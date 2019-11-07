Boğa burcunda Dolunay: İçe dönüş zamanı!

12 Kasım'da Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. İçe dönüşün temellerini atacağımız bu Dolunay'da sakin ve ağırkanlı bir süreç bizi bekliyor. Kendimizi güvende hissetmek isteyeceğimiz koşulları yaratmak için uygun bir hafta. Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu Dolunay'ın aşk, kariyer, para, sağlık konularında ne gibi etkileri olacak? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

12 Kasım günü öğleden sonra Boğa Burcunun 19. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay süreci ortalama olarak 12 gün kadar etkili olacaktır. Dolunay’ın başrolünü Retro Merkür oynayacak ve yardımcı oyuncu ise Satürn olacak. Bu Dolunay’ın bireysel etkilerine göz atalım;

GENEL ETKİLER

Dolunay Boğa burcunda olduğundan dolayı; sakin, dingin ve ağırkanlı hareket edebiliriz. Mevcut şartları ve koşulları korumaya odaklı davranabiliriz. Riske atılmak yerine, bize güven veren konular üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Kalkıştığımız işleri rahatlıkla bitirebiliriz. Yeşillik, doğa gibi konulara daha düşkün olabiliriz. Küçük şeylerden daha kolay mutlu olabiliriz. Rahatlığımız, konforumuz daha önemli olabilir. Daha üretken ve verimli bir süreçteyiz, bu dönem ortaya koyduğumuz eserler, yaptığımız başlangıçlar daha kalıcı nitelikte olacaktır. Boğa burcunda gerçekleşecek bu Dolunay ile birlikte daha sakin olacak ve adımlarımızı daha dikkatli ve temkinli atmaya çalışacağız. Temel anlamda, güvenlik arayışı içinde olacağız ve kendimizi bazen karmaşa içinden çıkma ve rahat ettiğimiz alanlara kaçma eğilimini içinde hissedeceğiz. Kısacası Boğa burcunun tembelliğe yatkın ve rahatına düşkün doğası biraz durup, yorgunluk atmak isteyeceğimiz bir ruh hali yaratabilir. Bu ay dengeli ve tutarlı davranmamız gerektiğini hissedeceğiz ve bunu başarabilmek için gerekli olan enerjiler de gökyüzünde mevcut.

Güneş ve Ay'ın Boğa burcunda oldukça yakın bir şekilde bir araya geldiği bu Dolunay döneminde; maddi ve manevi anlamda değer verdiklerimizin neler olduğunu tekrar gözden geçirip, sahip olduklarımızın varlığından mutlu olup, maddi hırslara kapılmadan, katı bir tutum takınmadan, benliğimizi bencillikten arındırıp, tutkularımızın kontrolden çıkmasına engel olarak hareket etmekte fayda vardır. Bu Dolunay hepimiz için maddi konularda somutlaşmak, sağlamlaşmak, kazanımlarımızı biriktirmek ve korumak anlamına geliyor. Yatırım, alım satım yapmak için kararlar alabiliriz. Dolunay’ın yönetici gezegeni Venüs, Yay burcunda yer alırken yurt dışı seyahatlere, eğitime, akademik konulara, uluslararası ticarete, yolculuklara, basın-yayın, medya veya hukuki konulara dair gelir veya giderlerimiz olabilir. Venüs'ün ayrıca şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter ile kavuşumda olması girişimlerimizin ve kafamıza koyduğumuz hedeflerin bizi fırsatlara taşıyabileceğini, bu fırsatları yakalamak için oldukça umutlu olduğumuzu gösteriyor. Satürn Dolunay’a destek vereceğinden; acil durumlar, çatışma ve krizleri rahatlıkla çözebileceğinizi ve etkilenilmeyeceğini göstermektedir. Üstleneceğiniz her sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hayatınızın gidişatını, kurduğunuz hayatı ve içinde bulunduğunuz çevreyi değerlendirip istediğiniz yapılanmayı gerçekleştirebilirsiniz.

KARİYER VE PARA

Finansal anlamda güvence ihtiyacımız artabilir, kazançlarımızı arttırmanın yollarını arayabiliriz. Bu Dolunay zamanı maddi planları, bütçemizi , projelerimizin dayanacağı maddi koşulları gözden geçirmemiz için güzel bir fırsat olacak. Bu Dolunay’da Merkür, Akrep burcunda Retro olacağından dolayı iletişim, haberleşme, para transferleri, alışveriş veya krediler, sigorta ve borçlarla ilgili ödemelerde gecikmelere, hatalara ve karışıklığa maruz kalmamak için dikkatli olmakta bir hayli fayda var. Bu Dolunay’a Satürn de destek verecek Oğlak burcunda. Hayatı daha fazla ciddiye alabileceksiniz, girişilecek işlerde istikrar ve başarı ortamı daha yüksek olacaktır. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için idealdir. Amaç ve hedef odaklı olmaya işaret eder, hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Eğer terfi gibi bir konuşma yapacaksanız bu Dolunay zamanını kullanın derim. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi gerçeğe çok daha rahat dönüştürebilirsiniz, hayata geçirebilirsiniz. Kariyer planlaması için çok uygun bir zaman olacaktır sizler için. Yeteneklerinizi ve sebatkâr yanınızı işinize aktararak kolay bir akışla çalışabilirsiniz. Eğer kısıntı yapmak veya yeniden planlamak gereken bir alan varsa bunu rahatlıkla yapabilirsiniz, başkalarına da bu konularda tavsiye verebilirsiniz.

AŞK VE İLİŞKİLER

Dolunay’ın yöneticisi Venüs, Yay burcunda seyahat ettiğinden dolayı, ilişkilerde eğlence ve ufak şeylerden mutlu olma havası hakim olacaktır. Bu dönemde kıskanç, ketum, pasif, agresif davranışlar, şüpheler ve kuşkularla davranıyorsak ilişkiler zarara uğrayabilir, bunu da unutmamak gerekir. İlişkilerde düzen ve istikrar ihtiyacı da aynı oranda artacaktır.

SAĞLIK

Boğa burcu bedenimizde; boyun, boğaz bölgesidir. Dolunay sürecinde özellikle bu bölgelerimiz ekstra hassas olabilir. Özellikle boyun tutulmalarında dikkat etmekte fayda var. Cereyanda kalmamaya özen gösterin. Diş, bademcik, kulak ile tedaviler için uygun bir zamandır. Sesinizi dikkatli kullanın, çok yüklenmeyin, ses telleriniz zarar görebilir, sesiniz kısılabilir. Boyun ve ense masajları da çok iyi gelebilir. Yine boğaz ağrıları, soğuk algınlığı çokça görülebilir. Yine tiroid sorunları da gündeme gelebilir. 19. derecede meydana gelecek olan Dolunay; damak hassasiyeti ve guatr sorunlarına işaret etmektedir. Yediğimiz şeyler vücudumuzda daha kolay kilo yapabilir, boğazımıza çok daha fazla düşkün olabiliriz.

Bu Dolunay depremleri tetikleyici nitelikte ve fırtınalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlara da işaret etmekte.

Sevgiler…

Dinçer Güner

