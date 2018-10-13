Biraz hayallere dalalım

Hafta boyunca Merkür ile Neptün arasında uyumlu bir görünüm oluşacak. Yaptığınız iyi şeylerin görünmediğini, çalışan olarak size yeteri kadar değer verilmediğini hissedebilirsiniz. İç dünyanızda mutlu, rüyalar bakımından zengin ve spiritüel anlamda tatmin ve huzur aradığınız bir süreçtir. Fakat dış dünya malesef o kadar parlak olmayacak. İşte ayrıntılar...

Yaptığınız iyi şeylerin görünmediğini, çalışan olarak size yeteri kadar değer verilmediğini hissedebilirsiniz. Hafta boyunca Merkür ile Neptün arasında uyumlu bir görünüm oluşacak. Hayal kurmak için en güzel hafta.

Bu hafta fal baktırmak için de idealdir veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak, bilgi sahibi olmak için uygundur. Hafta boyunca kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir. Bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere sunulan anlatılan vadedilen konuların aslı astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internette…vb noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize, rüyalarınız yol gösterici olabilir. Sezgilerinize güvenmelisiniz. Şiir, masal, hikaye yazmak için uygundur.

Bugün fal baktırabilir, ruhsal ve/veya psikolojik danışmanlık, rehberlik alabilirsiniz. İç dünyanızda mutlu, rüyalar bakımından zengin ve spiritüel anlamda tatmin ve huzur aradığınız bir süreçtir. Hayallerinizle baş başa kalmak ve keyif alarak yapacağınız aktivitelerle çok fazla enerji harcamadan tembellik yapmak isteyebilirsiniz. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize güzel fırsatlar geçebilir. Sanat alanında yaratıcılığını kullanabilir ve yeteneklerinizi, sezgilerinizle birleştirerek ortaya güzel eserler çıkarabilirsiniz. Mistik konular ve rahatlama teknikleri ile ilgilenebilirsiniz.

Koç: Bazı gizli durumlar, gizli konuşmalar, dedikodular gündeme gelebilir ve canınız biraz sıkılabilir. Kendinizi ruhsal anlamda bol bol sıkıntıda hissedebilir, hatta canınız hiçbir şey yapmak istemeyebilir, battaniyeyi üzerinize çekip tüm haftayı öyle geçirmek isteyebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Dostlarınıza, arkadaşlarınızla gereksiz münakaşa ve gerginliklerden kaçınmanız gereken bir hafta. İnatçılık, kibir yüzünden sosyal ilişkiler zarar görebilir. Özellikle maddi anlamda isteklerinizi elde etmek bu hafta zorlaşabilir, ödemeler, banka işlemleri, vergi konuları canınızı bir parça sıkabilir. Devamı…

İkizler: Hem kariyer hem de ilişkiler, ortaklıklar alanı bu hafta gergin. Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda gereksiz öfke patlamalarına, ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Yöneticilerinizle veya eşinizle, ortağınızla gereksiz kibir, sert soğuk davranışlardan kaçınmakta yarar var. Devamı…

Yengeç: Yurt dışı bağlantılı işlerde, eğitimde, sınavlarda, seyahatlerde ya da yurt dışı gönderilerinizde aksaklıklar, engeller, problemlerle karşılaşabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle ego çatışmalarına girmeyin. Bu hafta birlikte çalıştığınız kimseler veya müşterileriniz sizi delirtebilir. Devamı…

Aslan: Hem maddi konular hem de özel hayatta zorlanmalar, gereksiz öfke ve gerginlikler, ani patlamalar meydana gelebilir. Özel hayatınızda da gereksiz kısıtlamalar, engeller söz konusu olabilir. Maddi konularda risk almak için uygun olmadığı gibi, ortaklaşa kazançlarınız varsa o noktalarda endişelenmenize neden olan durumlar söz konusu olabilir. Devamı…

Başak: Aileyi ilgilendiren konularda, yaşadığınız alanda ve ortaklıklarınız, partner ilişkilerinizde zorlanma, engel, gereksiz öfke patlamaları, gerginlikler, kibir ve ukalalık yüzünden sorunlar söz konusu olabilir. Bu dönem partner ilişkileriniz makaslanabilir, gerginlikler, soğukluklar, mesafe gibi durumlar söz konusu olabilir. Devamı…

Terazi: İş yerinizde, çalışma ortamınızda gereksiz sinirlenmeler, kibir, ukalalık yüzünden birlikte çalıştığınız kimselerle dalaşmamaya özen gösterin. İş ortamınız bu hafta ekstra gergin olabilir. Bu hafta özellikle birlikte çalıştığınız kimselerle daha çok papaz olmaya işaret etmekte, ego çatışmaları söz konusu olabilir. Devamı…

Akrep: Para, finans, bütçe konuları yaşamınızın sıkıntılı anları olabilecek. Bu hafta riskli yatırımlar ve borç vermek, almak için hiç uygun değil. Para yüzünden ne kendinizi ne de bir başkasını kırın, bu konularda her türlü fikre ve desteğe açık olun, gereksiz yere insanlara acıyıp para kaybetmeyin ve kandırılmayın. Devamı…

Yay: Sizlerin hem sağlık anlamında hem de ailevi ilişkiler konusunda stres seviyenizi zorlayabilir. Kariyer anlamında üstlerinizle birbirinize girmemeye özen gösterin. Ev içinde meydana gelen bir takım olayları veya konuları doğru değerlendiremeyebilir, hatalı kararlar alabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Bu hafta dedikodular, güveninizin yıkılması, arkanızdan iş çevirenler, kuyunuzu kazanlar, gizli düşmanlar, size kötülük yapmak isteyen kişiler olabilir ve bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kardeş veya komşularınızla yanlış anlamalar, ifadeler, gereksiz alınganlıklar söz konusu olabilir. Devamı…

Kova: Özellikle para mevzuları yüzünden sosyal ilişkilerinizin zarar görmesine izin vermeyin. Arkadaşlarınızın sizi anlamadığından dem vurabilirsiniz, bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Bu hafta kimsenin sorunlarını üstlenecek psikolojiniz olmayabilir, daha çok kendinize dönmek isteyebilirsiniz. Devamı…

Balık: Kariyerinizde oldukça zorlanabilirsiniz. Yöneticilerle anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar oluşabilir. İstifa etmemeye özen gösterin. İş anlamında süper stresli bir hafta sizleri bekliyor. Yaptığınız iyi şeylerin görünmediğini, çalışan olarak size yeteri kadar değer verilmediğini hissedebilirsiniz. Devamı…

