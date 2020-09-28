Bu hafta atmosfer hız ve öfke hakim

Önemli işlerinizi haftanın ilk günü halletmek pek kolay olmayabilir. Kazalara karşı dikkatli olmanız gerekirken, partnerinizi de eleştirmemeye dikkat edin. Yeni Ay'ın burçlar üzerindeki etkileri neler olacak? Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu hafta ne gibi etkiler altında olacağımızı kaleme aldı.

Haftanın ilk günü Ay, saat 17:33'e kadar günün büyük bir çoğunluğunu boşlukta geçirecek. Bu saate kadar işler havada ve sonuçsuz kalabilir.

Önemli işlerinizi haftanın ilk günü halletmek pek kolay olmayabilir. Salı gününe geldiğimizde ise; ilişkiler açısından destekleyici bir gün. Mars ile Venüs arasında güzel bir etkileşim var. Özel anlamda tanışmalar, flörtler olabilir. İlişkilerde tutku ve romantizmde artış mümkündür. Fakat Mars'ın Satürn ile olan sert kontağı gün boyunca hem para hem de iş konularında engeller, sorunlar ve gecikmelere işaret ediyor. Özellikle kazalara karşı dikkatli olmamız gereken bir gün. Çarşamba günü ise Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Bugün biraz daha tembellik yapma günü aslında. Yaratıcı işler için harika bir gün, başkalarına destek ve yardım etmemiz gereken koşullar oluşabilir, fedakarca davranabiliriz. Perşembe günü ise Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Atmosfer hız, sabırsızlık ve stres hâkim olacak. Hayatımızda yenilikler katmak isteyebilir, yeni başlangıçlar yapmak isteyebiliriz ama Mars ile Satürn arasında ki gerginlik dolunayda devam edeceğinden dolayı risk almak, tartışmalara karışmak için aslında hiç uygun değil. Cuma günü ise Venüs'ün başak burcuna geçişi ile birlikte, ilişkilerde daha ayakları yere sağlam basan bir döneme giriş yapacağız ama diğer yandan partnerinizi fazlaca eleştirmemeye dikkat edin. Özellikle Başak, Oğlak, Balık ve yükselen burcu bu olanların aşkta şanslı zamanı da başlamış oluyor. Cumartesi ise yine ay 17:12'ye kadar boşlukta olacak. Yine çok önemli işlerinizi cumartesi gününe sarkıtmamanızda fayda var zira sonuçlanmayabilir.

Sevgiler..