanızda yarar var. Ailenize ya da birlikte yaşadığınız kişiye karşı baskı kurmayın, davranışlarınız biraz daha yumuşak ve sabırlı olmasına özen göstermenizde yarar var. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Devamı…

Akrep: Yalnız Akrepler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Özel hayatınızı bu Yeni Ay ile ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihtiyacınız var gibi sorular sorabilirsiniz. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Devamı…

Yay: Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir. Parasal anlamda hiçbir konuyu takıntı haline dönüştürmeyin, ödemelerde gecikmeler söz konusu olabilir. Para yüzünden kimseyle aranızı bozmayın, hele ki özel hayatınızdaki kişilerle hiç. Bu hafta keyif, zevk-i sefa için daha çok para harcayabilirsiniz de. Maddi anlamda yatırım yapmak, paranızla risk almak için de pek uygun değil. Devamı…

Oğlak: Eğer yalnızsanız bu hafta başlayan ilişkiler daha ihtiraslı ve tutkulu olacaktır. Birilerine karşı sevgi ve nefreti bir arada hissedebilirsiniz. Kalbinizi yanlış insanlara açabilir ve zarar görebilirsiniz. Ya da sevginizi gösterirken takıntılı ve baskıcı bir tavır sergileyebilirsiniz. Ve bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. Devamı…

Kova: Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Diğer yandan kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe, kazanç ve birikimleri kullanmak, değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Devamı…

Balık: Bu hafta hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa, arkadaşlarınızın tanıştıracağı kimlerle küçük kaçamaklar yapabilirsiniz. Diğer yandan dış görünümünüzü değiştirmek sosyal hayatınızı güçlendirmek yeni birliktelikler kurmak için plan yapabilirsiniz. Devamı…