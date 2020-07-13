Bir Merkür Retrosu daha sona erdi!

Merkür'ün üç haftadır süren geri hareketi 13 Temmuz itibariyle sona erdi! Bu da bugüne kadar karşılaştığımız sorunlardan arınacağımız demek oluyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Merkür Retrosunun bitişini kaleme aldı...

Merhaba herkese,

Bugün hepinize gayet güzel haberlerim var arkadaşlar. 13 Temmuz itibari ile Merkür'ün üç haftadan beri devam eden geri gitme süreci artık sona eriyor. Son üç haftadır yaşadığınız iletişim karmaşaları, elektronik aletlerde yaşadığınız problemler, bir çok şeyin askıda kalma hali, sistemsel sorunlar, birbirinizi anlayamama, kopukluklar, hesap hataları dönemi artık sona eriyor. En azından bir dört ay kadar nispeten rahatız.

Şimdi 13 Temmuz itibari ile 26 Temmuz’a kadar hayatınızda aksayan, sorun teşkil eden konular nelerse bunları yeniden masaya yatırma ve yeniden üzerine geçme dönemimiz başlıyor, eğer istiyorsak elbette. Merkür uzunca bir süredir Yengeç burcunda geri hareketteydi. 13 Temmuz itibari ile de özgürce yeni iş başlangıçları yapmak, iş tekliflerini değerlendirmek, hesap açmak, kredi çekmek, ev almak, ortaklık kurmak, iş başvuruları yapmak, telefonlarınızı güncellemek, evlenmek, web sitesi açmak, iş kurmak, ticarete atılmak, özgürce elektronikler almak, sözleşmeleri imzalamak, ev almak, satmak, kiralamak, ailevi konuları masaya yatırmak, taşınmak, evinizi yaptırmak, evinizi dekore etmek için artık olumlu sürede giriyoruz. Bir sonraki Merkür Retro süreci ise 13 Ekim ile 4 Kasım arası Akrep burcunda olacak.

Sevgiler…

Dinçer Güner