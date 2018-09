Başak burcunda Neptünyen Yeni Ay

9 Eylül’de Başak burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Mükemmele ulaşmak için daha çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Her şeyden nem kapmak veya kuruntu yapmak için ideal bir dönem! Aman dikkat!

Merhaba Arkadaşlar;

9 Eylül'de Başak burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay’ı daha yakında incelemek gerekirse, Yeni Ay 17. derece Başak burcunda meydana gelecek. Bu Yeni Ay Neptün güçlü bir şekilde kendini hissettirirken diğer yandan Plüton ile de güçlü bir kontağı olacak.

Yine bu Yeni Ay’da Asterion sabit yıldızı etkin olacak. Yeni Ay’ın yöneticisi olan Merkür'de kendi yönettiği Başak burcunda yer alacak ve büyük toprak üçgeni dediğimiz özel açı kalıbının bir ayağını oluşturacak. Ve son olarak 17 derece Başak burcunun Sabian sembolde neleri ifade ettiğine bakacağız. Şimdi sırayla madde madde gidelim bu Yeni Ay ile ilgili. Başak burcu teması ağır basacağından dolayı daha titiz, detaycı ve eleştirel yaklaşabiliriz. Mükemmele ulaşmak için daha çok çalışmak zorunda kalabilir, pratik, akılcı ve mantıklı çözümler ile hayatımızı kolaylaştırmaya çalışabiliriz. Derin analiz gerektiren işlere yönelmek ve buna benzeş sorunları halletmek için uygun bir süreçtir. Daha çok yaptığımız işlerle ön plana çıkabiliriz. Her şeyden nem kapmak, kuruntu yapmak için ideal bir dönem. Sürekli bir şeylere kulp takmak, eleştirmek keyif verebilir.

Eğer bir şeyinizi kaybederseniz, Başak burcu güneybatıyı sembolize ettiğinden, bulunduğunuz yerin güneybatısını kontrol etmenizi tavsiye edebilirim. Bu Yeni Ay zamanı evinizde, gardırobunuzda son bahara yer açmak için temizlik ve hazırlık yapmak için de şahane bir dönemdir. Salçalar, biberler, konserveleri hazırlamak için de. İş ortamında sistem ve analiz gerektiren işlerde, dosyalama, kategorize etme, muhasebe, bütçe, bilgisayar sistemleri veya stok kontrol gibi işlerle ilgilenmek yerinde olur. Ev hanımları için de oldukça verimli geçebilecek bu Yeni Ay rutin işlerle ilgilenip, temizlik yapmak, işlerinizi, evinizi yoluna koymak, iş planı çıkarmak, dağınıklıkları toparlamak, yarım kalan işleri bitirmek, bozuk olan aletlere tamir ve bakım yaptırmak, çamaşır ve ütü gibi işleri halletmek için güzel bir süreç hızla işleri halledebilirsiniz. Ayrıca sağlık kontrolleri, doktor ziyaretleri yapma, fırında ekmek türü hamur işleri yapma, vitamini bol, tahıllara yönelik özlü yiyeceklerle ve besinlerle bünyenizi korumak, midenize özen göstermek için de uygundur. Endişelenmeye daha müsait olacağız, detaylara takılabilir, bir işi hallederken mükemmel olmak için gayret sarf edebilirsiniz.

Sağlığımızla ilgili özellikle bağırsaklarımıza dikkat etmeliyiz, daha hassas olabilir. Bunun yanı sıra dalak, pankreasta bu Yeni Ay zamanı hassas olabilir, özellikle bu organlarla ilgili müdahale olunması gerekebilir. Bağırsak sorunları, kabızlık, ishal gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni Ay sürecinde, zehirlenmeler söz konusu olabilir. Bu yüzden yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Bağırsak sorunları, ishaller, bağırsak enfeksiyonları söz konusu olabilir. Bağışıklık sistemimiz çok güçlü olamayabilir. Hizmet etmek, bakım vermek, kendimize bakmak, sağlık konularıyla ilgilenmek, iş ve çalışma ortamında verimliliği artırmakla, planlarımızı mükemmelleştirmekle uğraşabiliriz. Balık/Başak aksında meydana gelen gökyüzü olayları ruh ve beden, fiziksel bakım ve sağlık, yapmamız gereken görevleri ele almak, dağıldığımız noktaları toparlamak, ruhumuzun ve bedenimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gerekeni yapmak üzere bir takım kararlar alırız. El emeğini, sezgileri, sanatçı tarafımızı, duygularımızı işin içine katarak çalışmaya yönelebiliriz. Şifa ve spiritüellik içeren konulara eğilerek ruhumuza iyi gelen çalışmalar yapabiliriz. Sosyal hayatımızda, ortaklıklarda, evlilikte ve uyum sağlamak alttan almak ve denge kurmak için doğru kararı almak zor gelebilir. Güvenlik alanımızdan çok çıkmak istemeyeceğiz. Maddi konularda sağlam adımlar atmak durumunda olduğumuzu hissedeceğiz.

