Bilgi ve iletişim konusunda şanslı hafta!

Merkür ve Jüpiter'in arasındaki etkileşim hafta boyu devam edecek. Fırsat kapılarını açabilecek perspektifte ve zihinsel enerjiye sahip olacağınız bu haftada, gelecek planlamaları, evlilik, sözleşme gerektiren işleri halletmek ve ticaret atılımları yapmak için en ideal zamanlar. Peki gökyüzündeki bu buluşmalar burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Hafta boyunca gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman!

Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, seyahat etmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için web sitesi açmak, eğitime başlamak, yurt dışı ile ilgili önemli işlemleri halletmek, seyahat planlamak için çok ama çok ideal zamanlar. Ticaret ve eğitimde şans var bu hafta. Daha iyi nasıl para kazanacağınıza dair fikirler geliştirebilirsiniz. Bu hafta proje haftası arkadaşlar!

Fırsat kapılarını açabilecek perspektifte ve zihinsel enerjiye sahip olacaksınız. Başarılı iş görüşmeleri yapmak, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde olumlu bir diyalog, sınavlarda başarı kazanmak, tekliflere olumlu cevap almak, bilginizle başkalarını etkilemek için harika bir fırsat var.

Koç: Yeni kariyer hedefleri belirleme, iş görüşmeleri yapma, işinizle ilgili önemli toplantılar, görüşmeler zamanı. Bu hafta kariyerinizi ilgilendiren konularda imza atmanız gerektiren konular olursa düşünmeden atabilirsiniz. Yeni kariyer hedefleri belirleme, iş görüşmeleri yapma, işinizle ilgili önemli toplantılar, görüşmeler zamanı! Devamı…

Boğa: Flörtler, tanışmalar, heyecan verici karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Hayatın daha eğlenceli ve keyifli yönleri ile ilgilenebilirsiniz. Önemli anlaşmalarınızı bu aralar yapabilir, imzalarınızı atabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu dönemde bazı girişimlerde bulunabilirler. Çocuk sahibi olanlar ise çocuklarının hayatlarına ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirler. Devamı…

İkizler: Aile içinde olası sorunlara daha hızlı bir şekilde çözüm bulabilirsiniz. Bu hafta evinizi veya arabanızı değiştirmek, yatırım yapmak için koşullar fazlası ile uygun açıkçası. Ev, yuva, aile ve yerleşime ait konularda keyifli ve destekleyici etkiler altında olacağınız bir hafta. Devamı…

Yengeç: Önemli anlaşmalar yapmak, sözleşmeler imzalamak için uygun bir hafta. İletişim yeteneklerinizi kullanarak ortaklık veya partner ilişkilerinizde krizleri iyi yönetebilecek, sorunları rahatlıkla çözebileceksiniz. Bunun yanı sıra eğitime ilişkin konularda güzel gelişmeler yaşayabilir, kardeşlerinizden, yakın çevrenizden ve komşularınızdan destekler görebileceksiniz. Devamı…

Aslan: Para ile ilgili her türlü iyi haberlerin gelebileceği, maddi anlamda güzel koşulların oluşabileceği bir hafta. Parasal konularda, beklediğiniz ve emeğinizin karşılığı olan ödemeleri bu süreçte daha kolay alabilirsiniz. Para ile ilgili her türlü iyi haberlerin gelebileceği, maddi anlamda güzel koşulların oluşabileceği bir hafta. Devamı…

Başak: Siz aşka değil, aşk size doğru gelecek. Hayata daha iyimser bir pencereden bakabileceksiniz. Daha çok psikoloji, bilinçaltı çalışmalara katılabilirsiniz. Size keyif verecek, sizi güldürecek insanlarla daha çok bir araya gelebilirsiniz. Hayatınızda yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar dikkat çekici olacak. Devamı…

Terazi: İlişkisi olmayanlar platonik aşklara yelken açabilirler. Arkanızdan dönen bir takım oyunlar, dedikodular canınızı sıkabilir. Rüyalarınız çok fazla ön plana çıkacak. Spiritüel, mistik konulara karşı ilginiz daha da artabilir, okuyabilir, araştırabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Devamı…

Akrep: İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabilecek, primler, ödüller alabileceksiniz. Arkadaşlarınızdan çok güzel destekler ve yardımlar göreceksiniz. İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabilecek, primler, ödüller alabileceksiniz. Geleceğe yönelik iyi dilekleriniz ve umutlarınız gerçekleşmeye başlayacak. Devamı…

Yay: Üstlerle ilişkilerinizde onlardan rahatlıkla destekler alabilirsiniz. Terfiler söz konusu olacak. Bu hafta finans konuları ile ilgili kendinize çeki düzen verme, toparlama zamanı! Maddi konularda sizi sevindirecek güzel haberler alabilirsiniz. Para ile ilgili mevzularda mantıklı düşünme, karar alma haftası sizler için. Devamı…

Oğlak: Akrabalarınızdan, mevki ve statü sahibi kişilerden destekler görmeniz konusunda yardımcı olacaktır. Yeni akım ve fikirlerle haşır neşir olabilirsiniz. Araştırmalar yapabilir, okumak için yeni kitaplar alabilirsiniz. İthalat, ihracatla ilgili konularda yine güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamı…

Kova: Yalnız olanlar gizli ilişkiler kurmaya daha meyilli olacaklar. Bu hafta zihniniz dalgın, endişeye, karamsarlığa yatkın olabilir. Sadece biraz dedikodulara dikkat edin! Her şeyi, herkesin yanında konuşmayın. Ruhsal anlamda sizi rahatlatacak kitaplar okumak, bu konularda bilgi sahibi kişilerle bir araya gelmek, bilgi sahibi olmak, araştırmak, okumak için de harika bir hafta. Devamı…

Balık: İlişkileri olanları daha çok huzur ve mutluluk dolu günler bekliyor olacak. Yalnız olanlar ciddi ilişkilere adım atabilirler. Arkadaşlarınızla birlikte zihin fırtınaları yapıp yeni projeler de üretebilirsin. Kişisel fikirleriniz, tavsiyeleriniz arkadaşlarınızın sorunlarının çözümünde destekleyici olacaktır. Devamı…

