Boğa burcunda Uranüsyen Yeni Ay’ın etkileri

23 Nisan günü Boğa burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay'da başrolü Uranüs üstlenecek ve Satürn de yardımcı oyuncu olacak. Etkilerinin 10-15 gün kadar süreceği bu Yeni Ay'ın bireysel, Türkiye ve dünya açısından etkilerini ünlü astrolog Dinçer Güner inceledi...

Merhaba Arkadaşlar;

23 Nisan günü sabah saatlerinde Boğa burcunun 3. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Ay'ın şeref derecesinde meydana geldiği için bu Yeni Ay ekstra öneme sahip. Bu Yeni Ay süreci ortalama olarak 10 gün kadar etkili olacaktır. Yeni Ay’ın başrolünü ise Uranüs oynayacak ve yardımcı oyuncu ise Satürn olacak. Diğer yandan bu Yeni Ay’da Sheratan sabit yıldızı etkin olacak.

BİREYSEL ETKİLER

Yeni Ay, Boğa burcunda olduğundan dolayı sakin, dingin ve ağırkanlı hareket edebiliriz. Mevcut şartları ve koşulları korumaya odaklı davranabiliriz. Riske atılmak yerine, bize güven veren konular üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Kalkıştığımız işleri rahatlıkla bitirebiliriz. Yeşillik, doğa gibi konulara daha düşkün olabiliriz. Küçük şeylerden daha kolay mutlu olabiliriz. Rahatlığımız, konforumuz daha önemli olabilir. Daha üretken ve verimli bir süreçteyiz, bu dönem ortaya koyduğumuz eserler, yaptığımız başlangıçlar daha kalıcı nitelikte olacaktır. Boğa burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay ile birlikte daha sakin olacak ve adımlarımızı daha dikkatli ve temkinli atmaya çalışacağız. Temel anlamda, güvenlik arayışı içinde olacağız ve kendimizi bazen karmaşa içinden çıkma ve rahat ettiğimiz alanlara kaçma eğilimini içinde hissedeceğiz. Kısacası Boğa burcunun tembelliğe yatkın ve rahatına düşkün doğası biraz durup, yorgunluk atmak isteyeceğimiz bir ruh hali yaratabilir. Bu ay dengeli ve tutarlı davranmamız gerektiğini hissedeceğiz ve bunu başarabilmek için gerekli olan enerjiler de gökyüzünde mevcut.

Güneş ve Ay'ın Boğa burcunda oldukça yakın bir şekilde bir araya geldiği bu Yeni Ay döneminde maddi ve manevi anlamda değer verdiklerimizin neler olduğunu tekrar gözden geçirip, sahip olduklarımızın varlığından mutlu olup, maddi hırslara kapılmadan, katı bir tutum takınmadan, benliğimizi bencillikten arındırıp, tutkularımızın kontrolden çıkmasına engel olarak hareket etmekte fayda vardır. Bu Yeni Ay hepimiz için maddi konularda somutlaşmak, sağlamlaşmak, kazanımlarımızı biriktirmek ve korumak anlamına geliyor. Yatırım, alım satım yapmak için kararlar alabiliriz. Yeni Ay Uranüsyen olacaktır. Astrolojide ise Uranüs özgürlük ile ilgilidir. Tam da bu Yeni Ay zamanı, ergen gibi isyan etmeyerek ama arzu ettiğimiz özgürlük için mantıklı ve tutarlı olmakta fayda var. Konfor alanlarınızdan kontrollü bir şekilde çıkabilirsiniz. Özgürlüğü kazanmak için disiplinli, kontrollü çaba sarf etmek demektir, özgürlük kazanmak içim planlar yapmak anlamına gelir. Bu dönem bizden farklı olanları ötekileştirmek yerine, zorlamadan, değiştirmeden kabul etmek gereklidir, yoksa krizler oluşur.

Uranüs'ün de Satürn ile bir kontağı olacak. Hayatımızda değişimler yaratmak için önümüzdeki 15 günü kullanabilirsiniz. Kişisel özgürlüklerden yararlanmaya, eşsiz ve yaratıcı tarzınızı geliştirmeye devam ederken, kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde çalışabilirsiniz. Hayatınızda olumlu değişiklikler yapmak için ideal zamandır. Her adımı metodik olarak planlayan sakin ve sabırlı kalarak bu değişimi yaratabileceksiniz. Bu aynı zamanda deney ve yaratıcılıkla kendinizi ifade etmek için iyi bir zamandır. Kariyerinizde ve finansal konularda gerekli değişiklikleri başlatmak için de uygun bir dönemdir. Sizlere daha fazla sorumluluk verilebilir, ancak işi kendi yolunuzla çözmeye yetecek kadar özgür olabileceksiniz. Eski konulara, eski durumlara yeniden hayat vermek, hayata geçirmek için de harika bir zamandır. Yeni bir ruhla ama. Neyin kalması gerektiğini ve hayatınıza nelerin girmesi gerektiğini görebilir ve gerekli olan değişiklikleri yapmak çok daha kolay olacaktır. Yeni Ay, 3. derece Boğa burcunda olacak. Bu ekstra önemlidir, çünkü Ay'ın Boğa burcundaki şeref derecesidir bu. Bu yüzden de önemli bir Yeni Ay aslında. Hayatımızı daha güçlü bir şekilde duygularımızın yöneteceğini, duygusal tepkileri daha çok vereceğimizi, duygusal kararlar almaya daha yatkın olacağımıza işarettir.

KARİYER VE PARA

Finansal anlamda güvence ihtiyacımız artabilir, kazançlarımızı arttırmanın yollarını arayabiliriz. Bu Yeni Ay zamanı maddi planları, bütçemizi, projelerimizin dayanacağı maddi koşulları gözden geçirmemiz için güzel bir fırsat olacak. Yeni ayda Uranüs etkin olacağından dolayı para kazanma şekli ve modellerinizde değişime gidebilirsiniz. Yeme içme alışkanlıklarınıza yeni bir düzen getirebilirsiniz. Ekonomik anlamda özgürlük kazanmak istiyorsanız bu Yeni Ay zamanı harekete geçebilirsiniz.

AŞK VE İLİŞKİLER

Yeni Ay’ın yönetici gezegeni Venüs, İkizler burcunda yer aldığından hem flört etmek bakımından şanslıyız hem de ilişkilerde daha meraklı girişimci ve iletişimsel kalmak için enerjimiz olacak. Değişik alternatifleri denemek isteyeceğiz. Bir noktaya takılıp kalmadan seçeneklerimizi özgürce değerlendirmek için istekli olacağız. Venüs ve Mars arasında yer alan hava elementinden olumlu açı yardımıyla ilişkiler alanımız oldukça hareketli olacak

SAĞLIK

Boğa burcu bedenimizde boyun, boğaz bölgesidir. Yeni Ay sürecinde özellikle bu bölgelerimiz ekstra hassas olabilir. Özellikle boyun tutulmalarında dikkat etmekte fayda var. Cereyanda kalmamaya özen gösterin. Diş, bademcik, kulak ile tedaviler için uygun bir zamandır. Sesinizi dikkatli kullanın, çok yüklenmeyin, ses telleriniz zarar görebilir, sesiniz kısılabilir. Boyun ve ense masajları da çok iyi gelebilir. Yine boğaz ağrıları, soğuk algınlığı çokça görülebilir.

DİĞER ETKİLER

Bu Yeni Ay’da Sheretan sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız Mars ve Satürn tabiatında bir yıldız olup, zorlayıcı etkileri vardır. Dürtüsel ve aptalca bir şekilde hareket edildiği takdirde büyük zarara uğramaya işarettir. Anlaşmazlıklar ve yolculuklarla ilgilidir. Bu yıldız deprem, yangın, savaşla ilgili bir yıldızdır. Dikkat edilmezse bedensel yaralanmaları gösterir.

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE

Boğa burcunun temsil ettiği konular toprak, tarım, para, bankalar demektir. Toprağın ve tarımın değerinin artabileceği bir Yeni Ay bekliyor bizleri. Belki çiftçiyi motive edecek, teşvik edecek gelişmeler söz konusu olabilir. Bu Yeni Ay’da Uranüs etkili olacak. Uranüs dünya astrolojsine göre ise hava ve demir yolu taşımacılığı, teknolojik icatlar, uzayla, astroloji ile ilgili konular, emek örgütleri, grev, isyan, ayaklanma, devrim, izinsiz protesto gösterileri, savaşlar, kasırga, uçaklar, havayolu şirketleri, yüksek güçlü rüzgarlar, depremler, yıldırımlar, özgürlük hareketlerini, özgürlük, marjinal, bilinçte uyanışı sembolize eder. Bu saydığım konu başlıkları ile ilgili stres yaratıcı durumlar, krizler, problemler meydana gelebilir açıkçası. Özellikle finans, ekonomi, para ile ilgili konularda beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Dünya üzerinde grevler, ayaklanmalar, isyanlar söz konusu olabilir. Yeni Ay’da Satürn ile Uranüs'ün sert kontağının olması, depremleri, hava yolları ile ilgili kazaları veya havayolları ile ilgili zorlayıcı stresli gelişmelere işaret edebilir. Sert rüzgarlar, kasırgalar yüzünden sorunlar meydana gelebilir. Bankalar, finansal kurumlarla ilgili yeni kurallar ve yaptırımlar söz konusu olabilir.

Bu Yeni Ay Türkiye haritasının 11. evine denk düşmektedir. Dünya astrolojisine göre 11. ev borsa, kar, işletme, emtia borsası, kanun yapıcılar, şehir meclisi, insanların isteği, parlamento, ulusal servet, siyasi partiler, toplumsal gruplar, borsa ve hazine demektir. Demek ki Yeni Ay ülkenin daha çok para ile ilişkilerine etki edecek parasal meseleler, parasal konular gündemde olacak. Türkiye haritasında Güneş ile kontakta olacak. Güneş genel olarak yöneticiler, liderlerle ilgilidir. Bu Yeni Ay zamanı liderlerin ekonomik durumları, harcamaları, sahip oldukları üzerinden çokça konuşmalar, haberler, eleştiriler olabilir. Kabinede yeni düzenlemeler meydana gelebilir. Yeni vergiler, vergiler konusunda yeni düzenlemeler söz konusu. Bunun yanı sıra para ile ilgili konularda yeni koşulların oluşması, borç alınması, kredi alınması da söz konusu olabilir bu Yeni Ay sürecinde. İşin içinde Uranüs olduğundan dolayı pandemi sürecinde elle tutulur, somut, belki bir tedavi yöntemi, belki bir ilaç bir uygulama ortaya çıkabilir ve bizleri bir nebze de olsa rahatlatabilir.