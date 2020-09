Başak Burcunda Yeni Ay: Yeni düzenlemeler geliyor!

17 Eylül perşembe günü Başak burcunun 25. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Satürn eşlik edecek. Copula sabit yıldızı da bu Yeni Ay’da etkin olacak. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, detaylarıyla kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

Başak Yeni Ay’ları genelde hayatımızda derleme, toparlama, düzenleme, ayrıştırma, gereksiz olanları dışarı atma, diyet yapma, temizlenme, arınma, detox, hizmet verme, memnuniyet yaratma, angarya işlerle ilgilenme, detaylı işlerle zihnimizin meşgul olduğu bir dönemdir.

Bu Yeni Ay’la birlikte hayatımızda dağılan ve düzene ihtiyacı olan her ne var ise harekete geçmek için şahane bir zamandır. Bu eviniz olur, ofisiniz olur, bilgisayarınız olur, mutfağınız olur…vs fark etmez ama gözünüze batan ama bir süredir ellemek istemediğiniz neler varsa kolları sıvama zamanı olduğunu gösterir bizlere. Gereksiz ve işe yaramayan her ne varsa attığımız, azalttığımız, ayrıştırdığımız bir zaman dilimidir. Bu bazen işlevini kaybetmiş datalarımız olur, bazen uzun süredir artık giymediğiniz eşyalarımız olur, bazen de evimizde kullanmadığımız eşyalarımız olabilir. Ama artık bize hizmet etmediğini düşündüğümüz her ne varsa temizleme, arınma, azaltma zamanına işaret eder. Bu her zaman ev-iş yeri gibi mekanı ilgilendiren alanlarda olmak zorunda değil. Bu temizlenme işlemini bedenimizde de yapabiliriz. Diyete başlayabilir, detoxlar yapabilir, sağlıklı beslenme düzenine geçmeyi arzu edebiliriz. Salçalar, biberler, konserveleri hazırlamak içinde harekete geçebiliriz. Yalnız bu dönem etrafımızdaki insanları eleştirirken abartmamaya özen gösterin.

Yaptığımız her türlü işte ister istemez en iyiye en mükemmele ulaşma çabası artmaya başlar. Her ayrıntıya her zamankinden çok daha dikkat etmeye başlarız ya da hayat bize detaylara dikkat etmek zorunda kaldığımız işleri önümüze çıkartıverir. Bu dönem sevdiklerimize daha çok hizmet etmeye ve onları memnun etmeye çalışabiliriz. Elbette bir çok yapmak istemediğimiz ama ihalesi bize kalacak bir takım angarya işlerle de ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Zamanımızım bir çoğunu el oyalayan işlerle geçirebiliriz. Ya da yarım bıraktığımız, önceden başladığımız işleri bitirmek için harekete geçebiliriz.

Bu dönem kişisel sağlığımıza her zamankinden daha fazla önem vereceğimiz bir zamandır. Farkında olmadan bedenimizi çok daha fazla dinleyebiliriz. Özellikle bağırsaklarımızın hassaslaşabileceği bir zamandır. Bu yüzden yediklerimize, içtiklerimize belki biraz daha dikkat etmemizde fayda olabilir. İshal ya da kabızlık gibi durumlar başımıza gelebilir. Doktor kontrollerinizin zamanı geldiyse eğer aksatmamanızı tavsiye ederim. Başak burcunun 25. derecesi karaciğer ile ilgilidir. Karaciğeri bu yeni ay zamanı çok yormamak yerinde olacaktır.



Başak burcunda gerçekleşecek bu yeni başlangıçlar zamanında hayatımızdaki iş ve çalışma, günlük hayat düzeni ve sağlık konularında kendimizi daha iyi şartlara kavuşturmak için adım atabiliriz. Çalışma hayatımızda emeğimizi akıttığımız işlerde başarı elde etmek için şansımız olacak çünkü bu Yeni Ay iş ve çalışma disiplinini sembolize eden Satürn ile olumlu açı içinde yer alıyor. Yeni Ay’ın yönetici gezegeni Merkür bu tarihte Terazi burcunda yer alıyor ve kurduğumuz iş ilişkilerinde, sosyal bağlarda, ikili ilişkilerde alçak gönüllü olmak, karşımızdakine önce sen demek, adil olmak, medeni bir tutum yansıtmak için enerjimiz olacak. Başak hizmet etmek ve özveri ile işleri yoluna koymakla alakalı bir burçtur ve bu özelliklerini hayatımıza geçirebileceğimiz bir dönemdeyiz. Merkür'ün Jüpiter ile karesi abartıdan kaçınmamız gerektiğini, karşımızdakilere tutabileceğimizden daha fazla söz vermememizi öğütlüyor. Bu dönemde ayrıca mücadele gezegeni Mars'ın geri harekette bulunması enerjimizi daha iyi yönetmemiz gerekliliğine işaret ediyor. İnsanlara yardım ve hizmet duygusuyla hareket ederken kendimizi gereğinden fazla yormaya ve sonucunda enerjimizin tükenmesine ve içten içe bu duruma öfkelenip sesimizi çıkaramamaya maruz kalabiliriz. Bu anlamda bize aşırı yük bindirecek ve yapabileceğimizden daha fazlasını bizden talep edecek insanlara veya iş yüküne karşı temkinli yaklaşmalıyız. Sağlığımızı koruyacak yöntemlere ilgi duyacağımız, sağlıklı beslenmeye yöneleceğimiz veya gerekiyorsa doktor kontrollerimizi yaptıracağımız, genel olarak iyi yaşamakla ilgili kararları alabileceğimiz bir yeniay dönemindeyiz.

Yeni ay zamanı Güneş ile Satürn arasında ise uyumlu bir görünüm olacak. Hayatı daha fazla ciddiye alabileceksiniz, girişilecek işlerde istikrar ve başarı ortamı daha yüksek olacaktır. Yeni iş girişimleriniz olacak ise Yeni Ay zamanını değerlendirebilir, kullanabilirsiniz. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için idealdir. Amaç ve hedef odaklı olmaya işaret eder, hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Eğer terfi gibi bir konuşma yapacaksanız 17 Eylül ve sonrasını kullanmanızı tavsiye ederim. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi gerçeğe çok daha rahat dönüştürebilirsiniz, hayata geçirebilirsiniz. Kariyer planlaması için çok uygun bir zaman olacaktır sizler için. Acil durumlar, çatışma ve krizleri rahatlıkla çözebileceğinizi ve etkilenilmeyeceğini göstermektedir. Yeni Ay zamanı üstleneceğiniz her sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hayatınızın gidişatını, kurduğunuz hayatı ve içinde bulunduğunuz çevreyi değerlendirip istediğiniz yapılanmayı gerçekleştirebilirsiniz. Yeteneklerinizi ve sebatkâr yanınızı işinize aktararak kolay bir akışla çalışabilirsiniz. Eğer kısıntı yapmak veya yeniden planlamak gereken bir alan varsa bunu rahatlıkla yapabilirsiniz, başkalarına da bu konularda tavsiye verebilirsiniz. Yeni Ay’da Copula sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız Ay ve Venüs doğasında bir sabit yıldızdır. Bu yıldız kamu işlerine işaret eder öncelikle. Bu dönem kamuda halletmeniz gereken önemli işleriniz var ise hızlıca harekete geçebilirsiniz. Seyahat etmek, gezmek, evlenmek için iyi bir zamandır.



DÜNYA VE TÜRKİYE;



İşin içinde Başak burcu olduğundan dolayı, Başak burcunun sembolize ettiği konular ön plana çıkacaktır. Bunlar ise; Bilgi, kütüphaneler, sağlık sektörü, sağlıklı beslenme, tahıl ürünleri, çiftçilik, diyetisyenler, sağlık koçları, hizmet sektörü, işçi kesim, sendikalar, işçilerin güvenliği ve sağlığı, toprakla ilgili her türlü işler, eleştirmenler, meslek edindirme kursları, sosyal hizmetler, eczacılık, ilaçlar, sendikalar, salgın hastalıklar, temizlik ve hizmet sektörü, fırınlar, ekmek, ve erler/askerler.

Besin öğeleri, beslenme, sağlıklı beslenme, gıda, tarım ürünleri ile ilgili çok daha fazla habere rastlayabiliriz veya bu alanlarla ilgili uygulamalar, çalışmalar söz konusu olabilir. Sağlık- hizmet sektörü bu yani Ay’ın merceği altında olacak. Bu sağlıklı beslenme, diyet, cinsel yaşam, ilaçlarla ilgili önemli konular vurgulanabilir. Dünya üzerinde işçilerin sesleri yükselebilir, işçilerin talepleri artabilir, işçilerin ve hizmet sektörü çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler söz konusu olabilir. Tabii bu Yeni Ay’a Satürn eşlik edeceğinden dolayı, bu da düzen getirmek ve sorumlulukların artması anlamına gelir. Sağlık sektöründe, işçi kesim, ilaçlar, tarım ve çiftçilikle ilgili konularda yeni kurallar, var olan kuralların revize edilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Korona ile ilgili tıbbi anlamda yeni bakış açıları gelişebilir, tedavi metodları ile ilgili yeni düzenlemeler oluşabilir. Aşırı çalışmalarının hız kazanabileceğini söylemekte pek yanlış olmaz. Yalnız çiftçiler, sağlık çalışanları ve işçilerin iş yükleri de bu dönem oldukça artabilir.



Türkiye haritasında ise bu Yeni Ay 4. Ev dediğimiz bir alanda olacak. Bu alan muhalefet, tarım, topraklar, toprak güvenliği, yer altı kaynakları, madenler, depremler ile ilgilidir. Bu Yeni Ay özellikle muhalefet açısından önemli bir Yeni Ay diyebiliriz. Zira bu dönem muhalefet yeni hedefler ve projeler açıklayabilir. Bunu yanı sıra Türkiye haritasında “Juno” asteroidinin tam üzerinde olacak bu Yeni Ay. Juno dişil prensibi ve evlilikle ilişkilidir. Gerçi Juno'nun mitolojide ki evliliği çalkantılarla ve aldatılmalarla doludur. Bu dönem muhalefet partisinde kadın figürleri ön plana çıkabilir. Fakat bu ön plana çıkma özel hayatı veya evliliği ile ilgili olabilir. Ya da çok önemli evlilikler gerçekleşebilir. Bu dönem ülkede ilişkiler ve evlilikler, evlilik kurumu gibi konularda sıkça gündeme gelebilir.

Bu Yeni Ay’a Satürn eşlik edecek demiştik. Satürn kuralların yeniden revize edilmesi anlamına gelir. Hem bu korona sürecinde uygulanan kurallar yeniden revize edilebilir bunu anlayabiliriz. Ya da Satürn'ün kısıtlayıcı doğası ile özellikle eylül sonu ekim başı gibi belki kısa süreli karantinalar, sokağa çıkma yasakları gündeme gelebilir. Ya da korona kurallarının hukuki yaptırımları değişikliğe gidilebilir. Yine bu Yeni Ay ile, bizim diğer ülkelere kurduğumuz ticari ilişkileri yeniden masaya yatırabilir, yeni düzenlemelere de gidilebilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner