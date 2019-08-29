Başak burcundaki Yeni Ay’ın Türkiye ve dünya üzerindeki etkisi

30 Ağustos'ta 6. derece Başak burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'da gökyüzünde adeta bir Başak şöleni olacak. Bu Yeni Ay'ın dünya ve Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olacak? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

30 Ağustos’ta 6. derece Başak burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da gökyüzünde adeta bir Başak şöleni olacak. Tam 5 gezegen Başak burcunda olacak. Stelyum Başak Yeni Ay’ı diyebiliriz bu yüzden. İşin içinde hem Mars, hem Venüs, hem de Merkür var.

Yine bu Yeni Ay’da ‘Alule Australe’ ve ‘Thuban’ sabit yıldızları etkin olacak. Bu Yeni Ay’a devrimleri sembolize eden Uranüs’ün ise güçlü bir desteği olacak. Bakalım bu Yeni Ay’ın önce dünyada ve akabinde ülkemizde ne gibi etkileri olacak.

DÜNYA ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE

İşin içinde Başak burcu olduğundan dolayı, Başak burcunun sembolize ettiği konular ön plana çıkacaktır. Bunlar; bilgi, kütüphaneler, sağlık sektörü, sağlıklı beslenme, tahıl ürünleri, çiftçilik, diyetisyenler, sağlık koçları, hizmet sektörü, işçi kesim, sendikalar, işçilerin güvenliği ve sağlığı, toprakla ilgili her türlü işler, eleştirmenler, meslek edindirme kursları, sosyal hizmetler, eczacılık, ilaçlar, sendikalar, salgın hastalıklar, temizlik ve hizmet sektörü, fırınlar, ekmek, ve erler askerler gibi konular gündemde olabilir. Bu Yeni Ay’da hem Mars, hem Venüs, hem de Merkür var. Mars ve Venüs'ün birlikteliği özellikle cinsellikle ilgili konular ve hatta seks işçileri ile ilgili konuları gündeme taşıyabilir. Dünya üzerinde salgın hastalıklarda artışlar söz konusu iken, özellikle tarım alanlarında yangınlar oluşabilir. Ekinler, bitkiler ve toprak örtüsü zarar görebilir.

Yazarların, eğitmenlerin, eleştirmenlerin, köşe yazarlarının özel hayatlarına dair pek çok habere rastlayabiliriz. Özellikle besin öğeleri, beslenme, sağlıklı beslenme, gıda, tarım ürünleri ile ilgili çok daha fazla habere rastlayabiliriz. Bu alanlarla ilgili uygulamalar, çalışmalar söz konusu olabilir. Nüfus idaresi, nüfus, nüfus sayımı, kişi sayısı, nüfus planlaması ile ilgili gelişmeler, çalışmalar söz konusu olabilir. Sağlık ve hizmet sektörü bu Yeni Ay’ın merceği altında olacak. Bu sağlıklı beslenme, diyet, cinsel yaşam, ilaçlarla ilgili önemli konular vurgulanabilir.

Dünya üzerinde işçilerin sesleri yükselebilir ve işçilerin talepleri artabilir. İşçilerin ve hizmet sektörü çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler söz konusu olabilir. Yine işin içinde Venüs ve Mars olduğu için iş yeri çalışanları arasında ilişkiler, iş yeri aşkları, ya da iş yerlerinde mobbing ve cinsel taciz ile ilgili haberlerle daha sık karşılaşabiliriz.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE İSE

Yeni Ay Türkiye'nin 3. evine düşmekte. Bu da ulaştırma, haberleşme, trafik, her türlü ulaşım yolu, iletişim, medya, gazeteler, sosyal medya, internetle ilgili konulara işaret eder. Türkiye'nin 3. evi, Kuzey Ay Düğümü ile de kontakta olacak. Özellikle besin öğeleri, beslenme, sağlıklı beslenme, gıda ve tarım ürünleri ile ilgili çok daha fazla habere rastlayabiliriz veya bu alanlarla ilgili uygulamalar, çalışmalar söz konusu olabilir. Ayrıca ulaştırma, eğitim ve iletişim konularında yeni düzenlemelere gidilebilir. Okulların açılma arifesinde eğitimle ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir.

Burada özellikle Kuzey Ay düğümünden bahsetmek istiyorum. Yani aslında ülke olarak bu Yeni Ay’da yüzümüzü çevirmemiz gereken, öğrenmemiz gereken bir takım temaların olduğunu söylemek pek de hata olmaz. Eğitim, akıl, bilim ile ilgili konulara sağlıklı bir şekilde öncelik verilmeli, sağlıkla ilgili konularda herkesin faydasına işler yapılmalı. Türkiye’de köşe yazarlığı yapan eleştirmenlerin söylediklerine kulak kesilmeli. Şuan kaos gibi görünen konulara acilen bir düzen getirmek, başkalarına hizmet etmeyi ana hedef haline getirmeli. Özellikle yakın çevremiz ve komşularımızla olan ilişkilerimizde daha akıllıca ve stratejik adımlar atılmasında fayda var. Ulaşım ile ilgili konularda da zamlar gelebilir, bilginiz olsun.

Sevgiler…

Dinçer Güner