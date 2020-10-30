Boğa burcunda deli mavi Dolunay

31 Ekim Cumartesi günü Boğa burcunun 8.derecesinde mavi Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın Dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri neler olacak? İşte ayrıntılar...

Bu Dolunay ile Uranüs etkili olacak. Boğa; keyiftir, huzurdur, mutluluktur, ekonomidir, sahip olmaktır, sahiplenmek ve güven duygusu ile ilgilidir. Uranüs şok edici, ani ve sarsıcı gelişmeleri gösterir. Ekonomi ile ilgili konularda daha dikkatli adım atmamız gereken bir Dolunay süreci içeresindeyiz. Bu aralar skandal, şok edici haberler ve hızlı gelişmelere hazır olmak gerekiyor. Kişisel alanda özgürlük için harekete geçebiliriz.

DOLUNAY’IN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu Dolunay, Uranüsyen bir Dolunay olduğundan ekonomi de istikrarı yakalamanın ne yazık ki zor olacağı bir zamanı ve kurların çok hızlı iniş çıkış içerisinde olabileceğini gösteriyor. Deprem ve uçaklarla ilgili stresli birtakım durumlar olabilir. Dünya üzerinde bazı isyankar durumlarda söz konusu olabilir. Bu Dolanay’ın içerisinde Hamal ve Schedir isimli iki tane yıldız var. Hamal, Satürn ve Mars doğasında olan bir yıldız, Dünya üzerinde şiddetin zalimce ortaya çıkmasını ister istemez gösteriyor.



TÜRKİYE HARİTASINDA MAVİ DOLUNAY

Bu Dolunay 11. ev de gerçekleşecek. 11. ev Meclis ve parlamento ile ilişkili bir alanı işaret eder. İşin içerisinde Uranüs olduğu için Meclis ve Parlamento’da önemli değişiklikler ve birtakım konuşmalar olabilir. Bu dönem birtakım kısıtlamalara ses çıkaran insanlar ister istemez olabilir. Para gündemde önemli bir şekilde yer alacak ve para ile alışıla gelmişin dışında adımlar atılabilir.