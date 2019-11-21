Bir Merkür Retrosu’nun daha sonuna geldik!

Üç haftadır devam eden Merkür Retrosu bugün bitiyor! Retro hareketlerin en önemli dönemleri ilk 5 gün ve son 5 gündür, çünkü en zorlayıcı etkileri bu sürede ortaya çıkar. 21 Kasım 21:12'ye kadar dikkat! İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

Son üç haftadır her türlü yazılı, sözlü, görsel iletişimi sembolize eden Merkür geri harekette idi. 21 Kasım 21:12 itibari ile Merkür'ün geri hareketi sona eriyor. Fakat unutmamak gerekir ki, Retro hareketlerde, başladığı ilk 5 gün çok önemli ve son 5 gün çok önemlidir. Çünkü en zorlayıcı etkilerini bu süre zarfında ortaya çıkar.

20-21 Kasım’da “Stationary” dediğimiz bir dönemde olacak. Stationary yani gezegenin durma hali özellikle bu tarihe kadar Merkür'ün temsil ettiği tüm konulardan zinhar uzak durmakta fayda var. 21 Kasım 21:12'ye kadar!

– Sözleşme ve anlaşma imzalamayın!

– Elektronik hiçbir alet almayın

– Para hesaplarında ekstra çok dikkat edin!

– İş görüşmelerine gitmeyin, önemli karar alınması gereken toplantılarınızı erteleyin.

– Yeni her hangi bir işe başlamaktan uzak durun.

– Bilgi kaynaklarını güvenmeden kullanmayın.

– Bilgi ve iletişimde her türlü aksaklığa yatkın olacağımızı unutmadan, kimseyle fikir tartışmalarına girmemeye özen gösterin.

Şimdi 21 Kasım 21:12'den sonra, bu son üç hafta içinde hayatınızda aksayan, sorun teşkil eden konular nelerse bunları yeniden masaya yatırma ve yeniden üzerine geçme dönemimiz başlıyor. Eğer istiyorsak elbette. Yeni iş başlangıçları yapmak, iş tekliflerini değerlendirmek, hesap açmak, kredi çekmek, ev almak, ortaklık kurmak, iş başvuruları yapmak, telefonlarınızı güncellemek, evlenmek, web sitesi açmak, iş kurmak, ticarete atılmak, özgürce elektronikler almak, sözleşmeleri imzalamak için artık olumlu sürece giriyoruz 22 Kasım itibari ile…

Sevgiler…

Dinçer Güner

