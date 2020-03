Başak burcunda süper Dolunay’ın bireysel etkileri

9 Mart Pazartesi günü Başak burcunda, Jüpiter ve Neptün'ün de destekleyeceği bir Dolunay meydana gelecek. Peki bu Dolunay aşk, kariyer, sağlık konularını nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Merhaba Hepinize;

9 Mart günü Başak burcunun 19. derecesinde işin içinde hem Neptün hem de Jüpiter'in olduğu bir süper Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’ın bireysel etkileri neler olacak bir göz atalım…

BİREYSEL ETKİLER

Başak burcu teması ağır basacağından dolayı, daha titiz, detaycı ve eleştirel yaklaşabiliriz. Mükemmele ulaşmak için daha çok çalışmak zorunda kalabilir, pratik, akılcı ve mantıklı çözümler ile hayatımızı kolaylaştırmaya çalışabiliriz. Derin analiz gerektiren işlere yönelmek ve buna benzer sorunları halletmek için uygun bir süreçtir. Kapris, sabırsız davranışlar, sürekli muhalif olmaya çalışmak bizleri zor duruma sokabilir. Her şeyden nem kapma, kuruntu yapmak için ideal bir dönem. Sürekli bir şeylere kulp takmak, eleştirmek keyif verebilir. Eğer bir şeyinizi kaybederseniz, Başak burcu güneybatıyı sembolize ettiğinden dolayı bulunduğunuz yerin güneybatısını kontrol etmenizi tavsiye edebilirim. Bu Dolunay zamanı, uzun süredir ertelediğiniz bahar temizliğini yapmak veya dolap temizliği yapmak için de uygundur. Ev hanımları için de oldukça verimli geçebilecek bu Dolunay, rutin işlerle ilgilenip, temizlik yapmak, işlerinizi, evinizi yoluna koymak, iş planı çıkarmak, dağınıklıkları toparlamak, yarım kalan işleri bitirmek, bozuk olan aletlere tamir ve bakım yaptırmak, çamaşır ve ütü gibi işleri halletmek için güzel bir süreç. İşlerinizi hızla halledebilirsiniz. Ayrıca sağlık kontrolleri, doktor ziyaretleri yapma, fırında ekmek türü hamur işleri yapma, vitamini bol, tahıllara yönelik özlü yiyeceklerle ve besinlerle bünyenizi korumak, midenize özen göstermek, diyet yapmak için uygun bir dönem olacak. Endişelenmeye daha müsait olacağız, detaylara takılabilir, bir işi hallederken mükemmel olmak için gayret sarf edebilirsiniz.

Dolunay’da işin içinde Neptün de yer alacak. Neptün ise mistik her türlü konuyu, hayalperest olma halini, kurban ve kurtarıcı ilişkisini, her şeye karşı muazzam bir duyarlı olma halini, rüyaları, aldanma ve aldatılma gibi temaları, bağımlılık yapan her türlü konuyu, yaratıcı olmayı, kendimizi bir şeye adamayı, belirsiz ve karmaşık durumu, şefkat, merhamet, özverili olmak, organize olamamak, dağılmak, idealize etmek, sembolleri, alınganlığı, unutkanlığı sembolize eder. Dolunay zamanı, bir yanımız hayallere dalmak isterken bir yanımız ise gerçeklerle boğuşacak belli ki. Mistik, spiritütel konuları analitik ve gerçekçi bir bakış açısı ile ele almaya başlayabiliriz. Bu dönem bir şeylerin alışkanlığına dikkat edilmezse bağımlılığa dönüşebilir. Kendimizi herhangi bir konuya karşı kurban durumuna düşürmeyin, dikkat edin. Belirsiz, karmaşık gibi görünen konulardan ya uzak durun ya da akılcı çözümler üretmeye bakın. Belli ki kafamız karışık olacak, unutkanlıklar, hesap hataları, yanlış kararlar ve bir şeyler sıkça kör noktamıza düşebilir. Aceleci kararlardan uzak durmakta fayda var.

Neptün sebebiyle içsel arzularımızın oldukça farkında olsak bile gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimize ulaşmak için tembellik edebileceğimize işaret eden bir Dolunay sürecindeyiz. Bu dönemde içimizdeki irade gücümüzü güçlendirmek için çaba harcayacağız, hedeflerimize ulaşmak için sahip olduğumuz organizasyon yapmak planlamak ve düzenlemekle ilgili yeteneklerimizi hayata geçirmek biraz güç gelebilir. Bu potansiyeli pozitife çevirmek için yüceldiği burçta yer alan Mars ve Oğlak burcunun enerjisi bize destek verecektir. Sebatla doğru planlama ile zaman yönetimi yaparak başarılı olmamız çok mümkün. Başak burcu hizmet etmek alçak gönüllü olmak başkalarının hedeflerine yardımcı olmak için bize bu dönemde destek birimi görevi yükleyebilir.

Tabii ki işin içinde Neptün olduğundan dolayı, bir noktada sezgiler oldukça güçlenecek ve yaratıcı çalışmalar da yapabileceğimiz bir süreç olacak. Yalnız kalmak, enerjinizi tüketecek ve depresyonda, korkmuş veya hasta hissetmenize neden olacak negatif kişilerden uzak durmak iyi olacaktır. Dolandırılma ve kandırılma hikayelerine karşı dikkat etmek gerekir. Sezgisel yanınızın artacağı, hayal gücünüzün, rüyalarınızın, duygusallık ve romantizmin güçlü olacağı, evrensel bilince, kolektif sevgiye açık, inançların spritüel ve manevi konuların ön planda olacağı bir süreç olacak. Yalnız bu konularla ilgili de savunmasız kalabiliriz. Şarlatan, yaptığı işin uzmanı olmayan spiritüelistlerin eline düşebilir ve kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Hayır işleri yapmak, topluma faydalı bir şeylerle ilgilenmek için de güzel bir dönemdir. Bu korkularınızın üstesinden gelmek için iyi bir Dolunay süreci olacak. Bu, aynı zamanda kendi zayıflıklarınızı kabul etmek ve kendinizi affetmek için iyi bir Dolunay’dır. Bu ruhsal, ahlaki ve etik açıdan büyümenize yardımcı olacaktır. Dolunay’a Oğlak burcundaki Jüpiter'in de destekleyici bir açısı olacak. Bu sosyalleşme ihtiyacını, duygularımızı sevdiklerimizle paylaşmanın önemine işaret etmekte. Evinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz, ev değiştirmek, taşınmak içinde uygun bir zamandır. Müzik dinleyin, yüzün, rahatlayın ve her şeyi çok fazla ciddiye alıp kafanıza takmamaya çalışın.

KARİYER VE PARA

İş ve parasal konularda bir yanımız kendimize çeki düzen vermek, işleri yoluna koymak isterken bir yanımız da hiçbir iş yapmadan yatmak, uyumak, tembellik etmek isteyecek. İşin içinde Neptün olduğundan dolayı bu dönem iş ve para konularında da kafanız karışabilir, olayları gerçekçi değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Güvenmediğiniz etmediğiniz hiçbir sanal platformdan alışveriş yapmayın. İş ortamında sistem ve analiz gerektiren işlerde, dosyalama, kategorize etme, muhasebe, bütçe, bilgisayar sistemleri veya stok kontrol gibi işlerle ilgilenmek yerinde olur. Daha çok yaptığımız işlerle ön plana çıkabiliriz. İş ortaklıklarında yaptıklarımızın karşılığını almak ve beklentilerimizin karşılanması bakımından karşımızdakilere isteklerimizi yansıtmak konusunda net ve objektif olmak zorundayız. İş ve para konusunda akıllıca karar vermek zor olabilir, duygular ve aklın çatışması içine girebiliriz. Bu yüzden dışarıdan objektif bir değerlendirme almayı ihmal etmeyin. Olası yeni iş tekliflerinde kendinizi sağlama almayı da unutmayın, hata ve yanılma payı yüksek zamanlardayız. Oğlak burcundaki Jüpiter de Dolunay’a destek olacağından dolayı, iş konularında kör noktalarımız olsa bile çabuk toparlanabileceğimizi, maddi konularda güzel fırsatlarında ortaya çıkabileceğine işaret etmekte. Karşılıklı saygı ve anlayış, çok başarılı iş ortaklıklarına yol açabilir. Güçlü ve söz sahibi insanlardan destekler alabiliriz. Dolunay zamanı olası gelen iş tekliflerinde yabancılarla ilgili ya da yurt dışı bağlantılı işler olabilir.

AŞK VE İLİŞKİLER

Evlilikte ve hayatımızdaki özel kişilerle kurduğumuz ilişkilerde yaptıklarımızın karşılığını almak ve beklentilerimizin karşılanması bakımından karşımızdakilere isteklerimizi yansıtmak konusunda net ve objektif olmak zorundayız. Ya da karşımızdaki insanı fazlaca idealize edebilir ve hatalarını göz ardı etmeye eğilimli olabiliriz ama bunu yapmayın. İlişkiler gezegeni Venüs bu Dolunay’da Uranüs ile kavuşumda olacak. Sağlam ve köklü bağlar kurmak için hem somut bir tutumla davranışlarımızı dengelemeli, belirsizliklerden kaçınmalı ve elimizden geldiği kadar ne istediğimizi karşımızdakilere açıkça belirtmeliyiz ki hayal kırıklığı yaşamayalım. İlişkilerde karşımızdaki kişiyi memnun ve mutlu etme odaklı olacağımız bir süreç olacak.

SAĞLIK OLARAK

Başak burcunun sembolize ettiği organlara bu Dolunay zamanı daha çok dikkat etmemizde fayda var. Bağırsaklar, bağışıklık sistemine dikkat etmek gerek. Psikolojik olarak her şeyi kontrol etmek ve anı kaçırmak, hayattan yeteri kadar tat alamamak gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Karın ağrıları meydana gelebilir. Yine pankreas, karaciğer, kolon, dalak hassaslaşabilir. Bu dönem olabildiğinde bol tahıllı, sağlıklı, az yağlı ve baharatlı gıdaların tüketilmesinde yarar vardır. Kabızlığa veya ishale dikkat edilmeli. Bu dönem başlanacak diye her zamankinden çok daha etkili olacaktır. Yine işin içinde Neptün olduğundan, zehirlenmelere dikkat edin. Hafta boyunca ilaçlar, yedikleriniz, deniz ürünlerini tüketirken ekstra dikkat etmenizde fayda var. Hastalığa ve enfeksiyona daha duyarlı olabileceğinizden dolayı, iyi hissetmiyorsanız ekstra önlemler alın. Olası alacağınız alkollerin çok daha hızlı etki edebileceğini de aklınızdan çıkarmayın. Dolunay 19. derece Başak burcunda gerçekleşecek. Karaciğer ve safra kesesine işaret ediyor bu derece. Karaciğerinizi yoracak, daha fazla yağlanmasına neden olacak gıdalardan uzak durmakta fayda var. Yine bu Dolunay zamanı safra kesesi ile ilgili sorunlar söz konusu olabilir.