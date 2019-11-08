Boğa burcunda Dolunay: Türkiye nasıl etkilenecek?

12 Kasım'da Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay yalnız değil; Satürn'ün desteği ve karşısında Merkür'ün geri hareketi de eşlik edecek. 12 gün kadar etkili olacak bu Dolunay'ın Türkiye açısından incelemesini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

12 Kasım günü öğleden sonra Boğa burcunun 19. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay süreci ortalama olarak 12 gün kadar etkili olacaktır. Dolunay’ın başrolünü Retro Merkür oynayacak ve yardımcı oyuncu ise Satürn olacak. Bu Dolunay’ın dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım;

Boğa burcu dünya astrolojisine göre; bankalar, para, ekonomi, tarım, toprak, sanat, ticaret, borsa, finans kurumları, sigorta, müzisyenlerle ilgilidir. Bu Dolunay sürecinde dünyada para piyasalarındaki hareketlilik göze çarpabilecektir. Özellikle Satürn'ün desteği ile ekonomik yapılanma, para politikalarının gözden geçirilmesi, tarım alanlarına yatırımlar, ticari ilişkilerin güçlenmesi söz konusu olabilir. Yalnız işin içinde Merkür Retro var. Yani Merkür’ün geri harekette olduğundan, bankacılık sistemlerinde problemler, bankalar arası yapılan işlemlerde hatalar, karışıklıklar, sigorta işlerinde sorunlarda meydana gelebilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE;

Bu Dolunay, Türkiye haritasında 11. evine denk düşmektedir. Dünya astrolojisine göre 11. ev borsa, kar, işletme, emtia borsası, kanun yapıcılar, şehir meclisi, insanların isteği, parlamento, meclis, ulusal servet, siyasi partiler, toplumsal gruplar, borsa ve hazine demektir. Demek ki bu Dolunay, ülkenin daha çok para ile ilişkilerine etki edecek parasal meseleler, parasal konular gündemde olacak. Türkiye haritasında, şans noktasının tam karşısında olacak bu Dolunay, özellikle ekonomik anlamda alınması muhtemel tedbirler, faiz ve vergi oranlarında ki yapılanmalara işaret ediyor olabilir. Bu dönem diğer ülkelerle ticari ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi, olumlu yapılanmalarda aynı şekilde söz konusu olabilir. Diğer ülkelerden gelebilecek destekler, yeni ticari anlaşmalar söz konusu olabilir. Sadece Venüs ile kuracağı sert kontak, kadınlar, cinsellikle ilgili konularda zorlayıcı etkilerin olabileceğine işaret etmekte.