Başak burcunda Stelyumlu Yeni Ay

30 Ağustos'ta Başak burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay'da gökyüzünde adeta bir Başak şöleni yaşanacak. Bu Yeni Ay'ın bireysel etkileri neler olacak? Özel hayatınız bu Yeni Ay'dan nasıl etkilenecek? Sağlık olarak sizi nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

30 Ağustos’ta 6. derece Başak burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da gökyüzünde adeta bir Başak şöleni olacak. Tam 5 gezegen Başak burcunda olacak. Stelyum Başak Yeni Ay’ı diyebiliriz bu yüzden. İşin içinde hem Mars, hem Venüs, hem de Merkür var.

Yine bu Yeni Ay’da ‘Alule Australe’ ve ‘Thuban’ sabit yıldızları etkin olacak. Bu Yeni Ay’a devrimleri sembolize eden Uranüs’ün ise güçlü bir desteği olacak. Şimdi bu Yeni Ay’ı detaylı bir şekilde inceleyelim.



BİREYSEL ETKİLERİ

Başak burcu teması ağır basacağından dolayı, olaylara daha titiz, detaycı ve eleştirel yaklaşabiliriz. Mükemmele ulaşmak için daha çok çalışmak zorunda kalabilir, pratik, akılcı ve mantıklı çözümler ile hayatımızı kolaylaştırmaya çalışabiliriz. Derin analiz gerektiren işlere yönelmek ve buna benzer sorunları halletmek için uygun bir süreçtir. Daha çok yaptığımız işlerle ön plana çıkabiliriz. Her şeyden nem kapmak, kuruntu yapmak için ideal bir dönem. Sürekli bir şeylere kulp takmak, eleştirmek keyif verebilir. Eğer bir şeyinizi kaybederseniz, Başak burcu güneybatıyı sembolize ettiğinden, bulunduğunuz yerin güneybatısını kontrol etmenizi tavsiye edebilirim. Bu Yeni Ay zamanı evinizde, gardırobunuzda sonbahara yer açmak için temizlik ve hazırlık yapmak için de şahane bir dönemdir. Salçalar, biberler, konserveleri hazırlamak için de ideal zamanlardır.

İş ortamında sistem ve analiz gerektiren işlerde, dosyalama, kategorize etme, muhasebe, bütçe, bilgisayar sistemleri veya stok kontrol gibi işlerle ilgilenmek yerinde olur. Ev hanımları için de oldukça verimli geçebilecek bu Yeni Ay, rutin işlerle ilgilenip, temizlik yapmak, işlerinizi, evinizi yoluna koymak, iş planı çıkarmak, dağınıklıkları toparlamak, yarım kalan işleri bitirmek, bozuk olan aletlere tamir ve bakım yaptırmak, çamaşır ve ütü gibi işleri halletmek için güzel bir süreç. Ayrıca sağlık kontrolleri, doktor ziyaretleri yapmak, fırında ekmek türü hamur işleri yapmak, vitamini bol, tahıllara yönelik özlü yiyeceklerle ve besinlerle bünyenizi korumak, midenize özen göstermek içinde uygundur. Endişelenmeye daha müsait olacağız, detaylara takılabilir, bir işi hallederken mükemmel olmak için gayret sarf edebilirsiniz.

Hizmet etmek, kendimize bakmak, sağlık konularıyla ilgilenmek, iş ve çalışma ortamında verimliliği artırmakla ve planlarımızı mükemmelleştirmekle uğraşabiliriz. Balık ve Başak burcu aksında meydana gelen gökyüzü olayları ruh ve beden, fiziksel bakım ve sağlık, yapmamız gereken görevleri ele almak, dağıldığımız noktaları toparlamak, ruhumuzun ve bedenimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gerekeni yapmak üzere bir takım kararlar alabiliriz. El emeğini, sezgileri, sanatçı tarafımızı, duygularımızı işin içine katarak çalışmaya yönelebiliriz. Şifa ve spiritüellik içeren konulara eğilerek ruhumuza iyi gelen çalışmalar yapabiliriz. Sosyal hayatımızda, ortaklıklarda, evlilikte uyum sağlamak, alttan almak ve denge kurmak için doğru kararı almak zor gelebilir. Güvenlik alanımızdan çok çıkmak istemeyeceğiz. Maddi konularda sağlam adımlar atmak durumunda olduğumuzu hissedeceğiz.

Özellikle bu Yeni Ay’da işin içinde hem Venüs hem Mars hem de Merkür yer almakta.

Yeni Ay’da ‘Alule Australe’ sabit yıldızı olduğundan, aslında genel olarak sessiz, sakin, etrafımızda gelişen olaylara Güzelleşmek, bakım yapmak, diyet ve spora başlamak için harika zamanlar iken diğer yandan, yeni bir şeyler yazmaya başlamak, imzalar atmak, eğitimlere başlamak için de uygun bir dönemde olacağız.karşı biraz şüpheci yaklaşabiliriz. Eğer ki birileri bizim huzurumuzu bozarsa işte o zaman bunun karşılığını güçlü bir şekilde verebiliriz. Bu Yeni Ay zamanı adeta bir köle gibi çalışacağımız, günlük bir takım angarya işlerin çok daha fazla artacağı bir zamana işaret etmekte. Normal şartlar altında Başak burcunun müşkülpesent hali ile bir işe başlamadan önce kılı kırk yarar halde olmamız gerek; fakat işin içinde bu defa bir Uranüs olduğundan dolayı, her türlü şüphe, güvensizlik modundan çıkıp hızlı ve sıradışı metodlar kullanarak harekete geçebileceğimize işaret etmekte.

SAĞLIK OLARAK

Sağlığımızla ilgili özellikle bağırsaklarımıza dikkat etmeliyiz, bu daha hassas olabilirler. Bunun yanı sıra dalak ve pankreas da bu Yeni Ay zamanı hassas olabilir. Özellikle bu organlarla ilgili müdahale olunması gerekebilir. Bağırsak sorunları, kabızlık, ishal gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni Ay’da işin içinde hem Venüs hem Merkür hem de Mars bulunmakta. Öncelikle Venüs olduğundan dolayı, diyete başlamak, yediklerimize çeki düzen vermek, sağlıklı beslenmeye doğru hayatımıza yön vermek için uygun süreçteyiz. Dışarılarda yemekler yemek yerine belki artık yemeklerinizi evde yapmak istersiniz, sağlıklı beslenmeye buradan başlarsınız.

Belki hayvansal gıdalar yerine daha çok tahıl, organik ve bitkisel beslenmeye başlarsınız. Tabii işin içinde Mars olduğu için, bağışıklık sistemimize de dikkat etmemiz gerek. Uçuklar ve virüsler problem olabilir. Gökyüzünde bu denli güçlü Başak vurgusu varken, salgın hastalıkların da artması çok olasıdır. Bu yüzden takviye ve vitaminlerle bedenimizi daha güçlü hale getirebiliriz. Stresin, kafaya takmanın, endişenin hastalıkların en büyük dostu olduğunu da unutmamak gerek. Zira bu Yeni Ay sürecinde ister istemez zihnimiz daha endişeli ve kafaya takan bir modda çalışabilir. Özellikle bu Yeni Ay içinde zihnimize de iyi bakmak, rahatlatmak ekstra önem kazanacaktır.

Yeni Ay 6. derecede olacağından dolayı bu derece boşaltım sistemi ve rektum ile ilgilidir. Boşaltım sistemi rahatsızlıkları, rektum ile ilgili hassasiyetler ortaya çıkabilir. Yeni Ay’da Thuban yıldızı etkin olacak. Bu yıldız, yanlışlıkla zehirlenmekle ile ilgilidir. Bu yüzden tam da bu Yeni Ay zamanı yediklerimize ve içtiklerimize ekstra dikkat etmemizde fayda var.

İLİŞKİLER VE AŞK

Bu Yeni Ay’ın belki de en önemli vurgusu “aşk” üzerine olacaktır. Zira göksel iki aşık Venüs ve Mars bu Yeni Ay’da birlikte hareket edecekler. Diğer yandan da Uranüs bu ikiliye destek olacak.

Bekar olanlar, bu Yeni Ay size kalıcı, uzun süreli ve güvenli bir aşkı hayatınıza dahil edebilir. Unutmayın ki bu kadar güçlü Başak vurgusunun olduğu bir Yeni Ay’da başlayan ilişkilerin temeli “mükemmeliyetçilik” teması üzerine kurulu olacaktır. Her şeyin her an mükemmel ve eksiksiz bir şekilde olmasını arzu ederiz. İlişkilerin temeli hizmet etmek, faydalı olmak üzerine kurulu olacaktır. Bu defa birbirimize yardım ve hizmet için, anlayışla, alçak gönüllülükle destek vereceğimize işaret ediyor. Karşımızdaki kişileri en ince detayına kadar inceleyeceğimiz, detaylarıyla konuşacağımız ve somut kararlarla işte, aşkta ve maddi konularda ilerleyeceğimiz görülmekte. Özellikle de bekar Başak, Balık, Boğa, Oğlak ve yükselen burçları bu olanlar için ekstra şanslı bir gökyüzü olayı var.

Diğer yandan mevcut ilişkilerimizde ki sorunları gerçekçi bir bakış açısı ile masaya yatırmak, tüm inceliği ve detayları ile konuşup somut sonuçlar almak içinde gökyüzü bu Yeni Ay’da destekleyici bir rol oynayacaktır. Fakat hem Venüs hem de Mars'ın birlikte olması, hissedilir derecede libidoyu arttırırken diğer yandan çapkınlık oranlarında da arttırıcı bir etki yaratabilir. Beğenmek ve beğenilme arzusu da buna paralel bir şekilde artabilir. Yeni insanlarla tanışmak daha heyecan verici olacaktır. Bir de bu Yeni Ay’a Uranüs eşlik edeceğinden dolayı; ilişkilerde denenmemiş ve heyecan verici konulara yönelebilir, daha önce yapmadığınız bir çok eylemi yapabilirsiniz. Bekar olanlar ise sıra dışı mekanlarda, sıra dışı kişilerle çok hızlı ilişkilere başlayabilirler.

Sevgiler…

Dinçer Güner