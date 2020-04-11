Bu hafta değişim kaçınılmaz olacak!

Bu hafta Güneş ve Plüton'un kuracağı kontak, bizi hayatımızdaki birçok alanda değişiklik yapmaya itecek. Eski yöntemleri bırakıp yerine yeni yöntemler getireceğimizi gösteriyor. Peki burçlar bazında durum ne olacak? İşte yanıtı...

Güneş ile Plüton kontağı haftaya hakim olacak. Hayatınızda radikal değişiklikler yapmaya zorlandığınız hafta olabilir. Dıştan gelen enerjiler üzerinizde baskı kuruyor gibi hissedebilirsiniz hafta boyunca. Hayatınızın iyi gitmeyen ve bozuk tarafları bir yeniden düzenlemeye tabi olabilir ve yeni bir bakış açısı ile organize edilmeye gerek olabilir, bu değişiklikleri yaparken çok mutlu olmazsınız ancak daha sonra ortaya çıkan yeni yapı eskisinden çok daha iyi ve sağlam olacaktır buna emin olabilirsiniz. Otorite figürleri ile ilişkilerinizde de çok rahat hissetmeyebilirsiniz.

Koç: Evinizde yapmak istediğiniz her türlü değişim için çok uygun bir hafta. Ama ev içi kazalara, yangınlara da dikkat edilmesinde yarar var. Evinize alarm sistemi taktırabilir veya evinizin güvenliği ile ilgili bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Aile içinde minik bir sağlık sorunu da gündeme gelebilir. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız olanlar cinsel aktivitenin daha yoğun olacağı gönül ilişkisi içinde bulabilirler kendilerini ama ilişkiyi analiz etmede veya karşılarındaki kişiyi değerlendirmede hata yapma payları yüksek olabilir. Devamı…

Boğa: Bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Adeta yeniden doğacak, yaşam karışacak, yeni girişimler yapabilecek, iş ile ilgili konularda destekleyici etkileri olacak. Bir nevi sizler için kış uykusundan uyanma zamanı olacak, bütün spot ışıklarını üzerinize çekebileceksiniz. Güçlü kişilerden destekler alabilecek, attığınız adımlarla dikkat çekici olacaksınız. Kısacası sizler için bereketli ve de keyifli bir dönem başlıyor bu hafta itibari ile! Devamı…

İkizler: Hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var. Yeni bir kurs, eğitim, yayıncılık, pazarlama, tanıtım gerektiren işlerle haşır neşir olabilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizle, onların olası sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bu dönem dinlenme, kabuğunuza çekilme ve önümüzdeki sürece hazırlık dönemi olacak sizler için. Devamı…

Yengeç: İş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir hafta sizi bekliyor olacak. Özel hayatınıza ilişkin size güven verecek koşullar oluşabilir. Bu dönem duygusal hayatınızla ilgili sağlam temeller inşa edebilmek için gökyüzü destekleyici olacaktır. Paranızı idare etmek ve yeni kaynaklar bulmak için çalışmalar yapabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç gün önemli konuşmalar, yazışmalar yapabilirsiniz ama ortam veya koşullar sizler için çok net olmayabilir. Devamı…

Aslan: Güneş ve Plüton etkileşimi ile uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreçtesiniz. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Sizleri kariyerle ilgili konularda parlatmaya başlayacak. Hayatınızın odak noktası iş ve getirileri olacak. Bu oldukça keyifli bir süreç olacak sizler için çünkü hem terfiler olabilir, iş arayanlar iş bulabilir, yöneticilerinizden destekler alabilirler. Toplumsal statünüzde güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Devamı…

Başak: Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Güneş ve Plüton gerginliği nedeniyle birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Ödemeler, borçlar gündemde olacaktır. Bir diğer olası etkisi de, -ki aslında böyle olmamasını umuyorum- sağlıkla ilgili konulara özellikle para harcayabilirsiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili bir takım konular gündemde olacak, destekler, tavsiyeler alabilir, doktorla görüşebilir, check-uptan geçebilirsiniz. Devamı…

Terazi: Güneş ile Plüton gerginliği iş, kariyer ve ilişkilerle ilgili konularda duygularımızı kontrol etmemiz gerektiğini ve değişimlere açık olmamız gerektiğini vurgulamakta. Özellikle iş hayatında güç çekişmeleri içine girebilirsiniz. İş sorumluluklarınızın ve yükünüzün artacağına ama rahatlıkla bunun üstesinden gelebileceğinize işaret etmekte. Bu etkileşim size daha iyi bir mevki veya statü de getirebilir. Sosyal çevrenizdeki insanları değerlendirirken hemen sonuca varmamak yerinde olacaktır. Devamı…

Akrep: Güneş ile Plüton gerginliği özellikle kendinizle ilgili zorunlu bir yapılanma içine girebileceğinize işaret ediyor. Bu diyet, spor gibi şekilde olabilir. Yurt dışı, hukuksal konular, yabancılarla ilişkiler, yüksek öğrenim gibi konularda bir takım zorluklarla mücadele etmeniz gerekebilir. Yeni bir iş, terfi, teklif gelebilir. Yalnız ortam veya şartlar henüz çok net veya kesin olmayabilir bu yüzden karar vermek veya işle ilgili bir şeylere imza atmak için bir 3-5 gün beklemekte fayda var. Devamı…

Yay: Güneş ve Plüton etkileşimi ile bu hafta daha çok duygusal ve özel hayatınızla ilgili konular gündemde olacak. Bazı önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Özel hayatınızdaki inişler, çıkışlar, ani ruhsal dalgalanmalar bir süredir sizleri epeyce yormuş olabilir. Artık bu dengesizliklerin ve yorgunlukların önüne geçmek için harekete geçeceksiniz. Bu hafta içsel anlamda kendinizi çok fazla dinleyebilir, çözümlemeler yapabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Sizler, hayattan daha çok keyif alacağınız bir döneme giriş yapıyor olacaksınız. Hobilerinize daha çok yönelebilir, çocuk sahibi olmak için girişimlerde bulunabilir, hamilelikle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer yalnızsanız aşk size bu aralar çok daha yakın olabilecek, yaşamınızda riskli konulara girişmek için kendinizi daha motive hissedebileceksiniz. Oldukça eğlenceli ve de keyifli bir dönem olacak sizler için. Devamı…

Kova: Plüton ve Güneş etkileşimi ile iş ve çalışma ortamınızda zoraki sizi zorlayan koşullarda değişim süreciniz devam ediyor. Aşılması gereken bir engelin ardından iş ve çalışma koşullarınızda huzura kavuşabileceksiniz, bu da Ekim ayının ikinci haftasına tekabül edebilir. Kariyer ve yaptığınız iş anlamında yeni sağlam girişimlerde bulunabilir, size güven verecek gelişmeler söz konusu olabilir. Keza bu etkileşim size prestijli bir iş de getirebilir. Devamı…

Balık: Özel hayatınızda size güven veren gelişmeler söz konusu olabilir. Temeli sağlam ilişkilere yelken açabilirsiniz. Keza uzun süredir başlamayı düşündüğünüz hobiye başlamak, özel zevklerinize vakit ayırmak için harika bir süreç. Sağlıkla ilgili konular daha çok ön plana çıkıyor. İş ve çalışma ortamınızda gerginliklere ve yanlış anlamalara karşı dikkatli olmalısınız. Bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odak noktanız yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, eğitim konuları, araştırma gerektiren işler, yakın akrabalarınız olacak. Devamı…

