Boğa burcunu 2021’de neler bekliyor?

Aslında 2018 Mayıs ayından itibaren Uranüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle başlayan değişim yolculuğunuz radikal olayları yaşamınıza getirmiş olabilir. Kimileriniz yaşamda güzel kazançlar elde etmişken, kimileriniz de kayıplar vermiş olabilirsiniz. Birçok Boğa önümüzdeki 5 yıl daha güçlü uyanışlar yaşayacaklar. Hayata bakış açınız tamamen değişecek.

Şimdi Satürn ve Jüpiter'in 10. Evinizdeki seyahati sizin toplumsal statünüzle ilgili yeni gelişmeleri önünüze getirecek. Jüpiter şans ve büyümenin gezegenidir. Satürn ise sorumluluklarımız anlatır. Kariyer anlamında, işiniz, görevleriniz konusunda yeni sorumluluklara hazır olun. Yaşamınızı yeniden yapılandıracaksınız. Yıl boyu kontrol dışı sürprizlere hazır olun. Anneniz ve aile büyükleriyle ilgili sorumlulukların artabilir.

Mesleki anlamda iş ve yer değişiklikleri karşınıza çıkarken, çalışmıyorsanız yeni iş başlangıçları yapabilirsiniz. Süregelen işinizde yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni imzalar söz konusu olabilir. Toplumsal statü sadece iş alanında değil ilişkilerinizi yapılandırma adına da önemli fırsatlar sunabilir. İlişkinizi ciddiyete taşıyabilir, çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz Yeni ortaklıklar gündeme gelebilir. 28 Ocak' la birlikte şehir değişiklikleri, taşınmak, düzen değişimleri, iş dolayısıyla yer değişimleri ön plana çıkabilir. Mars'ın 7 Ocak'ta burcunuza geçişi 2 ay boyunca sizi zorlayabilir. Kazalara karşı temkinli olun. Öfkeli tartışmalardan uzak durmaya çalışın.

Çok çalışacak ve çaba göstereceksiniz. Bazı şeyleri akışa bırakmaya çalışmalısınız. Tutunduğunuz ve direndiğiniz her konu sizi zorlayabilir.

Jüpiter 14 Mayıs- 28 Temmuz arasında Balık burcunda 11. Evinizde seyredecek. Bu yolculuk yaşamınızda güzel gelişmeler getirebilir. Hem duygusal hem parasal anlamda çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Mücadele ettiğiniz ne varsa hediyelerini alabilir, çevrenizden destek görebilirsiniz.

Yılın en önemli açısı olan Uranüs- Satürn karesi köklü değişimleri getirebilir. Düzen değişiklikleri yaşamaya devam edeceğinizi söyleyebiliriz. 17 Şubat- 15 Haziran- 24 Aralık tarihleri etkileri arttıracaktır. Dış görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Otorite figürleriyle ilişkinize dikkat edin. Zaman zaman ani hareketler göstererek çıkışlar yapabilirsiniz. Ailevi ilişkilerde de aynı oranda gerilimler yaşayabilirsiniz. Artık daha özgür hareket etmek isteyebilir, sizi kısıtlayan olaylardan ve kişilere karşı isyan bayrağı çekebilirsiniz. Taşınmalar, yer değişimleri meydana gelebilir. Bazı Boğalar mutsuz giden birliktelikleri, evlilikleri bitirme kararı alabilirler. Sağlığınıza yıl boyu dikkat edin. Dolaşım problemleri, tansiyon gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Yıl genelinde meydana gelecek Güneş ve Ay tutulmaları 2. ve 8. Evler arasında meydana gelecek. Maddi anlamda kendinizi güvence altına almak isteyeceksiniz. 10 Haziran'ı takip eden 6 ay boyunca kazançlarınız, gelir gider dengeniz ve başkalarıyla paylaştığınız finansal konular güçlü etkiler alacaktır. Masraflara dikkat edin. Borçlanmamaya çalışın, kredi, alacak verecek konularında temkinli olun. Eşinizin kaynakları, ailenizin geliri konularında da bitişler, tamamlanmalar olabilir. Bu yıl emek vererek bir şeylere sahip olmak oldukça önemli. 26 Mayıs ve 4 Aralık'taki Yay tutulması vergi, sigorta, nafaka miras konularında da tamamlanmalar yaşatabilir.

Yılın son aylarında kariyer ve para konularında istediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs Oğlak burcunda 19 Aralık retro yapacak. Kariyerde yeniden bitiş ve başlangıçlar söz konusu olabilir. 2021'in sizin için ana teması sorumluluk. Mutlu bir yıl dilerim.