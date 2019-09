Boş hayaller peşinde koşmayın!

14 Eylül'de Balık burcunun 21. derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Zor ve yanıltıcı etkileri olan bu Dolunay'ın bireysel etkileri neler olacak? Aşk, sağlık ve kariyer konularına nasıl dokunacak? İşte tüm soruların yanıtı...

Hepinize merhaba;

14 Eylül günü sabaha karşı, Balık burcunun 21. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’ın başrollerinde hem Neptün hem Mars hem de Jüpiter var. Bu yüzden oldukça zorlayıcı ve de yanıltıcı etkileri olan bir Dolunay bekliyor aslında bizleri. Bu Dolunay’da astrolojinin zorlu açı kalıplarından biri olan T-Kare açı kalıbı mevcut. Bu Dolunay zamanı Güneş; Denebola yıldızı ile beraber olacak. Peki bu Dolunay’ın etkileri nasıl olacak? Bunu anlayabilmemiz için öncelikle astrolojide “Balk” sembolizminin nasıl çalıştığını, neleri ifade ettiğini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Şimdi adım adım gidelim…

İçe dönük olmak, hayallere dalmak, kabuğumuza çekilmek, değişken koşullar, verimlilik, bilinç ile bilinçaltının kesişmesi, büyük bir fedakarlık, kurban olma, mistik konular, yaratıcı esinler, inziva, içe dönme, kabullenme, ruhsal konular, merhamet, vicdan, gerçeklerden uzaklaşma, sanat, dans, her türlü bağımlılıklar, karmaşa düşme, hedeften şaşma, verilen sözlerin tutulmaması, sevginin paylaşılması, koşulsuz inanç demektir. Dedik ki T-Kare açı kalıbı var; bu açı kalıbını da 3 gezegen oluşturmakta. Bunlar da Neptün, Mars ve Jüpiter.

Şimdi bu gezegenlerin neleri sembolize ettiklerine göz atalım sırayla;

Neptün; mistik her türlü konuyu, hayalperest olma halini, kurban ve kurtarıcı ilişkisini, her şeye karşı muazzam bir duyarlı olma halini, rüyaları, aldanma ve aldatılma gibi temaları, bağımlılık yapan her türlü konuyu, yaratıcı olmayı, kendimizi bir şeye adamayı, belirsiz ve karmaşık durumu, şefkat, merhamet, özverili olmak, organize olamamak, dağılmak, idealize etmek, sembolleri, alınganlığı, unutkanlığı sembolize eder.

Mars ise; gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik, yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları güç kullanma, savaşma, savunma, harekete geçme, istila etme, elde etmeye çalışma gibi temaları sembolize eder. Jüpiter ise; inançlar, din, eğitim, maneviyat, bilgelik, spor, abartı ve israf gibi konularla ifade edilir.

BİREYSEL ETKİLER

Balık burcunun sezgileri, duyguları, hassas, şefkatli ve merhametli enerjisi bu Dolunay’da duyguların çok yoğun biçimde hissedileceğine işaret ediyor. Balık ve Başak aksında gerçekleşen bu Dolunay, akılcı ve gerçekçi olmakla duygular arasında bir denge kurmanın gerekliliğini hissettirecek. Dağıldığımız yaşam alanlarında derlenmek ve toparlanmak çok gerekli olacak. Ruhumuzu rahatlatmak için yoga, meditasyon, manevi veya spiritüel konulara eğilebiliriz. İlham kanallarının açıldığı, şiirsel, sanatsal, edebiyat, sinema, görsellik veya tasarım ile ilgili alanlarda yaratıcı enerjilerin akışta olduğu bir zaman. Hayal gücümüzü kullanarak yaratıcı çalışmalara eğilebiliriz. Bu Dolunay’a aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs ve Mars'ın karşıtlık yapması ile ilişkilerde neye ihtiyaç duyduğumuzu, bağlarımızı güçlendirmek için neler yapmamız gerektiğini daha açık bir biçimde görebiliriz. İlişkilerimizi tamir etmek ve birbirimize güvenli bir liman yaratmak için neler yapabileceğimizin farkına varabiliriz.

Dolunay zamanı bireysel anlamda biraz daha kendi kabuğumuza çekilmek isteyebilir, yalnızlık ihtiyacımız çok fazla artabilir. Alma verme dengenizi oluşturmamız gereken bir sürece işaret ediyor. Kendimizden özveride bulunduğumuz, fedakarlık yaptığımız konularla, yüklendiğimiz ve hayır diyemediğimiz sorumluluklara yönelik bir farkındalık yaşayabiliriz. Hem ruh hem de beden sağlığımıza odaklanmalıyız. Dışsal koşullarımıza uyum sağlamak ve içsel enerjimizi bu koşullara uyumlamak için mücadele verebiliriz. Hayatımızın dağınık alanlarını toparlamak, pratik ve pragmatik bir yaklaşımla detaylara önem vererek toparlanmak gerekliliği hissedebiliriz. Duygusal anlamda bizi etkileyen konular, hassasiyetler bu dönemde yoğun bir biçimde su yüzüne çıkabilir.

Bir süre gündelik hayatın akışına kendimizi bırakmak ve yapmanız gereken işleri kendi yapmak isterken üzerimize aldığımız işleri bitirmekte zorlandığımız anlar olabilir. Dalgınlığa, unutkanlığa karşı dikkatli olmalıyız. Koşulların her an değişebileceğini bilmeli, bu yüzden cebimizde sürekli bir B planı ile dolaşmamızda yarar vardır. Verilen sözlerin tutulması gecikebilir veya tutulmayabilir. Kendimizi bizimle hiçbir ilgisi olmayan, üzerimize vazife olmaya konular için kurban etmemeliyiz. Yaratıcı çalışmalar yapmak veya hobiler edinmek, resim yapmak, dans etmek, resim veya dans kurslarına yazılmak için de çok uygun bir dönemdir. İnatçılık etmek, ayak diremek yerine yaşamın bize getirdiği iyi veya kötü tüm koşulları ruhumuzla kabul etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yaşamınızın ana hedeflerinden sapmamak, gerçeklerden uzaklaşmadan hareket etmek en doğrusu olacaktır.

İnançlar, felsefi konular üzerinde bol bol tartışmalar yapabilirsiniz. Spora başlamak, egzersizlere başlamak için idealdir fakat riskli hareketler denemeyin, kaslarınızı gereksiz yere zorlamayın. Eğitimle ilgili konularda stres yaratıcı durumlar meydana gelebilir. Cinsel anlamda da yeni maceralara, yeni değişik heveslere açık olabilir, günübirlik ilişkilere eğilimli olabilirsiniz. Cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz, fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz şartlarıdır, sizleri zor duruma sokabilir. Risk almak için de hiç uygun değildir, mevcut şartlarınızı korumaya odaklanmalısınız. Sabırsızlık ve acelecilik yüzünden kazalara, düşmelere, çarpmalara yatkın olabilirsiniz, dikkat. Bugünlerde ruhsal yönü güçlü kişilerle bir araya gelip çalışmalar yapabilirsiniz. Enerji çalışmaları, kuantum, aile dizilimleri gibi konularda çok fayda görebilirsiniz.

