Barış Pınarı Harekâtı’nın astrolojik analizi

Önceki gün başlayan Barış Pınarı Harekâtı'nın nasıl sonuçlanacağı ve neler yaşanacağı gündemin en merak edilen konusu oldu. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yapılan Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı anın astrolojik analizini ve genel olarak gökyüzü işaretlerinin ülke açısından ne anlama geldiğini Sözcü yazarı ve ünlü astrolog Dinçer Güner yazdı...

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden saat 16:10 itibari ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığını duyurmuştur.

Harekâtın başladığı anın gökyüzü haritası, bu harekâtın gidişatının nasıl olacağı, ne gibi gelişmelerin olacağı, harekâtın başarılı olup olamayacağı hakkında bize bilgi verecektir. Mars'ın Terazi burcuna geçişi ile böyle bir barış harekâtının olabileceğini geçtiğimiz hafta kaleme almıştım. Yazıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

Astrolojik olarak bir girişimin başarı olup olamayacağı ile ilgili bakılması gereken genel dinamikler şu şekildedir. Yükselen burç, yükselen burcun yönetici gezegeninin durumu, 10. ev (MC) ve buradan bulunan burç ve gezegenler, 10. evin yöneticisinin durumu, Ay'ın genel durumu, 2. ev ve buraya yerleşen gezegenlerin durumunun dikkatlice incelenmesi gerekir. Genel olarak savaş haritalarında ise 8. ev, düşmanlardan elde edilen gelirler ve ganimetleri göstermektedir. Hareketin başladığı anda gökyüzünde Balık burcu yükselmekte. Balık her zaman sisli ve puslu durumları, belirsizliği, bilinmezliği, merhameti, vicdan, yaratıcılık ve sezgiler gibi kavramlara işaret ettiği gibi ikili durumları, ikilik içeren konulara da işaret eder. Bu da bana her ne kadar harekât öncesi her şeyin hesaplanmış olsa da belirsiz bir takım durumların da olabileceğini, yer yer hava koşullarının sisli ve puslu olacağını ve zorluk yaratabileceğini göstermektedir.

Yükselen burcun yönetici gezegeni olan Jüpiter, haritanın tam tepe noktasında (MC) ve kendi yönettiği Yay burcunda yer almakta, güçlü bir şekilde durmakta. Yapılan operasyonun başarıya ulaşacağını, mutlak zafer elde edileceğini, operasyonun hedefe ve amaca ulaşacağına işaret eder. Jüpiter'in sert ve zorlayıcı bir görünümü olmaması ve hatta Güneş ile kurduğu güzel kontak, hedefe ulaşma noktasında aldığı desteğe (Milli Suriye Ordusu) işaret etmektedir. Meraklıları için haritaya Whole Sign ev sisteminden bakarsak Güneş, ganimetleri gösteren 8. evde yer alıyor olması, operasyonun maddi ve toprak anlamında bir kazancı olacağına işaret etmekte.

Harekâtin başladığı anda gökyüzünde Mars ile Şiron da tam aynı derecelerde karşı karşıya durmakta. Bu gösterge başlı başlına operasyonun radikal bir operasyon olduğuna işaret etmekte. Zira Terazi burcundaki Mars, askeri harekât ve operasyonları temsil eder ve bunu diplomatik yollarla yapmaya çalışır. Fakat operasyon başladıktan sonra Amerika'nın tutumu, Finlandiya'nın silah ticaretini askıya alması, Katar dışındaki Arap Birliği’nin bu operasyonu kınaması aslında Mars'ın Terazi burcundaki diplomatik sorunlara işaret etmekte.

Zaten hali hazırda işin içinde Plüton'un olduğu Koç burcundaki Dolunay’a doğru hızla ilerliyoruz. Operasyon sonrası bizlere büyük bir değişim ve dönüşümün de gerçekleşeceğini göstermekte. Kaldı ki sene sonu gökyüzünde Satürn ile Plüton, Oğlak burcunda yan ana olacaklar ve 2020 senesinde bunların etkisini daha güçlü bir şekilde göreceğiz. Tarihteki Satürn ve Plüton döngülerine baktığımızda ülkelerin, imparatorlukların ve büyük önemli yapıların yıkılıp, yerine yeni düzenin geldiğini gösteriyor. 2020 senesi özellikle bu konuda çok daha hareketli geçebilecektir.

Haritanın genel durumuna baktığımda, hem yükselenin çift vücutlu burçta yer alması, hem başarı noktası olan MC'nin Yay burcu gibi çift vücutlu burçta yer alması hem de operasyonun başladığı anda Ay'ın boşlukta olması buna benzer bir operasyonun daha yapılabilme olasılığını düşündürmekte. Kısacası diplomatik anlamda bir takım krizlere gebe olsa da bu operasyon başarı ile sonuçlanacak diyebiliriz. Umarım hiçbir kayıp vermeden, askerlerimizin burnu bile kanamadan bu operasyon kazançla sona erer.

Sevgiler…

Dinçer Güner