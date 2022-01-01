Başak burcunu 2022’de neler bekliyor?

Satürn 2021 de olduğu gibi bu yıl da Kova burcunda seyahat edecek. Kariyerinizde önemli değişimlere hazır olun. İş değişimleri, iş ayrılıkları, sorumlulukların artışı içinizdeki potansiyelleri ortaya çıkartacaktır. Çok çalışıp yorulabilirsiniz.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Astrolog Seyran Ataklı

Sağlığınız önümüzdeki yıl önem taşıyacaktır. Kalp, tansiyon ve dolaşım sorunları, sindirim rahatsızlıkları meydana gelebilir. Kronik rahatsızlıklarınız varsa tedavi ve şifa yoluna gidebilirsiniz.



Bu yıl beslenme düzeninizde değişim yapabilir, vermek istediğiniz kiloları verebilir, spora başlayabilirsiniz. Bedeninizi dinleyin. Günlük rutinlerinizle, angarya işlerle bol bol uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Aşk hayatınızda beklenmedik sorunlar, ayrılıklar; çocuklarınız varsa onların hayatı ve eğitimiyle ilgili konulara daha fazla vakit ayırmanız gerekebilir. Hizmet aldığınız kişilerle değişimler, çalışma ortamınızın değişmesi gibi konular yıl boyu ön plana çıkacaktır.

JÜPİTER BALIK BURCUNDA

Şans ve bolluk gezgeni Jüpiter size başarıyı, ortaklığı, yeni aşkları, yeni başlangıçları getirecektir. Yeni iş teklifi alabilir, yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapabilir, yeni bir imza atabilirsiniz. Güzel bir birlikteliği evlilikle taçlandırabilirsiniz. Sorunlu birlikteliği olan kişiler sorunları çözümleyebilir. Yeni insanlarla tanışabilir, fayda görebilir, çevrenizden destek alabilirsiniz. Bereketiniz bu dönem artacaktır. Eşinizin işi ve konumuyla ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hukuksal konularınız varsa çözümlenebilir. Bu dönem size özellikle ortaklı alanlarda büyüme getirecektir.



11 Mayıs – 28 Ekim arası Jüpiter Koç burcunda kısa bir seyahat gerçekleştirecek. Bu size kazançların artışı, ortak kaynaklarda şans, eşinizin kazancı, aileden beklediğiniz bir para veya miras konularına vurgu yapacak. Gayrimenkul alım satımı, kredi başvurusu, nafaka, vergi yapılandırması gibi alanlar hareketlenecektir. Ticari girişimler için uygun bir dönem olacaktır. Bu dönem spritüel konulara ilgi duyabilir, ruhsak tedavilere gidebilir, okült eğitimlere başlayabilirsiniz. Korkularınızı dönüştürebilirsiniz. Para piyasalarında (altın, döviz vb.) kazanç sağlayabilirsiniz.

AY DÜĞÜMLERİ AKREP- BOĞA HATTINDA

Kardeşler, yakın arkadaşlar, yakın akrabalar, komşularla ilgili konular öne çıkarken, onların hayatlarına dahil olabilir, ya da iletişim sorunlarıyla ilişkileriniz sınanabilir. Yeni bir iş girişimi yapabilir, yurtdışı bağlantılı kapılar önünüze açılabilir. Öğrenciyseniz yurtdışı, şehir dışı eğitim fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Dava, mahkeme gibi konular öne çıkabilir. Yer değişimi, şehir değişimi yapabilir, taşınma kararı alabilirsiniz.

2022 YILINDA 3 MERKÜR RETROSU MEYDANA GELECEK

HARCAMALARA DİKKAT EDİN!

14 Ocak – 4 Şubat Kova burcu, 9 Mayıs 2022 – 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek İkizler retrosu, 8 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasındaki Terazi burcu retrosu yeni başlangıçlara karşı uyarıyor. Bu dönem yeni bir iş girişimine başlamayın. İmza atmayın. Kariyerinizi değiştirmeyin, evlenmeyin. Yeni bir araba, ev almayın, satmayın, banka işlemlerinize, internet alışverişinize dikkat edin. Önemli bilgilerinizi saklayın, yedekleyin. Yarım bıraktığınız konuları tamamlamanız için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem gereksiz alışverişlerden kaçının. Paranızı doğru değerlendirin.

29 EKİM 2022 – 13 OCAK 2023 MARS RETROSU.

Mars İkizler burcunda retro yaparken, keyifsiz ve enerjinizi düşük hissedebilirsiniz. Öfkeli çıkışlara dikkat etmelisiniz. Özellikle otorite figürleri ve çalışma arkadaşlarınızla agresyondan kaçının. Evinizde, eşinizle, ailevi gerginliklere, iletişim sıkıntılarına karşı temkinli olun. Mesleki olarak ani işten ayrılık kararı almamalısınız.

2022'nin mottosu, sağlığınıza dikkat edin, beslenme düzeninizi değiştirin ve sorumluluklarınızı bilin.

Yeni yılın sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.

İlginizi Çekebilir Aslan burcunu 2022'de neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir Yengeç burcunu 2022'de neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir İkizler burcunu 2022'de neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir Boğa burcunu 2022'de neler bekliyor?