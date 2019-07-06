Böyle ölmeyiz füze atın!

Bu hafta gökyüzünde yok yok! Bir yandan Mars ile Uranüs etkileşimi ile tepkilerinizi kontrol etmek zorlaşacak diğer yandan Güneş/Plüton etkileşimi ile çevrenizdeki insanlara baskı kuracaksınız. Bunlar yetmezmiş gibi de iletişimi sabote edecek olan Merkür’ün geri hareketi de meydana gelecek. Bu zorlu haftada hangi burcu neler bekliyor olacak? İşte yanıtı...

Bir yandan Mars ile Uranüs etkileşimi ile tepkilerimizi kontrol etmek zor iken diğer yandan Güneş/Plüton etkileşimi ile çevremizdeki insanlara baskı kurabiliriz. Ve bir de bunların üzerine iletişimin sabote edecek olan Merkür'ün geri hareketini de eklersek eğer bu hafta sanırım hepimiz için biraz zor geçecek. Bakalım hangi burcu neler bekliyor?

Koç: Hafta boyunca ardı ardına masraflar çıkabilir, bu masrafların bir kısmı sağlık harcamaları ile ilgili olabilir. Kariyer konusunda sizi değişime zorlayan, belki de yaptığınız işleri bir türlü beğenmeyen bir patron veya iş verenle uğraşmanız gerekebilir. Bu hafta aşk meşk konularında kafanız biraz karışabilir. Karar verme mekanizmanız doğru dürüst çalışmayabilir, eğer bir seçim yapacaksanız doğru analiz edemeyebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Komşularınız veya kardeşlerinizle bu hafta kavga etmemeye, kapışmamaya özen gösterin. Sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı biraz daha saygılı olmaya çalışın. Yaşamınızda değişim istiyorsanız bunu önce zihninizde inanarak başlatmalısınız. Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Devamı…



İkizler: Hafta boyunca yakın çevreniz, kardeşlerinizle olan ilişkiler, komşular, iletişim, internet işleri, eğitim işleri stres kaynağı haline dönecek. Bu alanlarda başınıza bela almamaya özen gösterin. Maddi konular yaşamınızda stres yumağı haline gelebilir, daha fazla mücadele etmeniz, efor sarf etmeniz gerekebilir. Bu hafta yatırım yapmak, para çekmek, kredi çekmek için pek de uygun bir hafta değil. Miraslar, borçlar, krediler, sponsorluklar, burslar, vergilerle ilgili konularda stresli durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Devamı…

Yengeç: Maddi konularla ilgili kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Parasal konularla ilgili başınıza bela almayın. Maddi konularla ilgili özgürlük elde etmek isteyebilirsiniz, ama bunu yaparken köprüleri de yıkmayın. Özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında zorlanmalar, gerginlikler, krizler, ayrılıklar, kopuşlar gündeme gelebilir. İlişkilerden yana krizlerle mücadele etmeniz gerekebilir. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Devamı…

Aslan: İş ve çalışma ortamınızda beklenmedik, ani ve sarsıcı gelişmeler meydana gelebilir, kontrol dışı gelişen olaylar dengenizi bozabilir. Bu hafta sağlığınıza da ekstra dikkat etmenizde yarar var. Birlikte çalıştığınız kişilerle tartışmamaya, ipleri koparacak raddeye gelmemeye özen gösterin. Hafta boyunca her türlü takıntılardan, kuşkulardan, paranoyalardan uzak durun. Yeni işlere başlamak yerine elimizde kalan işleri tamamlamak üzerine odaklanmak yerinde olacaktır. Devamı…



Başak: Yurt dışı işleri, ticari işler, eğitimle ilgili konularda stresli koşullar oluşabilir, şartları kontrol edemeyebilirsiniz. Bu konularla ilgili kimseyle tartışmamaya, ağız dalaşı içine girmemeye özen gösterin. Yasal olarak her türlü başınıza bela olabilecek konulardan uzak durmanızda fayda var. Arkadaşlıklar, dostluklar ve aşk hayatınızda krizler deneyimleyebilirsiniz. Özel hayatınızda güç uygulamamaya, karşınızdaki insanın özel alanına gereksiz yere çok fazla müdahale etmemeye özen gösterin. Devamı…

Terazi: Hafta boyunca ödemeler, krediler, borçlar, nafaka, primler, miraslar, muhasebe işleri, banka işleri, yatırımlarla ilgili konularda oldukça stresli, problemli bir hafta sizleri bekliyor. Bu konularla ilgili işler kontrolden çıkabilir, istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Hatta bu konularla ilgili çatışmalar içine çekilebilirsiniz, insanlarla tartışabilirsiniz. İş hayatınızda, mesleki anlamda ciddi krizler deneyimleyebilirsiniz. Devamı…

Akrep: İlişkiler, ortaklıklar ve kariyer konuları oldukça risk altında bu hafta. Bu alanlarda kurduğunuz, daha doğrusu yönettiğiniz ilişkileri artık yönetmek istemeyebilir, isyan bayrağını açabilirsiniz. Bunun yanı sıra özellikle uğraştığınız işinizle ilgili iletişim sıkıntıları, problemleri gündeme gelebilir, postalar karışabilir, iletişim ağında problemler meydana gelebilir. Bu hafta işinizle ilgili önemli bir krizi çözmeniz gerekebilir. Devamı…



Yay: Günlük angarya, yapılması gereken işler ve sorumluluklardan artık size gına gelebilir, sinirleriniz bozulabilir, üstünüze çok da vazife olmayan işleri artık üzerinizden atabilirsiniz. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir, hataları tolere edemeyebilirsiniz. Parasal konular yüzünden epey gerilebilirsiniz. Hafta boyunca parasal konular yüzünden kimseyle tartışmamaya, kavga etmemeye özen gösterin. Devamı…

Oğlak: Öncelikle özel hayatınız, aşk hayatınızla ilgili stresli durumlara hazır olun. Aniden ortaya çıkan kavgalar, tartışmalar yüzünden ayrılıklar ve kopmalar söz konusu olabilir. Bu aralar alacağınız yatırımla ilgili tüyoları dikkatle analiz edin, hatta bana sorarsanız yatırımlar için pek de öyle uygun bir dönemde değilsiniz. İkili ilişkilerde zorlanmalar, görüş ayrılıkları, kopmalar, ayrılmalar gündeme gelebilir. Ani öfkelenmeler, aile içinde patlamalar yüzünden ilişkilerinizde zor zamanlar geçirebilirsiniz. Devamı…

Kova: Hafta boyunca yuvada ve ailenizde huzur bulmakta zorlanabilirsiniz. Ev kazalarına özellikle dikkat! İletişimle ilgili konuların yaşamınızda çok ön plana çıkacağı bu hafta önemli iş anlaşmalar, toplantılar, görüşmeler gündeme gelebilir. İş ortamınızda kontrolünüz dışında gelişmeler dengenizi bir parça bozabilir. Dedikodular, arkanızdan dönem oyunlar, düşmanlıklar yüzünden dengeniz bir parça bozulabilir. Devamı…

Balık: Hafta boyunca sosyal ilişkileriniz, dostluk ilişkilerinizde tahammülün azalması, sizi kısıtlayan ve boğan insanları belki biraz sert bir şekilde hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekebilir. Dostluk ilişkilerinde ve parasal konularda zarara uğramak olasıdır. Dostlarınız sizi, işin içinde risk ve tehlike olan bir şeylere davet ederlerse kabul etmeyin! İş konularında ise özellikle hafta sonuna doğru sizi tatmin ve mutlu edecek gelişmeler söz konusu olacak. Özellikle aşktan yana süper şanslı bir hafta içinde olacaksınız. Devamı…

