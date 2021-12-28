Boğa burcunu 2022’de neler bekliyor?

2022 yılına Venüs retrosuyla başlıyoruz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün 30 Ocak’a kadar sürecek geri hareketi sizin için oldukça önemli olacak. Yurtdışı bağlantılı işler, uluslararası eğitimler, yabancılar, uzak akrabalar, dava, mahkeme gibi hukuksal konular ön planda olurken, bu alanlarda sorunlarla ya da gecikmelerle karşılaşabilirsiniz.

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Astrolog Seyran Ataklı



Yatırımlara, spekülatif piyasadaki işlemlere, altın, mücevher gibi lüks alımlara dikkat etmelisiniz. Ani estetik girişimler ve estetik ameliyatlardan kaçınmalısınız.

Venüs retrosu beslenme değişikliği, diyet, detoks gibi değişimler için uygun bir dönem değildir. Vücut ödem toplayabilir ve siz ne yaparsanız yapın tartıda eksilme göremeyebilirsiniz. Bu dönem ne ruhsal ne de bedensel anlamda kendinizi zorlamayın. Karar alın ancak uygulamayı retro sonrasına bırakın. Duygusal ilişkilerde çıkabilecek gerilimlere karşı sakin kalmaya özen gösterin.

JÜPİTER'İN HEDİYELERİ SİZİNLE.

Jüpiter Balık burcu seyahati 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle başladı, 11 Mayıs 2022 tarihine kadar burada kalacak. 11. Ev alanınınız tetiklendiğinden hedefleriniz, hayalleriniz öne çıkıyor. Beklentileriniz, umutlarınız yükselirken, yeni girişimlere karşı hazır olun. Sosyalleşme, gruplar, topluluklar alanında önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Kariyer alanında çeşitli fırsatlarla karşılaşabilir, yeni girişimlerde bulunabilir, yeni projelere dahil olabilirsiniz. Sosyal medyada yeni projeler, sunumlar yapabilir, fikirlerinizi farklı gruplarla paylaşabilirsiniz.



Karşınıza çıkan sürpriz gelişmeleri güzel değerlendirin. Bu yıl arkadaş çevrenizde değişimler yaşanabilir, yeni insanlar hayatınıza girebilir. Size yarar getirecek kişilerle tanışabilir, çevrenizin desteğini alabilirsiniz. Jüpiter Balık yolculuğu hayaller ve umutlar evinizde. Gökyüzü size şanslar vadediyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir konuyu çözümlemek, hayal ettiğiniz işi tamamlamak adına fırsatlar sizinle olacak.

12 NİSAN 2022'de Jüpiter- Neptün kavuşumu bu dönemde sizi temkine davet edecek. Konsantrasyon eksikliği, dalgınlık, sosyal çevrenizle anlaşmazlıklar, kanma ve kandırılmaya karşı dikkatli olmalısınız. Kariyerde gözden kaçırdığınız bazı detayları düzeltmeniz adına bu süreci olumlu değerIendirebilirsiniz. Maddi konularda global olarak krizli bir dönem olacağından, siz de paranızı, gelir giderinizi doğru yapılandırmalısınız. Harcamalarınıza dikkat edin, riskli borçlardan kaçının. Yatırım planınız varsa sağlam adımlar atın. Aile, eş, ortaklı kazançlarınız varsa temkinli davranın.

11 MAYIS-28 EKİM ARASI GİZLİ DÜŞMANLIKLARA DİKKAT!

Jüpiter'in fragman niteliğindeki Koç seyahati sizi maneviyata döndürebilir. Kendinizi keşfedebilir, farkındalığınız artabilir. Jüpiter 12.evde koruyucu ve kollayıcıdır. Spritüel eğitimler, danışmanlıklar, psikolojik tedavi ve gelişim için fayda sağlar. Fiziksel ve ruhsal sağlık konular bu dönem öne çıkabilir. Kronik bir sağlık sorununun teşhisi, bununla birlikte tedavisi gündeme gelebilir. Merhamet, bağışlama, kırgın olduğunuz kişilerle barışmak gibi temalar öne çıkabilir.



