Başak burcunda Yeni Ay haftası: Özveri ve temkin ile iyi bir yaşam!

Bu hafta Başak burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Başak burcu; enerjik ve şanslı olmasının yanı sıra temkinli olması gereken bir dönemde olup, özveri ile yeni baslangıçlara adım atmak için iyi bir zamandadır. Bu Yeni Ay'ın burçlar üzerindeki etkileri neler olacak? Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu hafta ne gibi etkiler altında olacağımızı kaleme aldı.

Başak burcunda gerçekleşecek bu yeni başlangıçlar zamanında hayatımızdaki iş ve çalışma, günlük hayat düzeni ve sağlık konularında kendimizi daha iyi şartlara kavuşturmak için adım atabiliriz. Çalışma hayatımızda emeğimizi akıttığımız işlerde başarı elde etmek için şansımız olacak çünkü bu Yeni Ay iş ve çalışma disiplinini sembolize eden Satürn ile olumlu açı içinde yer alıyor.

Yeni Ay’ın yönetici gezegeni Merkür bu tarihte Terazi burcunda yer alıyor ve kurduğumuz iş ilişkilerinde, sosyal bağlarda, ikili ilişkilerde alçak gönüllü olmak, karşımızdakine önce sen demek, adil olmak, medeni bir tutum yansıtmak için enerjimiz olacak. Başak hizmet etmek ve özveri ile işleri yoluna koymakla alakalı bir burçtur ve bu özelliklerini hayatımıza geçirebileceğimiz bir dönemdeyiz. Merkür'ün Jüpiter ile karesi abartıdan kaçınmamız gerektiğini, karşımızdakilere tutabileceğimizden daha fazla söz vermememizi öğütlüyor. Bu dönemde ayrıca mücadele gezegeni Mars’ın geri harekette bulunması enerjimizi daha iyi yönetmemiz gerekliliğine işaret ediyor. İnsanlara yardım ve hizmet duygusuyla hareket ederken kendimizi gereğinden fazla yormaya ve sonucunda enerjimizin tükenmesine ve içten içe bu duruma öfkelenip sesimizi çıkarmamaya maruz kalabiliriz. Bu anlamda bize aşırı yük bindirecek ve yapabileceğimizden daha fazlasını bize talep edecek insanlara veya iş yüküne karşı temkinli yaklaşmalıyız. Sağlığımızı koruyacak yöntemlere ilgi duyacağımız, sağlıklı beslenmeye yöneleceğimiz veya gerekiyorsa doktor kontrollerimizi yaptıracağımız, genel olarak iyi yaşamakla ilgili kararları alabileceğimiz bir Yeni Ay dönemindeyiz. Bakalım burçları nasıl etkileyecek?

Koç: Bu ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi, evcil hayvanlarını sembolize eder. Demek ki yeni ay sürecinde yeni iş projeleri gündeme gelebilir, yeni evcil hayvanlar alabilir, ev hayvanlarımızla ilgili konulara odaklanabilir, iş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabilir, kişisel sağlığımıza da ekstra dikkat kesileceğimiz bir hafta olacak. Devamı…



Boğa: Genel olarak titiz, detaycı, mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz. Özel hayatta bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir. Özel hayatta bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir açıkçası. Yeni tanışabileceğiniz kimselerin size verdiği bilgileri farklı noktalardan doğrulamayı ihmal etmeyin bence. Devamı…

İkizler: Evinizde şöyle bir detaylı temizlik yapmak, köklerinizi araştırmak, aile büyükleriniz ile bir araya gelmek için harika. Evinizi, yaşadığınız alanı düzenlemek, tertiplemek, elden geçirmek, bakım ve onarım gerektiren noktaları halletmek içinde gökyüzü destekleyici olacaktır. Ailenize karşı veya evi paylaştığınız kişilere karşı biraz daha az eleştirel olmaya dikkat ederseniz iyi olur. Veya en azından eleştirilerinizi ifade ederken kalp kırmamaya özen gösterin. Devamı…



Yengeç: Yeni ay etkisi ile, hayatınızda bilgileri tasnif etmek, düzenlemek, ajandanızı temize çekmek, telefonunuzun datasını düzenlemek, maillerinizi düzene sokmak, kardeş-kuzenlerinizle vakit geçirmek, yeni bir eğitime başlamak, bir şeyleri satmaya-pazarlamaya hazırlanmak için destekleyici olacaktır. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Eşinizden, ortağınızdan, partnerinizden fikirsel anlamda destekler alabileceğinize işaret etmekte. Devamı…



Aslan: Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu yeni ay döneminde odak noktanız daha çok kazançlarınız üzerinde olacak. Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Devamı…

Başak: Öncelikle iyi haberle başlayalım, yeni ay hemen sonra diyete başlayabilir ve hızla kilo verebilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizi toparlamak, yeni kararlar almak, yarım kalan işlerinizi bitirmek, fiziksel olarak yeni bir şeyler denemek için destekleyici olacaktır. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Aşk hayatınıza ilişkin önemli haberler alabilirsiniz, görüşmeler gerçekleşebilir, çocuklarınızın hayatına ilişkin keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamı…



Terazi: Bu hafta özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Bağırsaklarınız, midenizle ilgili sorunlar çıkabilir, ilaçların yan etkileri daha güçlü bir şekilde görülebilir, zehirlenmeler olabilir, uyku bozuklukları oluşabilir vb. Bunun yanı sıra sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir. Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir, hayal kırıklıkları oluşabilir. Devamı…



Akrep: Bu yeni ay haftasında dostlarınızın dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çözümler yaratmak, yeni insanlarla tanışmak, dostlarınız da sevmediğiniz özellikleri dile getirmek, kalabalık gruplarla eğlenceli aktiviteler içinde olmak için harika etkiler mevcut. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Önemli bir sözleşme veya anlaşmanın işaretine benziyor. Devamı…



Yay: Genel olarak, iş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Son 10-15 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa artık bu hafta o işleri tamamlama, toparlama zamanı olacaktır. Yeni iş başvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz. Devamı…



Oğlak: Hafta boyunca seyahatler organize edebilir, eğitimlere-seminerlere katılabilir, vize-pasaport işlerinizi halledebilir, hukuksal anlamda destek alabilirsiniz. Hafta boyunca, ruhsal konular, spirütel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz. Devamı…



Kova: Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarını varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilir, kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim biraz ama panik yapmayın. Devamı…



Balık: Kurduğunuz ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bir takım kararlar vermenin arefesinde olabilirsiniz, bu bir ortaklığı veya ilişkiyi bitirmek veya yeni bir şeyler başlatmak adına olabilir. Yeni anlaşmaların, sözleşmelerin gündemde olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Eğer ki yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacaksa tüm maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun, işinize gelmeyen noktalar varsa bunları değiştirmeye çalışın. Devamı…