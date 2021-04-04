Bana Ay burcunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

Bilmeyenler, önemini kavramayanlar adına “Bir öz burcumuz, bir de yükselenimiz vardı, öngörüleri yükselen burçtan okuyorduk, Ay burcu da nereden çıktı Seyran?” derseniz okuyun derim. Mesajı derindir.

Çünkü Ay burcu olmadan kişinin kendi hakkında, karşısındaki hakkında, özellikle de çocukları hakkında bildiği bilgiler eksiktir. Karmik astrolojide “Ay burcunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” denir. Ay, karmada dönmüş Güneştir. Duygusal dünyamızı yansıtan, ihtiyaçlarımızı belirleyen, anneyle ilişkimizi, çocuğumuzla ilişkimizdeki kaliteyi Ay belirler. Anneyle çocuğun kurduğu ilişkinin aynasıdır.

Psikolojinizi, fizyolojinizi, kendinizi nasıl beslediğinizi Ay burcu ortaya çıkartır. Sağlığınız konusunda ciddi bilgiler verir. Ruh halindir, ailendir, köklerindir.



Danışmanlıklarımda ilk incelediğim alandır. Özellikle karşıma gelen bir anne, çocuğunun karakterini, gelişimini, ihtiyaçlarını, meslek seçimini soruyorsa Ay ve Ay'ın açıları tüm potansiyelleri gözler önüne serecektir. Bir çocuğun evinde nasıl bir atmosferin dolaştığını, nasıl bir aileye sahip olduğunu, büyüdüğü ortamı, bireysel ihtiyaçlarını kabak gibi ortaya çıkartır.

0-3 yaş arası Ay burcu ve Ay'ın fazı daha da önem taşır. Bir çocuk Güneş yani egosu gelişmediği için Ay'la yani duygusal hareketleriyle davranışlarını gösterir. Ebeveynlerin özellikle öğrenmesi ve ona göre davranması ilişki gelişimi açısından büyük yarar sağlayacaktır. 20'li yaşlara gelesiye kadar çocuk özellikle anneyle iletişimi bu yolla kurar.

Burada sizin gerçekte nasıl bir anne olduğunuz, kendinizi nasıl tanımladığınız önemli değildir, çocuğunuzun sizi nasıl gördüğü önemlidir. Birden fazla çocuğunuz varsa onların Ay burçları birbirinden farklı olabilir. Bu iki ayrı ruha sahip olan çocuğunuzun anneyi nasıl gördüğü ve anlamlandırdığı farkı fark etmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla çocuğun annesini nasıl algıladığı Ay burcuyla beraber ortaya çıkar.

Sonucunda da anne algısı bir çocuğun tüm ilişkilerine ve bağlanma modeline göstergelik edecektir. Haritada Ay'ın olumsuz yerleşimi ve sert açıları kişinin annesiyle ilişkisinde sıkıntılara yol açacaktır.



Ay Yengeç burcunun temsilcisidir. Dolayısıyla burada rahattır. Boğa burcunda yücelir, Akrep burcunda zararlıdır. Oğlak burcunda ise düşer. Venüs, Plüto, Satürn, Neptün'le açıları önemlidir. Sert açılarda anlaşmazlıklar, bazı travmalar söz konusu olabilir. Bu disiplinli, kuralcı, fazla sorumluluk yükleyen, hiçbir şeyi beğenmeyen bir anneyi anlatabilir. Bu durumda anne ve çocuğun derin bir bağ kurması çok zordur.

Ay- Mars sert açılarında çok kavga eden, anlaşması çok zor olan ilişki durumlarına evrilebilir. 6, 8, 12. evlerdeki Ay'ın yerleşimi risk taşır. Kaybedilmiş, annenin zor şartlarda hayatını idame ettirdiğini, yoksunluklarının fazla olduğunu bizlere anlatabilir.

Her doğum haritasının kendine özel etkileri olduğunu her fırsatta yineliyorum. Doğum haritamız önemli, bir ve tektir. Mutluluğunuzun sırrı Ay burcundadır. Kendinizi daha iyi tanımak için Ay Burcunuzu öğrenmelisiniz. Tabii ki yavan ve yanlış yerlerden değil, gerçekçi bir analiz için mutlaka işinde iyi ve güvendiğiniz bir astrolog en doğru yol olacaktır.

Mutlu haftalar