Satürn Kova burcunda seyrine devam ediyorken geçtiğimiz yıl zorluklar yaşamış, kariyer anlamında bazı değişimlerden geçmiş olabilirsiniz. Kimileriniz için aynı dönüşüm rüzgârı bu yıl da devam edecektir. Çok çalışacağınız ve yorulacağınız bir sene olabilir. Kariyer değişimleri yapabilir, kendinizi geliştirmek için eğitimler alabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında olun. Süregelen ilişkilerde ciddi kararlar, söz, nişan, evlilik gibi atılımlar yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız güzel haberler alabilirsiniz. Kariyer ve aileniz arasındaki dengeyi kurmalı, ebeveynleriniz, eşiniz, çocuğunuza ayıracağınız zamandan kısmamalısınız. Aile büyükleriyle ilgili bazı sağlık sorunları gündeme gelebilir.

Satürn geçtiğimiz yıldan beri kariyerinizde bazı dönüşümleri tetiklemiş olabilir. Eğer sorumluklarınızı bilip, emek vererek çalıştıysanız karşılığını alacaksınız. Satürn 10. Ev geçişi kariyer anlamında bu yıl da sınavlarına devam edebilir, hayatınızdaki otorite figürleriyle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Konfor alanınızın dışına çıkarak yeniye kucak açmalısınız. Yeni kariyer çevrelerine girebilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Başarı elde ederken, üretmeye ve hazıra konmamaya dikkat edin.

İLİŞKİLERDE ÖZGÜRLEŞME İSTEĞİ ARTIYOR

Ay düğümleri artık Boğa- Akrep hattında. Yükselen burcunuzun üzerinden geçecek Kuzey Ay düğümü geçişi hayatınızda önemli değişimlerin sinyallerinin bir kez daha altını çizecek. Yeni iş birlikleri, ortaklık teklifi, evlilik kararları gibi etkiler hayatınızda yer bulurken, kimileriniz için de özgürleşmek, ayrılık ve bitişler yıl boyu gündeme gelebilir. Bu yıl gerçekleşen 4 tutulma, 1. ve 7. ev ekseniniz üzerinden kadersel bazı dönüşümleri karşınıza getirecek. Yılın özellikle ikinci yarısından sonra yenilenecek, size iyi gelmeyen kişilerle bağlarınız kopartacak ve özgürleşmek isteyeceksiniz.



Özellikle Mayıs sonrası yavaş giden bir takım işlerinizin hız kazanmaya başlayacağını deneyimleyebilirsiniz. Yer değişimleri, ev değişimleri, taşınmak gibi konular öne çıkabilir. Bunun yanı sıra imajınızda değişimler yapmak isteyebilir, estetik güzellik konularına daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Sağlığınıza ve bağışıklığınıza yıl boyu dikkat etmelisiniz. Süregelen bir sağlık sorununuz varsa tetiklenebilir.

2022 yılında 3 kere geri gidecek olan Merkür, 14 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında hukuksal konularınız varsa gecikmeler ve aksilikleri karşınıza getirebilir. Yeni bir mahkeme, dava gibi başlangıçlardan bu sürede kaçının. Kredi çekmeyin, yeni anlaşma, sözleşmelerden kaçının. Unuttuğunuz ödemelerle, geçmiş borçlarla retro döneminde karşılaşabilirsiniz. Sigorta, nafaka, miras gibi beklentilerde gecikmeler yaşanabilir. Maddi konularda yarım kalmış işlerinizi tamamlayın.

Yaşamınızı yeniden inşa etme zamanı. Alışkanlıklarınıza saplanıp kalmak yerine, değişime yer açın.

2022'nin sağlık ve esenlik getirmesini dilerim. Mutlu yıllar

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