Yeni Ay Başak burcunda olacağından dolayı Başak burcunun sembolize ettiği her türlü konu çok daha güçlü bir şekilde vurgulanacak demektir. Bilgi, kütüphaneler, sağlık sektörü, sağlıklı beslenme, tahıl ürünleri, çiftçilik, diyetisyenler, sağlık koçları, hizmet sektörü, işçi kesim, sendikalar, işçilerin güvenliği ve sağlığı, toprakla ilgili her türlü işler, eleştirmenler, meslek edindirme kursları, sosyal hizmetler, eczacılık, ilaçlar, sendikalar, salgın hastalıklar, temizlik ve hizmet sektörü, fırınlar, ekmek, ve erler. Bu alanlara ilgili sık sık haberlerle karşılaşabiliriz.

Peki Neptün bireysel olarak neleri sembolize eder astrolojide? Mistik her türlü konuyu, hayalperest olma halini, kurban ve kurtarıcı ilişkisini, her şeye karşı muazzam bir duyarlı olma halini, rüyaları, aldanma ve aldatılma gibi temaları, bağımlılık yapan her türlü konuyu, yaratıcı olmayı, kendimizi bir şeye adamayı, belirsiz ve karmaşık durumu, şefkat, merhamet, özverili olmak, organize olamamak, dağılmak, idealize etmek, sembolleri, alınganlığı, unutkanlığı sembolize eder. Yeni Ay zamanı, bir yanımız hayallere dalmak isterken bir yanımız ise gerçeklerle boğuşacak belli ki. Mistik, spiritüel konuları analitik, gerçekçi bir bakış açısı ile ele almaya başlayabiliriz. Bu dönem bir şeyleri alışkanlığa dikkat edilmezse bağımlılığa dönüşebilir. Kendimizi herhangi bir konuya karşı kurban durumuna düşürmeyin dikkat edin. Belirsiz, karmaşık gibi görünen konulardan ya uzak durun ya da akılcı çözümler üretmeye bakın.

ASTERİON YILDIZI ETKİN OLACAK

Yeni Ay zamanı, ASTERİON yıldızı da etkin olacak. Bu yıldız öncelikle avlanmakla ilgilidir. Avcılıkla ilgili konulara karşı ilgi ve alaka artabilir. Ya da Türkiye'de avcılıkla ilgili yeni düzenlemeler, kurallar getirilebilir. Ve bu yıldız “akla aşık” olmakla ilgilidir. Her şeyi çok pragmatik bir şekilde ele alacağımızı, her şeyde olabildiğince akılcı kararlar vereceğimizi gösteriyor. Diğer yandan bu dönem özel anlamda tanışacağımız kimselerin zekalarına, akıllarına daha çok aşık olabileceğimize de işaret etmekte. Yeni Ay yöneticisi Merkür'ün hem Satürn hem de Uranüs ile kuracağı kontak sayesinde gökyüzünde büyük toprak üçgeni dediğimiz özel bir açı kalıbı meydana gelecek.

Bu etkileşimle, aklımıza gelen her türlü konuyu somutlaştırabileceğimize, gerçeğe dönüştürebileceğimize, ayakları yere sağlam basan fikirlerle yola çıkacağımıza işaret etmekte. Ticari girişimler için uygun, imzalı işlerimizi halletmek için de uygun bir Yeni Ay. Üzerinizde çalıştığınız iş ve projeleri detaylandırabilir, geliştirebilirsiniz. Resmi, yasal işlerinizi, evrak işlerinizi halletmek için de uygundur. Bilimsel konularla ilgilenmek, bilimsel konular üzerine araştırmalar yapmak, tez yazmak, sunum yapmak için idealdir. Hayatınızla ilgili uygulanabilir kararlar alabilirsiniz. Kendinize çeki düzen verme, sorumluluk gerektiren kararlar alma zamanı olacak sizler için. Bu Yeni Ay 17 derece Başak burcunda gerçekleşecek. Bu derece bütünselliğe işaret etmekte. Ne sadece mantık ne de sadece ruhsal anlayış, kavrayış bizi gerçeklere götürebilir. Bu ikisinin harmonisiyle tam ve bütün olacağımızı göstermekte.

TÜRKİYE AÇISINDAN YENİ AY

Yeni Ay Türkiye'nin 3. evine düşmekte. Ulaştırma, haberleşme, trafik, her türlü ulaşım yolu, iletişim, medya, gazeteler, sosyal medya, internetle ilgili konulara işaret eder. Türkiye haritasında Venüs ile olumu fakat Uranüs ile de sert bir görünümde olacak. Öncelikle sanat ile ilgili konularda hepimizi mutlu edecek haberler ve gelişmeler olabilir. Ekonomik anlamda piyasaların az da olsa rahatlayacağı durumlar söz konusu. Özellikle besin öğeleri, beslenme, sağlıklı beslenme, gıda, tarım ürünleri ile ilgili çok daha fazla habere rastlayabiliriz veya bu alanlarla ilgili uygulamalar, çalışmalar söz konusu olabilir. Nüfus idaresi, nüfus, nüfus sayımı, kişi sayısı, nüfus planlaması ile ilgili gelişmeler, çalışmalar söz konusu olabilir.

Yeni Ay Başak burcunda olduğundan dolayı sağlık ve hizmet sektörüyle ilgili sonradan yeniden değişebilecek uygulama ve kararlara da işaret edebilir. Özellikle ulaştırma, eğitim ve iletişim konularında yeni düzenlemelere gidilebilir. Okulların açılma arifesinde eğitimle ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir.