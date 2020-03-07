Başak burcunda Dolunay haftası burçları nasıl etkileyecek?

Başak burcunda, 9 Mart'ta bir Dolunay meydana gelecek. Bu kez Dolunay'a eşlik eden Neptün nedeniyle, biraz tembelliğe eğilim artabilir. Oğlak burcunda yer alan Mars, sağlayacağı etkiyle enerjimizi tekrar toparlamamıza yardımcı olacaktır. Peki burçlar bazında durumlar ne olacak? İşte yanıtı...

Başak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, derlenmeyi toparlanmayı detayları bir araya getirip mükemmel bir sentez oluşturmayı isteyeceğimize işaret ediyor. Sağlık, beslenme, sindirim konularında kendimize daha fazla özen göstermek için planlar yapabiliriz. İhtiyaç ve gereksinimlerimizin dikkatli bir planlamasını yapmamız gerekliliği ortaya çıkıyor.

Güneş ile kavuşumda bulunan Neptün sebebiyle, içsel arzularımızın oldukça farkında olsak bile gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimize ulaşmak için tembellik edebileceğimize işaret eden bir Dolunay sürecindeyiz. Bu dönemde içimizdeki irade gücümüzü güçlendirmek için çaba harcayacağız, hedeflerimize ulaşmak için sahip olduğumuz organizasyon yapmak planlamak ve düzenlemekle ilgili yeteneklerimizi hayata geçirmek biraz güç gelebilir. Bu potansiyeli pozitife çevirmek için yüceldiği burçta yer alan Mars ve Oğlak burcunun enerjisi bize destek verecektir. Sebatla doğru planlama ile zaman yönetimi yaparak başarılı olmamız çok mümkün. Başak burcu hizmet etmek, alçak gönüllü olmak, başkalarının hedeflerine yardımcı olmak için bize bu dönemde destek birimi görevi yükleyebilir. İş ortaklıklarında evlilikte ve hayatımızdaki özel kişilerle kurduğumuz ilişkilerde yaptıklarımızın karşılığını almak ve beklentilerimizin karşılanması bakımından karşımızdakilere isteklerimizi yansıtmak konusunda net ve objektif olmak zorundayız. İlişkiler gezegeni Venüs, bu Dolunay’da Uranüs ile kavuşumda. Sağlam ve köklü bağlar kurmak için hem somut bir tutumla davranışlarımızı dengelemeli belirsizliklerden kaçınmalı ve elimizden geldiği kadar ne istediğimizi karşımızdakilere açıkça belirtmeliyiz ki hayal kırıklığı yaşamayalım.

Koç: Dolunay sizin 6. evinize denk düşmekte. Bu da ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi, evcil hayvanlarını sembolize eder. Demek ki Dolunay sürecinde yeni iş projeleri gündeme gelebilir, yeni evcil hayvanlar alabilir, ev hayvanlarımızla ilgili konulara odaklanabilir, iş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabilir, kişisel sağlığımıza da ekstra dikkat kesileceğimiz bir hafta olacak. Devamı…

Boğa: Özel hayatta bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir. Özel hayatta bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir açıkçası. Yeni tanışabileceğiniz kimselerin size verdiği bilgileri farklı noktalardan doğrulamayı ihmal etmeyin bence. Diğer yandan yaratıcı çalışmalara start verebilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara hobilere bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Dolunay zamanı evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak için de uygun bir zamanda olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek, sağlıklarına özen göstermek, zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek, ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir. Devamı…

Yengeç: Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu Dolunay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. Devamı…

Aslan: Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak amacıyla adım atmak isteyebilirsiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pek de uygun bir zaman değil, en azından bu 10 günlük süreç. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. İş ortamınız oldukça yoğun ama bir o kadar verimli geçecektir. İş ortamınızda birlikte çalıştığınız kimselerden güzel destekler alabileceksiniz. Devamı…

Başak: Bu hafta bir iş teklifi ya da ekstra para kazanabileceğiniz bir durum oluşabilir. Bu Dolunay’da kendinizi sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilir, hayatınızda belki ortaklıklar ve ilişkilerle ilgili konularda bir şeyleri netliğe kavuşturmak istiyor olabilirsiniz ama bu pek mümkün görünmüyor. Aksine ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. İşler pek de istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu dönem yeni ilişkiler ve ortaklıklar için de zemin pek uygun gözükmüyor. Devamı…

Terazi: Hafta boyunca sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir. Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir ve hayal kırıklıkları oluşabilir. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risklerden uzak durmak, finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Devamı…

Akrep: Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Devamı…

Yay: İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Neptünyen Dolunay ile kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir. Ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Hafta boyunca ruhsal konular, spiritüel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Bu dönemde sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz. Deniz kenarı uzak yerlere seyahatler hayal edebilir veya seyahatler organize edebilirsiniz. Bilinçaltı, bilinçdışı gibi konularla ilgili sıkça araştırmalar yapabilirsiniz. Devamı…



Kova: Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarını varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilir, kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim biraz, ama panik yapmayın. Devamı…

Balık: Dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan destekler göreceğiniz, size fayda sağlayacak yeni insanlarla tanışacağınız, ödüller alabileceğiniz, primler kazanabileceğiniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirleri artırabileceğiniz bir Dolunay haftası sizleri bekliyor! Hafta boyunca dışarıdan gelen her türlü etkiye açık olacaksınız, diğer insanların ne söylediği, fikirleri sizlerin kararlarında etkili olacaktır. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Devamı…

