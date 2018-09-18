Bir kaşık suda fırtına çıkarmayın!

Astrolojide jenerasyon gezegenlerinin özellikle de Mars ile kontak kurduğu zamanlar çok önemlidir! Bu dönemlerde bireysel ve toplumsal konularda hayatın olağan akışını etkileyen durumlar meydana gelir. Önümüzdeki 10 gün Mars ve Uranüs arasındaki etkileşim gücünü en güçlü şekilde ortaya koyacaktır. İşte ayrıntılar...

Merhaba arkadaşlar;

Astrolojide jenerasyon gezegenlerinin özellikle de Mars ile kontak kurduğu zamanlar çok önemlidir. Zira bu dönemlerde hayatın olağan akışını etkileyen durumlar meydana gelir. Hem bireysel hem de toplumsal konularda. Önümüzdeki 10 gün Mars ve Uranüs arasındaki etkileşim gücünü en güçlü şekilde ortaya koyacaktır.

Özgürlük için savaşmak demektir. Sizi kısıtlayan, bağlayan koşullar her ne ise bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacak bu 10 gün. Siz istediğiniz kadar plan program yapın, son dakika golleri her defasında olacaktır. Biraz daha spontane takılın bu aralar. Hızlı davranacağınız, hızlı harekete geçeceğiz, hızlı çözümler üreteceğiz ve oldukça tez canlı davranacağız bu bir kaç gün. Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak aktivitelerden uzak durmakta fayda var, hız içeren özellikle. Yine patlamalar, silahlı durumlar meydana gelebilir bu bir kaç gün içinde. Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, denemediğimiz şeyleri denemek, risk alma fikri hoşumuza gidebilir ve alabiliriz. Koşullara çok çabuk isyan edebiliriz, ani tepkiler verebilir, köprüleri çok hızlı yıkabiliriz. Yine grevler, isyanlar, iş bırakmalar da olabilir.

Düşüncesizce, anlamsızca riskler almayın. Ölçün, tartın, biçin, planlayın ve risklerinizi öyle alın, kendinize zarar vermeyin, dikkat edin. Fazlaca iddialı davranışlarda bulunabilir veya böyle davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizden çok emin değilseniz iddialaşmayın. Cinsel anlamda da tabularınızı yıkabilir, yapmam dediklerinizi yapabilir, hayatınızda cinsel devrimler yaşayabilirsiniz. Çevremizde baskı gören, haksızlığa uğrayan birini gördüğümüz anda hızlı bir şekilde tepkimizi ortaya koyacağızdır. İnsan haklarına karşı çok daha hassas olacağımız, haksızlıklar karşısında hızlı eyleme geçip sesimizi çıkartacağızdır. Hayatımızda yapamadığımızı yapmak, devrimler yaratmak, kendimizi özgürleştirmek için rahatça harekete geçebileceğiz.

Bugünlerde özellikle elektrik çarpmalarına dikkat edin. Bilmediğiniz elektronik, elektrikli aletleri tamir etmeye kalkmayın. Sınırları aşmak, özgürlük elde etmek, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak, kurtulmak için harika günlerdir. Başkalarını harekete geçirmekte, motive etmekte bugünlerde oldukça başarılı olabiliriz. Kontrol edebileceğimizden çok daha fazla büyük bir enerjiye sahibizdir. Bu yüzden hareketi bol eylemlerde olmak, spor yapmak, enerjimizi boşaltacak her türlü aktiviteye girişmek için uygundur. Normalde yapmayacağımız davranışlar sergileyebiliriz, çılgınlıklar yapabiliriz. Aracınızla hız yapabilirsiniz, ama siz yine de ani, sürpriz ve beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Hangi eylemi yaparsanız yapın, her türlü emniyet ve korumayı ihmal etmeyin.

Mars Kova burcunda ve Uranüs ise Boğa burcunda seyahat etmekte. Bireysel olarak bu 10 gün ilişkiler açısından oldukça zor ve krizler deneyimleyeceğimiz, mevcut ilişkiler ve ortaklıklarda ani kopmalar, ayrılıklar, büyük kavgalar söz konusu olabilir. Umuyorum ki can ve mal kaybına yol açabilecek bir patlama, kaza, emniyet güçlerini zora sokacak bir durum meydana gelmez. Olabildiğince yapıcı ve özgürleştirici bir şekilde geçiririz bu dönemi. Veya diğer ülkelerle diplomatik büyük krizler söz konusu olmaz veya anlaşmalar askıya alınmaz.

Sevgiler…

Dinçer GÜNER