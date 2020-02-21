Balık burcunda Yeni Ay: Türkiye ve dünya nasıl etkilenecek?

23 Şubat Pazar günü Balık burcunda bir Kraliyet Yeni Ay'ı gerçekleşecek. Gökyüzünde dört tane olan Kraliyet yıldızlarından Fomalhaut yıldızının tam üstünde gerçeklecek olan bu Yeni Ay'ın dünya ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Hepinize;

23 Şubat Pazar akşam üzeri Balık burcunun 4. derecesinde “Kraliyet” Yeni Ay’ı meydana gelecek. Kraliyet Yeni Ay’ı dememizin sebebi ise gökyüzünde dört tane olan kraliyet yıldızlarından biri olan Fomalhaut yıldızının tam üstünde meydana gelmesi. Bunun yanı sıra Yeni Ay zamanı gökyüzünde Merkür de geri hareket edecek.

Peki bu Yeni Ay’ın etkileri nasıl olacak? Bunu anlayabilmemiz için öncelikle astrolojide Balık burcu sembolizminin nasıl çalıştığını, neleri ifade ettiğini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Şimdi adım adım gidelim. Balık burcu politik yani mundane astrolojiye göre de şunları ifade etmektedir; denizler, deniz taşıtları, uyuşturucular, her türlü bağımlılık yapan maddeler, ruhsal yönü güçlü kişileri, enerji çalışmaları yapanlar, terapistler, değirmenler, sulak yerler, balık havzaları, alkol ile ilgili konular, halk sağlığı, halkın nevrozları ve psikolojisi, cezaevleri, hastaneler, ezilenler, film endüstrisi, okyanuslar, su kaynakları, büyük hayır işleri, organizasyonlar, manastırlar, toplumsal hareketler, kolektif bilinç, sosyalist hareketler, biyokimyasal maddeler, gazlar, ilaç sektörü, gaz kaçakları, siyasi istikrarsızlık, ekonomik buhran, büyük dolandırıcılık şebekeleri, gaz kaçaklarını sembolize eder. Tüketilebilir, kullanılabilir su kaynakları, havzalar, barajlar, nehirler, dereler de bu Yeni Ay etkisi altında olacaktır. Su kaynaklarında sıkıntılar söz konusu olabilir. Deniz kazaları, denizlerle ilgili problemler oluşabilir. Sudan gelebilecek tehlikeler olabileceğini gösteriyor. Sel ve su taşmaları da aynı şekilde. Ya da boğulma haberleri çok sık yapılabilir bu aralar. Denize yakın yerler, deniz kaynaklı depremler söz konusu olabilir.

Bu dönem büyük hayır organizasyonları yapılabilir, yardıma muhtaç kimselere yardımlar yapılabilir. İlaç, ilaç sektörü, eczanelere ilişkin yeni düzenlemeler de bu Yeni Ay ile birlikte yapılabilir. Bu dönem siyasetin en istikrarsız olacağı dönemdir, alınan kararlardan hızlı bir şekilde vazgeçilebilir. Fakat Kraliyet Yıldızı etkisi ile, liderlerin halkla daha iyi iletişim kurabileceğini, olumlu etkileşimler içinde bulunacağını söyleyebiliriz. Özellikle büyük dolandırıcılık şebekelerine baskınlar yapılabilir sık sık. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarda artışlar meydana gelebilir bu Yeni Ay zamanı. Özellikle bunlar toprak ürünleri kaynaklı ya da topraktan bulaşan hastalıklar da olabilir. Sendikalar, işçi kesimiyle ilgili, onların haklarına ilişkin önemli konuları gündeme getirebilir… Ya da sağlık sektörü, sağlık sektörü çalışanları, eczacılar, ilaç üreten firmalar gibi noktalarda yeni düzenlemelere gidilebilir bu Yeni Ay ile.

Yeni Ay, Türkiye haritasında 9. ev dediğimiz bir alana düşüyor ve Türkiye'nin hem yükseleni hem de Güneş'i ile olumlu kontakları olacak. 9. ev politik astrolojiye göre yabancılar, üniversiteler, dini organizasyonlar, hukuk sistemleri demektir. Bu Yeni Ay zamanı yargı ve hukuk sisteminde yeni yasalar gündeme gelebilir ve bunlar çok hızlı kabul edilebilir. Özellikle bu yasalar çocuklar, kadınlar ve sanatçıları da kapsayan yasalar olabilir. Aynı şekilde üniversiteler ve akademisyenler bu Yeni Ay zamanı ön planda olacak. Üniversiteler, sınav sistemleri, akademik çalışmalarla ilgili yeni düşünceler ortaya atılabilir. Bu Yeni Ay zamanı diğer ülkelere yardım etme, yardım gönderme gibi konular da gündeme gelebilir. Dini bir takım organizasyonlar yapılabilir. Uluslararası alanda spor ya da sanatla ilgili başarılarda söz konusu olabilir.