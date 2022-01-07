Balık burcunu 2022’de neler bekliyor?

Jüpiter burcunuzda. 11 Mayıs’a kadar gökyüzü size şans ve fırsatlar sunacak. Uzun zamandır beklediğiniz, tamamlanmamış işlerinizin önünüze gelmesi söz konusu olabilir. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz. Hayatınıza yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Büyüme içerisine girecek, kendinizi geliştireceksiniz.

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Astrolog Seyran Ataklı



Motivasyonunuz yükselirken, yeni projelere dahil olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerde yeni başlangıçlar yapabilir, ilişkiniz varsa evlilik kararı alabilir, evliyseniz çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Estetik, güzellik, fiziksel görünümüzde değişimler yapabilirsiniz.

12 Nisan Jüpiter – Neptün kavuşumu sağlığınıza dikkat çekecektir. Kronik rahatsızlıklar nüksedebilir. Ebeveyn ve aile büyükleriyle ilgi sağlık sorunları meydana gelebilir. Ancak gerekli tedavi ve şifa bulunacaktır.

11 Mayıs – 28 Ekim 2022 tarihleri arasında Jüpiter Koç burcuna geçecek. Bu dönem maddi kaynaklarda artış, kazanımlarınızda şanslarla karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeli, gelir gider dengenizi iyi kurmalısınız. Yeni kariyer imkânlarına sahip olabilir, beklediğiniz terfi, zam, pozisyon değişimlerine sahip olabilirsiniz.

İÇE DÖNECEKSİNİZ

7 Mart 2023 tarihine kadar Satürn Kova transiti devam ederken, biraz da sınavlara maruz kalacağınız alanların altını çizmek gerekiyor. Yıl boyu zaman zaman içe kapanabilir, ruhsal ve fiziksel sağlığınızda hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Yalnızlık duygusu öne çıkarken, bilinçaltınız karışabilir.



Çevrenizle yüzleşmeler yaşayabilir, geçmiş aşklarınıza dönmek isteyebilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Maneviyata dönebilir, kişisel gelişim eğitimlerine katılabilir, ruhsal tedavilere gidebilirsiniz. İşten ayrılmak isteyebilir, kendinizle kalmak arzusu içinde olabilirsiniz. Affetme teması yıl boyu ön planda olacaktır.

Ekim ayında Satürn-Uranüs karesiyle emeğinizin karşılığını alamayabilir, hedefleriniz için çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu dönem sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Gökyüzü kimilerinize kayıplar getirebilir.

UZAKLAR SİZİ ÇAĞIRIYOR

Yıl genelinde Ay düğümleri Akrep- Boğa hattına girerek 3. ve 9. ev alanlarını aktifleştirecek. Tutulmalar yeni anlaşma ve sözleşmeleri, size fayda sağlayacak kişilerle tanışmayı karşınıza getirebilir. İş kurabilir, ticari girişimlere adım atabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, akademik konularda başarı sağlayabilirsiniz.

Dava, mahkeme gibi hukuksal konuların neticelenmesi gündeme gelebilir. Yurtdışı bağlantılı bir işe başlayabilir, yurtdışı konularında yenilik ve başarı sağlayabilirsiniz. Kardeş, akraba ve yakın arkadaşlarınızın yaşamına dair güzel gelişmeler öne çıkabilir. Uzak yerlere yapılacak seyahatler mutluluk getirecektir.

2022 yılında Merkür'ün 3 kere geri hareketini deneyimleyeceğiz.



14 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasındaki retro teknolojik aletlerinizde bozulmaları meydana getirebilir.. Aracınızla ilgili aksaklıklar yaşayabilirsiniz.

9 Mayıs – 3 Haziran arasındaki retro ailenizle iletişimde geçmiş konuların açılmasını gündeme getirebilir. Yanlış anlaşılmalara karşı sakin bir dil kullanmalısınız.

8 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasındaki Terazi burcu retrosu ise maddi konulara vurgu yaparak, banka, kredi, vergi, nafaka konularında sorunlara karşı uyaracaktır. İnternet alışverişlerine, ödemelerinize dikkat etmelisiniz. Geçmiş borçlarla karşılaşabilirsiniz. Yine bu dönem yeni bir işe başlamayın.

Yılı Mars retrosuyla bitireceğiz. 29 Ekim 2022 – 13 Ocak 2023 arasında gerçekleşecek retroyla gökyüzü aile, ev, yuva alanında bazı gerginliklere karşı uyarıyor. Agresif tutum ve davranışlardan bu tarihler arasında kaçınmalısınız. Tartışmalara, kazalara karşı temkinli olun.

2022'nin mottosu; Yıl boyu farkındalığınızı arttırın, içsel büyümenize odaklanın. Karşınıza çıkan şansları güzel değerlendirin. Jüpiter'in burcunuzda seyahatiyle yenilikleri sevgiyle kabule geçin.

Yeni yılın sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.

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