Başak burcunda süper Dolunay: Türkiye ve dünya nasıl etkilenecek?

9 Mart'ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu süreçte Başak burcu sembolizmleri etkin olacak. Neptün ve Jüpiterin de eşlik edeceği bu Dolunay'da önce dünyayı sonra ise Türkiye'yi nelerin beklediğini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar,

9 Mart günü Başak burcunun 19. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunaya hem Neptün hem de Jüpiter eşlik edecek.

Şimdi bu Dolunay Başak burcunda olduğu için, evrende Başak sembolizminin daha çok görünür olacağına, hayatımızı daha çok başak sembolizminin etkin olacağına işarettir. Başak burcu dünya astrolojisine göre bilgi, kütüphaneler, sağlık sektörü, sağlıklı beslenme, tahıl ürünleri, çiftçilik, diyetisyenler, sağlık koçları, hizmet sektörü, işçi kesim, sendikalar, işçilerin güvenliği ve sağlığı, toprakla ilgili her türlü işler, eleştirmenler, meslek edindirme kursları, sosyal hizmetler, eczacılık, ilaçlar, sendikalar, salgın hastalıklar, temizlik ve hizmet sektörü, fırınlar, ekmek, ve erler Başak burcu ile sembolize edilir. Bu Dolunay’ın önce dünya sonra Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir ona bir göz atalım.

DÜNYA ÜZERİNDE

Bulaşıcı hastalıklarda gözle görülür artışlar söz konusu olabilir. Beslenme, ekin alanları, tarım alanları, tarım ürünleri ile ilgili, ilgi çekici haberler yapılabilir. İşçi sınıfının çalışma koşulları, ücretleri ile ilgili talepleri artabilir. Ekin alanlarında ve tarım yapılan yerlerde yangınlar söz konusu olabilir. Sol eğilimli partilerin daha çok seslerinin yükseleceği bir dönem. Çevre temizliği, doğal kaynakların kullanımına ilişkin bilinçlendirme kampanyaları başlayabilir. Dolunay’da işin içinde Neptün ve Jüpiter olduğundan dolayı, bir süredir dünyada korku ve endişe yaratan korona virüsün yayılma hızı birden artabilir ve daha çok korkuya neden olabilir. Jüpiter ve Neptün etkili bir Dolunay olacağından dolayı, dini konularda önemli gelişmeler ortaya çıkabilir. Eskiye, geçmişe, tarihe dair bir takım gömülü kalmış olan tarihi parçalar da ortaya çıkabilir. Ama din ile ilgili korku verici bir durum da aynı şekilde meydana gelebilir. Belki bir dini lider, din adamının başına bir şey gelmesi gibi. Çünkü bu Dolunay’da Denebola yıldızı da etkin olacak ve bu yıldız çokça bela işler, ölümler ve suikastlerle ilişkilidir. Ya da dini veya inanç anlamında toplulukları kandıracak, dolandıracak türden olaylar da meydana gelebilir. Tabii bir takım skandalların da ortaya çıkması beklenen bir durumdur. Özellikle bu skandallar din, inançla ilgili ya da ekonomik anlamda olabilir. Ya da belki de salgın olan korona ile ilgili skandal bir takım gelişmeler ortaya çıkabilir. Ekonomik olarak belirsiz, dalgalı ve güvensiz bir zemin olduğunu söylemek yanlış olmaz. İşin içinde Denebola yıldızı olduğu için krallar, kraliçelerle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Vefat haberleri duyabiliriz. Ayrıca dünya üzerine ayaklanma sesleri, suikastler de söz konusu olabilir. Ahlaksız durumlar meydana gelebilir. Yine seller, su baskınları, denizlerden gelebilecek tehlikeler, boğulma söz konusu olabilir.

TÜRKİYE ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE İSE

Dolunay Türkiye'nin 4. evine düşmekte. 4. ev muhalefet, topraklar, madenler, gayrimenkul konuları, tarım ve mahsuller demektir. Özellikle besin öğeleri, beslenme, sağlıklı beslenme, gıda, tarım ürünleri ile ilgili çok daha fazla habere rastlayabiliriz veya bu alanlarla ilgili uygulamalar, çalışmalar söz konusu olabilir. Dolunay Başak burcunda olduğundan dolayı, sağlık ve hizmet sektörüyle ilgili sonradan yeniden değişebilecek uygulama ve kararlara da işaret edebilir. Bu dönem muhalefette yanlış adımlar, kararlar söz konusu olabilir. Bir takım konular kör noktalara düşebilir ve yanlış yönlendirilebilirler. Diğer ülkelerle ticari anlamda anlaşmalar söz konusu. Benzine ve motorine zam gelebilir.