Hayal kırıklığı, yetersizlik duygusu ve hayatınızda yer alan sorunlara karşı çözüm üretemez bir durumda hissedebilirsiniz. Enerjiniz düşebilir, canınız hiçbir şey yapmak istemeyebilir. Bir işe başlarsınız, bitiremezsiniz ve başka işe başlarsınız. Yönünüzü tam belirlemek imkansız hale gelir. Aldatılmak ve dolandırılmak mümkündür. Başkalarıyla çatışmaya girseniz bile, kendinizi istediğiniz gibi savunamayabilirsiniz, çünkü zihniniz her zamanki gibi keskin ve işlek olmayacaktır. Muslukları kapayın, eski borulara gider borularına göz kulak olun. Evinizin güvenliğini göz ardı etmeyin. Şifreleri unutmak, unutkanlıktan kaynaklanan eşya kayıpları, dikkatsizlikten kaynaklanan yolda kaybolmak, dalgınlıkla yanlışlıklar yapmak ihtimali artar. Meditasyon yapmak, dini ritüeller ve yoga çalışmaları gibi sizi hem bedenen hem manen rahatlatacak aktiviteler için oldukça uygun bir süreçtir.

Yaratıcı çalışmalar için mükemmel zamanlardır. Görsel yeteneklerinizi rahatlıkla kullanarak başarı elde edebilirsiniz. Oldukça sezgisel, şairane, içe dönmeye müsait, romantik ve hiçbir şeyi ciddiye almak istemeyeceğiniz bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Rüyalar, metafizik ve spiritüel konular ön plana çıkabilir. Önsezileriniz ve sezgileriniz çok güçlü olacağı için başkalarının duygularını sezmek, düşüncelerini anlamak daha kolay olabilir. Paranıza ayrıca dikkat etmelisiniz. Unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdanı unutma, parayı düşürme ve kayıplar olabilir. Yanılsamalar, kör noktalarımız olabileceği için ciddi ve somut kararları daha sonraya bırakmak akıllıca olacaktır. Gıdaları tüketirken son kullanım tarihinin geçmiş olmamasına dikkat edin, zehirlenme vakalarında artışlar meydana gelebilir. Evde veya iş yerinde lavabo, su giderleri ile ilgili problemler meydana gelebilir. Cesaretin kolayca kaybolabileceği zamanlardır, bu yüzden bir şeyler için yarışmak, güç ve gövde gösterisi yapmak için de pek uygun değildir.

Cinsel anlamda ya geçici iktidarsızlık görülebilir bugünlerde ya da fantezi dünyası çok genişleyebilir. Romantik görüşmeler, ilişkiler başlatmak için de pek uygun bir dönem değildir. Polisle ve tamircilerle ilişkilerinde dikkatli olmalı, bu meslek grupları ile tartışmalara girmekten kaçınılmalıdır. Yüzeceğimiz zamanlar çok fazla açılmamaya dikkat edilmesinde yarar var, kaslarda kramplar meydana gelebilir, boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Enerji israfına karşı gücümüzü ve enerjimizi neye kanalize ettiğimize dikkat etmeliyiz. Bazen çok boş, aslında sonu olmayan konular için çok fazla vakit harcayabilir ve sonrasında pişmanlık duyabiliriz. Ya da bazen kendi gölgemizle savaşırken bulabiliriz kendimizi. Gerçeklikten asla ama asla kopmamalı ve ona göre adımlar atmalıyız.

Karşılaşma ihtimaliniz olan fırsatları çarçur etmemeli, dikkatli olmalısınız. Boş hayaller peşinde koşmamalısınız. Seyahatlerde, yanlış yollara sapmak, kaybolmak, eşyaların kaybolması gibi sorunlar yaşanabilir. Gereksiz bir şansına güvenme, kontrolsüz risk alma, mevcut kaynakları doğru ve etkin bir şekilde kullanamama söz konusu, dikkatli olun. Bu dönem gökyüzünde çok büyük bir şifa enerjsi yer alacak. Bu dönem, ruhsal anlamda farkındalığın çok fazla artmasına yardımcı olur, gözden kaçanlar ruhtan kaçmaz. Fakat aşırı mistik ve spiritüel konulara da kendinizi kaptırmayın, dikkatli olun lütfen.

Bu Dolunay’da Denebola sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız aykırı düşünceleler yüzünden başına iş gelmesi anlamına gelir. Bu yüzden bu Dolunay sürecinde bulunduğunuz ortam ve topluma aykırı fikirleri bir süreliğine söylememekte fayda var. Diğer insanların fikir ve düşüncelerine de açık olmakta fayda var. Önyargı da aynı şekilde zarar verici olabilir.

AŞK KONUSUNDA

İlişkilerde kendimizden fedakarlık ettiğimiz, koşulsuz sevgi verdiğimiz ve karşılık beklemeden ve çıkar düşünmeden karşımızdakiler için yaptıklarımızın bize nasıl yansıdığını fark etmemize yol açacak. Melankolik ve romantik duygularda artış olabileceği için aşk ve evlilik alanında duygusal hassasiyetler artar. Romantik zamanlardır, yalnızsanız sevgi dolu, romantik, yardımsever kişilerle tanışmak çok olasıdır. İlişkilerde romantizm rüzgarları esebilir, sevgi ve merhamet duyguları güçlü bir şekilde beslenir. İlişkilerdeki olası sorunlar sevgi prensibi ile rahatlıkla çözülebilir. Affetme ve bağışlama zamanıdır. Ama gökyüzündeki sert açı kalıbı ile, kimin için hangi konularda fedakarlık edeceğinize dikkat etmelisiniz. Kandırılma, aldatılma ihtimali yüksek zamanlardayız.

PARA VE KARİYER

Güven ve istikrarın azaldığı zamandır, parasal konular her ne kadar bereketli bile olsa zemin güvenilmezdir. Kişisel anlamda büyük harcamalara karşı dikkatli olmak gerekir. Başkalarına yardım etmemiz gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Ticari girişimler için hiç de uygun değildir, para kaybedebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı her türlü iş ve girişimlerde sorunlar meydana gelebilir. Birçok detayı öğrenmeye kalkmadan daha önce fikriniz ve bilginiz olmayan bir işi yapmaya kalkışmayınız. Özellikle harcamalar konusunda dikkatli olmalı, kontrolü kaybetmemekte fayda var. Neye ne kadar para ödediğinizi, kime ne verdiğinize dikkat etmelisiniz. Kandırılma, aldatılma ihtimaline karşı her türlü yeni iş ve projelerde çok dikkatli olmalı gelen tekliflerin ardı arkasının olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilmelidir. El altından, gizlilik içinde yürüttüğünüz işlerde başarısızlığa uğrayabilirsiniz. İş konusunda koşullar ve şartlar sizin kontrolünüz dışında her an değişebilir.

SAĞLIK OLARAK

Sağlık konularına, özellikle ruh ve beden sağlığı temalarına öncelik vermek gerekebilir. Bilinçaltımızda ki konuları görünür hale getirerek onlar üzerinde çalışmalar yapmak, ruhsal sorunlarımızı çözmek, terapi desteği almak için en uygun dönemdir. Her türlü bağımlılıklarımızdan kurtulmak bunun için de destek almak için harika bir dönemdeyiz aslında. Ayaklar ve bağışıklık sistemine dikkat edilmesi gereken zamanlardayız. Enfeksiyonlar hızla yayılabilir. Zehirlenmeler artabilir. İlaç kullanırken de dikkatli olunması gereken bir haftadayız. Tam sebebi belli olmayan rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Aşırı alkol almaktan uzak durun, zehirlenmelere karşı uyanık olun. Bilmediğiniz ilaçları almaya kalkmayın. Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönelin ve metabolizmanızı güçlendiren doğal besinlere ağırlık verin. Aşırı şeker ve tuz tüketiminden uzak durun. Vücutta ve ayaklarda ödemler oluşabilir. Sağlık anlamında, teşhis zorlaşabilir, bugünlerde tek bire doktorun görüşü ve tavsiyesi ile hareket etmemek en doğrusu olacaktır.

Sevgiler…

Dinçer Güner