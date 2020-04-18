Boğa burcunda bir deli Yeni Ay

Bu hafta Boğa burcunda, yılın en etkili Yeni Ay'larından biri gerçekleşecek. Değişim ve özgürlüğü sembolize eden Uranüs de bu Yeni Ay ile kontak kuracak. Peki bu süreçte burçları neler bekliyor? İşte yanıtı...

Yılın en etkili Yeni Ay’ına gelmiş bulunmaktayız. Ay'ın yüceldiği 3. derece Boğa burcunda gerçekleşen bu Yeni Ay, hayatımızda köklü sağlam adımlar atmak için bize güç veriyor. Bir yandan da Uranüs gibi değişimleri özgürlüğü ve yeni bir bakış açısını sembolize eden bir gezegenle kavuşum yapan bu Yeni Ay zamanı eskimiş kalıplarımızı kırmak bizi daha mutlu keyifli ve sağlıklı kılacak hedeflere doğru geçiş yapmak için cesaretlendirecek.

Maddi konularda ve kaynaklarımızın yönetiminde değişik bir tutum belirlemek isteyebiliriz. Yaptığımız yatırımlar, para biriktirmek, değerli bulduğumuz materyal eşyalar, kendimizi güvende hissedeceğimiz her türlü kaynak ve gelir alanında bu Yeni Ay döneminde iyi hissedeceğimiz bir gelişme yaşayabiliriz. Yeni Ay’ın yönetici gezegeni Venüs, İkizler burcunda yer aldığından hem flört etmek bakımından şanslıyız hem de ilişkilerde daha meraklı girişimci ve iletişimsel kalmak için enerjimiz olacak. Değişik alternatifleri denemek isteyeceğiz bir noktaya takılıp kalmadan seçeneklerimizi özgürce değerlendirmek için istekli olacağız. Venüs ve Mars arasında yer alan hava elementinden olumlu açı yardımıyla ilişkiler alanımız oldukça hareketli olacak. Sağlık konularına eğilebiliriz. Yeme içme düzenimizi değiştirecek kararlar alabiliriz. Bedenimize ve ruhumuza iyi gelecek yenilikler yapabilir, doğayla iç içe olmak için adım atabilir doğal ürünlerle beslenebiliriz. Hayatımıza daha fazla keyif ve gastronomik zevkler katmak isteyebiliriz.

Koç: Kariyeriniz ile ilgili konularda sert, zorba, acımasız, eleştirel olmamaya özen gösterin. Üstlerinizle gereksiz tartışmalardan kaçının, sınırları zorlamayın. Farklı fikir ve görüşlere de açık olmaya çalışın ve kimsenin iş yerinde kalbini kırmayın. İş yerinizde her önünüze gelene sırlarınızı vermeyin, gereksiz dedikodular yapmayın. Devamı…

Boğa: Bu Yeni Ay zamanı istek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurt dışı veya yabancılarla ilgili geçmişe ait belki de önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Devamı…

İkizler: Dostlarınız, arkadaşlarınızla iletişimde baskıcı, manipülatif, eleştirel olmamaya özen gösterin. Sizlere bir takım eleştiriler geliyorsa bunları dinlemeye çalışın ve haklılık payı olup olamayacağını bir düşünün. Dostlarınızla aranızda iletişim kazaları meydana gelebilir. Devamı…





Yengeç: Bu hafta Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Hem ikili ilişkiler hem de aile içi ilişkilerinde krizler yaratmak yerine kriz çözen noktada olmaya özen gösterin, olayları ve konuları gereksiz yere büyütmeyi, aile ve ev içinde meydana gelen konuları takıntı düzeyine taşımamaya özen gösterin Devamı…

Aslan: İşi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. İş hayatınıza ilişkin çalışma ortamı ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm ve değişim habercisi olabileceği gibi, önemli bir iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret ediyor olabilir. İş hayatınızda daha kalıcı, sağlam adımlar atabilir, kolay kolay risk almayabilirsiniz. Devamı…

Başak: Özel hayatınızda meydana gelen konulara duygusal değil daha gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceksiniz. Duygusal sorumluluklarınız veya çocuklarınıza ilişkin sorumluluklarınız bu hafta biraz daha artabilir. Para ile ilgili konular için kendinizi risk almaya daha yatkın hissedecek olsanız da aslında pek tavsiye etmiyorum, bu hafta şansınızı gereksiz yere çok fazla zorlamamakta yarar var. Devamı…





Terazi: Para ile ilgili mevzularda mantıklı düşünme, karar alma haftası sizler için. Para konusunda anlaşmalar yapabilir, finansal konularda başarılı kararlar verebileceğiniz bir hafta olacak sizler için. Para, finans konuları ile ilgili kendinize çeki düzen verme, toparlama zamanı olduğuna işaret etmekte. Devamı…

Akrep: Eğer yalnızsanız, bir partneriniz yok ise bu Yeni Ay zamanı bazı sanal ortamda bile olsa yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz. Eşinizden veya partnerinizin fikirlerinden düşüncelerinden rahatlıkla yararlanabileceksiniz. Bazılarınız eş veya ortağınızla beraber bir iş girişiminde bulunabilir veya eşinizin parasal meselesinde olası bir krizi atlatması konusunda yardım ve destek olabilirsiniz. Devamı…

Yay: Bu hafta Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Finansal anlamda zorlanma, arkadaşlarınız yüzünden zor duruma düşme, arkadaşlıklar yüzünden kriz ortamının oluşmasına işaret etmekte, kriz çözücü ve çözüm odaklı olmaya özen göstermelisiniz. Parasal konular yüzünden kimsenin kalbini kırmayın. İletişim kazaları yaşanabilir veya iletişim araçlarınız bozulabilir. Devamı…

Oğlak: Bu hafta gerçekleşecek olan Yeni Ay, özel hayatınızda olan kişiye özel sürprizler hazırlayabilir, ilişkinizi çok daha sağlam ve güçlü bir hale gelmesi için adımlar atabilirsiniz. Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz fakat bu Yeni ay zamanı bunu artık açığa çıkartabilirsiniz. Devamı…

Kova: Bu hafta Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Psikolojik olarak zorlanmaya, kronik rahatsızlıkların yeniden nüksetmesine, belli bir konuya ve kişiye kafanıza takmaya, mali anlamda kriz durumlarına işaret etmekte. Bu hafta aslında biraz daha hayatı anlamaya, inançlara, felsefeye yönelik konular okumak, araştırmak için gayet güzel bir hafta. Devamı…

Balık: Bu hafta parasal konularda genel anlamda olumlu bir hava hakim olmakla beraber, siz yine de içinize sinmeyeceği durumlarda kimseye kefil olmayın veya borç vermeyin. Mali anlamda, ödemeler, borçlar, krediler konusunda krizler oluşabilir, bu konularda fazlaca inatçı davranabilirsiniz. Dostlarınızın fikirlerine değer vermeli, onlardan gelebilecek olası eleştirileri dikkat almanız gereken bir hafta. Devamı…

